Chi è Yulia Prokhorova, la Tiktoker russa che balla in sincro con i bombardamenti in Ucraina

È la versione bionda del nazionalismo demenziale. Yulia Prokhorova si filma mentre insulta le ragazze ucraine per strada, balla musica techno sopra le immagini delle bombe russe e incita l’Europa a tenere il forno acceso per il bene della Madre Russia. Su Telgram ha circa 90.000 iscritti. Yulia Prokhorova ama Putin, ha 30 anni, e vive a Landshut, in Baviera ma è nata in Russia.

Ad agosto ha cominciato a pubblicare sui social video che vanno oltre al politically scorrect. Sono propaganda offensiva. L’ultimo video caricato su TikTok mostra il suo mezzobusto in sovra impressione, balla sopra la cassa dritta di un brano russo, dietro ci sono le bombe che scoppiano. Le bombe esplose a Kiev l’11 ottobre. Quelle che hanno ucciso 19 civili e ne hanno feriti 105. Lei, su quelle bombe, balla.

A inizio agosto Prokhorova aveva insultato due donne ucraine. Era a Salisburgo, in vacanza. Camminava per strada con la telecamera interna accesa, si stava filmando per spiegare “al suo pubblico" perché bisognerebbe indire un referendum nella città di Kherson occupata dai russi, poi sulla destra la superano due ragazze ucraine. Lei grida, "la Russia vincerà", e poi le segue ridendo e ripetendo, “Ucraina, Ucraina che?” e ancora “Viva la Russia! L’Ucraina fa schifo!” e mentre sogghigna chiude il video urlando “Dillo, dillo, Kherson è russa!”.

Pochi giorni dopo carica anche un altro video. Si schiera davanti a una manifestazione per la pace in Ucraina, indossando la bandiera russa come mantello. Gira, svolazza, balla sotto le note di Made in Russia. Oppure pubblica su TikTok video con lo schermo diviso a metà, da un lato scorrono le immagini di Putin e dei soldati russi, dall'altro c'è lei che lancia sguardi ammiccanti mordendosi il labbro. C'è anche una clip dove Yulia balla in modo sexy davanti all'immagine di Sergej Vladimirovič Surovikin, comandante delle Forze aerospaziali russe, da ottobre comandante di tutte le truppe russe impiegate in Ucraina.

La blogger, sui social, si chiama anche "Chernysheva", e gestisce il canale Telegram "Germanija ot pervogo lica", tradotto: "La Germania in prima persona". Ha quasi 90.000 iscritti su Telegram, e qui diffonde la sua propaganda per Mosca. Per esempio incitando l’Europa a consumare tutta l’energia possibile per aiutre i soldati russi. In un video mostra come accende l'interruttore della luce e la stufa elettrica. “Accendete il forno, o qualsiasi elettrodomestico possibile”, dice con la solita bandiera sulle spalle, “brucia elettricità così trasferisci il denaro per il bene della Russia”.

Ora Yulia concentrerà la sua attività principalmente su Telegram. L’app durante la guerra è diventata il covo degli influencer russi per la propaganda contro l’Ucraina. D’altronde Instagram, in Russia, è stato bloccato a marzo in seguito agli appelli violenti lanciati sul social. Così è scattata la migrazione di massa e sempre più influencer, come Yulia, hanno cercato di rendere virali i loro indirizzi Telegram, per esempio pubblicando “per favore seguimi qui (segnalando l’account)”, o “rimani in contatto con me via Telegram" nelle storie e nei post su Instagram poco prima che chiudesse nel Paese.