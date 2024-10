video suggerito

C'è un autostrada italiana che Google Maps continua a dire che è chiusa: le follie dell'algoritmo Per diverse ore Google Maps ha segnalato la chiusura dell'autostrada del Brennero. Gli automobilisti sono stati invitati a uscire prima. L'algoritmo però aveva sbagliato tutto: l'autostrada non è mai stata chiusa. Un problema simile era già stato registrato a maggio.

A cura di Valerio Berra

E già la seconda volta che succede. Gli automobilisti sono in viaggio sull’autostrada del Brennero, l’A22 che collega Modena con il Passo del Brennero. Seguono il navigatore di Google Maps, come ormai facciamo tutti da quando gli atlanti stradali hanno smesso di occupare qualche polverosa tasca sul retro dei sedili. A un certo punto arriva un alert: l’autostrada è chiusa, bisogna seguire un percorso alternativa.

Peccato che davanti agli automobilisti lo scenario sia un altro. Certo, ci sono dei lavori in corso ma l’autostrada funziona ed è possibile percorrerla senza problemi. È successo ieri, 16 ottobre, al casello di Egna: agli automobilisti è stato chiesto di continuare il viaggio sulla Statale. Ed è successo anche lo scorso maggio, anche se in un altro tratto: questa volta l’interruzione riguarda però il tratto tra Vitipeno e il confine.

I problemi generati dalla finta chiusura

La chiusura di ieri non ha causato gravi problemi. Anche perché molti automobilisti hanno capito la situazione e hanno preferito proseguire per l’autostrada invece di proseguire. Non solo. Dopo le prime segnalazioni la società Autobrennero ha inviato direttamente a Google la richiesta di eliminare la notifica che consigliava l’uscita dell’autostrada. L'errore nell'app di Google per la navigazione sembra che sia durato giusto qualche ora.

Big G non ha spiegato perché si è verificato il problema. E soprattutto perché il problema si è verificato due volte nell’auostrada del Brennero. A maggio invece la situazione era più complessa: 17.000 auto erano passate dal piccolo comune di Vitipeno (meno di 10.000 abitanti), causando parecchi problemi di congestione. I video di quella giornata sono abbastanza esplicativi: 6 km di code per un'indicazione di troppo.