Che danni provoca Fattah-1, il super missile usato dall’Iran per attaccare Israele

A cura di Valerio Berra

La sera del 1° ottobre sono piovuti su Israele circa 180 missili balistici provenienti dall’Iran. L’attacco, annunciato, è una reazione alle operazioni militari di Israele che è ha scelto di attaccare i capi di Hezbollah a Beirut uccidendo Nasrallah, leader storico dell’organizzazione. Parte dei missili è stata intercettato dall’Iron Dome, il sistema di difesa dell’esercito israeliano. Parte dalla contraerea messa a disposizione dagli Stati Uniti. Tutto il sistema però sarebbe stato messo alla prova da un nuovo missile: il Fattah-1.

L’utilizzo di questo missile per l’attacco contro Israele è stato annunciato dai media di Teheran, anche se come vedremo ci sono ancora dei dubbi sul suo impiego effettivo. Il Fattah-1 è un missile presentato nel 2023 ed è dedicato ad Hassan Moghaddam, un ufficiale iraniano ucciso nel novembre del 2011 che ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo del programma missilistico dell’Iran.

Perché il Fattah-1 è un missile in grado di superare Israele

I media di Teheran hanno presentato il Fattah-1 come un’arma eccezionale. Un missile definito “ipersonico”, in grado di viaggiare a Mach 5. Questa formula indica la capacità di superare di cinque volte la velocità del suono per arrivare a un totale di 6.100 chilometri orari. Come riporta la Cnn, queste caratteristiche però sono riscontrabili anche in altri missili balistici.

Secondo Fabian Hinz, ricercatore dell'International Institute for Strategic Studies, la vera caratteristica avanza del Fattah-1 è quella di avere la testata del missile, la parte che effettivamente genera l’esplosione, su un veicolo di rientro “manovrabile”. In questo modo il Fattah-1 ha la possibilità di variare la sua traiettoria in fase di picchiata ed evitare la contraerea.

In questo modo quindi il Fattah-1 potrebbe raggiungere più facilmente gli obiettivi. Non solo: dalle informazioni che circolano potrebbe essere equipaggiato anche con ordigni nucleari.

I dubbi sul reale impiego del Fattah-1

Sull’uso del Fattah-1 c’è ancora qualche dubbio. Il missile è di fabbricazione recente e per adesso le conferme sul suo impiego sono arrivate esclusivamente dai media iraniani e questa, secondo alcuni esperti, potrebbe essere solo una tattica di propaganda. Spiega Trevor Ball, ex tecnico dell'esercito americano: “È uno dei loro missili balistici più recenti e hanno molto da perdere dal suo utilizzo. Dicendo solo che è stato usato invece ottengono propaganda gratuita”.