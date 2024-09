video suggerito

Ora il volto di Boccia è usato per vendere oro: il finto profilo che sfrutta i suoi contenuti Su TikTok c’è una pagina intitolata a Maria Rosaria Boccia che negli ultimi giorni ha accumulato oltre 14.000 follower. Oltre a diffondere fake news e frasi mai dette, la pagina rimanda a una pagina web che si occupa di compra-vendita di oro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su TikTok ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’account Instagram di Maria Rosaria Boccia è esploso. In un paio di settimane è passato da qualche migliaia a 126.000 follower. “Un Paese ostaggio di un profilo Instagram” ha scritto Agnese Pini. I suoi contenuti sul caso Sangiuliano hanno sollevato così tanto interesse che qualcuno ha deciso di sfruttarli per altri fini. E le dimissioni del ministro non sembrano aver arrestato l’interesse. Su Instagram il suo profilo è noto. Si chiama @mariarosariabocciaofficial e ha anche la spunta blu. La bio inizia con Presidente FashionWeekMilanoModa. Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana ha già spiegato che questa organizzazione non ha anche fare con il marchio della Fashion Week. Su TikTok compaiono invece due profili. Uno sembra proprio il suo. Ha 281 follower, la stessa bio e qualche vecchio video che risale al 2020. L’altro no.

Il caso di Maria Rosa Boccia Compro Oro

Più interessante è il caso del secondo profilo. Ha 14.600 follower e oltre 120.000 like, si chiama Maria.Rosaria.Boccia e ha parecchi segnali che fanno dubitare del fatto che appartenga effettivamente alla donna al centro delle cronache politiche in questi giorni. Il primo video di questo profilo risale al 10 luglio scorso. L’account quindi è recente ma il numero di video pubblicati è impressionante.

Prima dell’affaire Boccia, questo profilo pubblicava contenuti di qualsiasi tipo. Ci sono dichiarazioni false attribuite a volti noti dello sport, della musica o della politica. Ad esempio una foto di Paola Egonu che dice “Basta ho deciso fratelli voglio diventare bianca”. O Ilaria Salis che propone “vitto, alloggio, cellulare e vizi gratis” per i migranti. Insomma. Contenuti fatti di fretta, fake news palesi che cercano di macinare interazione sfruttando volti noti.

TIKTOK | I video del profilo fake di Maria Rosaria Boccia

Nelle ultime settimane il profilo ha iniziato a concentrarsi sulle frasi pubblicate da Boccia. Nei video vengono riprese le parole della donna, i suoi post o i commenti su altri politici. Non solo, ci sono anche frasi mai dette come tutta una serie di dichiarazioni sulla sua falsa storia d'amore con il ministro Francesco Lollobrigida. Fake News. Probabilmente è da qui che il profilo ha cominciato a macinare interazioni. Con un chiaro scopo. Il link sotto la biografia rimanda alla pagina di un’attività commerciale, una pagina che si occupa di comprare e valutare oro a domicilio.

Su TikTok si possono cambiare i nomi del profilo ma a differenza di Instagram non si può ripercorrere la cronologia dei cambiamenti. Guardando però i video vecchi si può vedere che il nome che compare nei video è più vicino a quello dell’attività che si occupa di compra vendita dell’oro. Stando a questi elementi non ci sono spazi per dire con certezza che l’attività di Compro Oro sia una truffa.

Certo, qualche segnale c’è. Il sito web è molto simile a altre pagine con attività con nomi simili e l’indirizzo rimanda a una nota via dello shopping milanese dove però non sembrano esserci vetrine con questo tipo di attività. È certa un’altra cosa: questa pagina sta usando il caso Boccia – Sangiuliano per portare traffico a un sito che non sembra legato a nessuno dei suoi protagonisti.