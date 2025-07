Chi era Andreas Tonelli, morto dopo una caduta: sui social i video delle montagne scalate in bici

Andreas Tonelli, 48 anni, era un esperto di bicicletta e montagna. Sul suo profilo Instagram da 126.000 follower pubblicava i video delle sue avventure. Nel 2014 ha lasciato il suo lavoro in ufficio per dedicarsi solo alla mountain bike.

Il profilo Instagram di Andreas Tonelli, 48 anni, ha 126.000 follower. Molti di loro nelle ultime ore sono andati a scrivere un saluto sotto i post messi in evidenza. Frasi di congedo, da quelle semplici a quelle scritte da chi Andreas lo conosceva meglio. I tre post in evidenza spiegano bene cosa faceva Andreas.

Nel primo scala una ferrata sulle Dolomiti con una bicicletta bloccata sulla schiena. Nel secondo scende in bici dal costone di una formazione rocciosa nell’area di Wadi Rum, in Giordania. Nel terzo la sua sagoma con la bici è fotografata davanti a un’aurora boreale, nelle isole Lofoten.

Gli ultimi video pubblicati da Andreas raccontano l’avventura che stava affrontando sulle Dolomiti. Un tour di quattro giorni tra sentieri stretti che attraversano pareti di roccia, pendii erbosi e tratti dove a volte non è semplice passare a piedi. È qui che è caduto Andreas: una caduta in Val Gardena, Alto Adige.

La storia di Andreas Tonelli: dall’ufficio alla mountain bike

Ora la vita di Andreas Tonelli si ricostruisce dai video, dalle interviste e dalle tracce lasciate sui social. Non era un improvvisato. Tonelli era un esperto di bicicletta e montagna. Il downhill è quella disciplina del ciclismo in cui gli atleti devono scendere da percorsi ripidi, in outdoor. Tonelli da quei percorsi non si limitava a scendere. Li saliva anche, spesso agganciandosi la bici alla schiena per affrontare i tratti di percorso in cui ci si poteva muovere solo tenendo tutti gli arti saldi alla roccia.

“Mio padre mi ha insegnato l’amore per la montagna e per la bicicletta quando ero un bambino. Trascorrevamo tutti i fine settimana estivi a fare escursioni, scalare le Vie Ferrate o andare in bicicletta sulle Dolomiti”

Nel 2014 ha iniziato a puntare solo sulla bici. Ha lasciato il suo lavoro in ufficio, ha organizzato tour in bici in Italia e all’estero e poi ha lavorato con i social. Dai tag su Instagram si ricostruiscono le collaborazioni con aziende importanti e trend del settore. Non è più tornato al suo vecchio lavoro. In un’intervista a Northwave aveva dichiarato: “La bicicletta è il mio unico ufficio e questo mi fa sorridere".