Caso Sangiuliano, Boccia e i dubbi su eventi e viaggi: le immagini sul profilo prese da internet Nel suo profilo Instagram Maria Rosaria Boccia racconta di viaggi ed eventi di lavoro. In alcuni casi le foto pubblicate si possono trovare facilmente su altri portali o in altri profili Instagram. I doppioni riguardano vari ambiti, dai viaggi organizzati con Dior ai dolci presi in note pasticcerie di Milano.

A cura di Valerio Berra

Tiramisù Post Lunch. Dietro la scritta un vassoio carico di monoporzioni di Tiramisù. La foto è stato pubblicata da Maria Rosaria Boccia nelle Storie di Instagram, la donna che in questi giorni è al centro di un caso politico con il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Il punto, al netto del gossip, è chiarire il ruolo istituzionale di Maria Rosaria Boccia, da tempo avvistata in diversi eventi pubblici con il ministro Sangiuliano.

La storia del tiramisù si trova ancora nelle Storie in evidenza nella cartella Milano. Queste Storie dovrebbero raccontare di una trasferta di lavoro. Eppure qualcosa non funziona. La foto dei tiramisù sembra un po’ improbabile. Poco definita e con inquadratura poco naturale. Cercano con Google Images di vede che quella foto non è originale ma è ripresa dal sito di una nota pasticceria, taggata poi nelle Storie dopo. Semplicemente è stata tagliata e ripubblicata.

INSTAGRAM | Il confronto tra le due foto

Le altre foto di Rosaria Boccia e il caso di Dior

A sollevare il caso è stata Selvaggia Lucarelli, sul suo profilo Instagram. Lucarelli aveva già fatto notare sul Fatto Quotidiano che sul profilo di Boccia ci sono delle clip girate a Montecitorio, sede della Camera dei Deputati. Clip girate in stanze che di solito non sono accessibili alla stampa con degli occhiali che hanno una camera integrata. Lucarelli ha confrontato le foto pubblicate nella cartella in evidenza Dior. Qui Boccia racconta di un viaggio organizzato direttamente dal brand di lusso, le Storie sono datate 25 agosto. Le immagini pubblicate da Boccia possono essere recuperate da altre parti. Le fonti sono varie, da Pinterest ad altri profili Instagram.

L’influencer che lo è diventata

Nelle prime battute di questo caso Maria Rosaria Boccia è stata definita spesso “influencer”. I numeri a dire il vero non lo confermano molto. Prima che scoppiasse il caso Sangiuliano aveva meno di 30.000 follower. Ora invece ha superato quota 44.000 follower. Il profilo, spiega l'Agenzia Arcadia, sta crescendo a ritmo di 1.000 follower all’ora.