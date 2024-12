video suggerito

Chi c'è dietro il video fake dove Teo Mammucari abbraccia Francesca Fagnani: la storia di Eman Rus Negli ultimi giorni ha iniziato a circolare un video sui social. Una dopo l'altra arrivano sullo schermo diverse coppie di persone note per non avere un rapporto esattamente sereno, come Matteo Salvini e Ghali o Fedez e Selvaggia Lucarelli. Hanno tutte i maglioni natalizi, si abbracciano e sorridono. Il video è falso ed è stato creato dall'artista digitale Eman Rus.

A cura di Valerio Berra

Le prime due sono Elly Schlein e Giorgia Meloni. Maglione natalizio, musica a tema, luci con toni caldi e un’atmosfera da mattina di Natale. Si guardano, si avvicinano e si abbracciano. Pochi secondi. Non c’è molta malizia, sembrano due sorelle che si incontrano per festeggiare insieme. E poi dopo loro arrivano tutte le altre scene di coppie note per per avere recenti e antichi dissidi.

C’è Francesca Fagnani con Teo Mammucari, reduci di uno scontro alla trasmissione Belve. Ci sono Marco Travaglio e Silvio Berlusconi, anni di distanza segnati anche da uno storico confronto televisivo. E ancora Matteo Salvini e Ghali, Fedez e Selvaggia Lucarelli e poi Marco Materazzi con Zinedine Zidane.

Tutto è falso, tutto è firmato da un artista ben noto ai social: Eman Rus. Leggetelo al contrario. Non solo. Buona parte di questi materiali sono stati costruiti con l’intelligenza artificiale. Eppure questa volta non si tratta del solito contenuto creato per testare un nuovo strumento. Eman Rus si occupava di fotomontaggi da molto prima che arrivasse l’intelligenza artificiale generativa.

I fotomontaggi e l’intelligenza artificiale

Eman Rus è un artista dal volto coperto. Ha una maschera bianca, un paio di occhiali da sole e su TikTok dice che svelerà il suo volto il 1° dicembre del 2091. Di lui si sa poco, nonostante i 181.000 follower su Instagram. Viene da Olbia, ha collaborato con il Corriere Fiorentino e pubblica da anni fotomontaggi. Di lui forse avrete visto qualche altro lavoro virale, come una gallery che mostra come sarebbero i rapper italiani da vecchi.

Fake news? In questo caso è più satira, come ha spiegato in un’intervista a Wired nel 2022: “Alcune volte ho pensato di fare disinformazione quando ho creato di finti articoli di giornale o i fake tweet, però li firmo sempre. I limiti ce li ho perché li ho nella vita reale. Non vado a infamare o diffamare qualcuno, cerco di rispettare tutti. Anche online rispecchio la mia personalità”.

Come ha scritto in questi giorni nelle sue storie su Instagram l’intelligenza artificiale è stata solo un mezzo gli ha permesso di lavorare meglio alle sue idee: “Alla base di tutto non c’è l’intelligenza artificiale, ci sono le idee. L’intelligenza artificiale applicata al mio campo serve solo come strumento”.

Nel suo lavoro Eman Rus è trasparente, firma tutti i contenuti e chiarisce che non rappresentano la realtà. L’effetto di questi contenuti però resta comunque impressionante. Quanto tempo ci vorrà prima che finiscano in mano a chi invece ha il preciso scopo di diffondere fake news e inquinare il dibattito pubblico? Giusto in questi giorni abbiamo visto cosa può succedere con Grok, l'intelligenza artificiale di Elon Musk.