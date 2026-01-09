Cambi password e perdi l’accesso a Instagram: come funziona la nuova truffa del “profilo resettato”

Arriva un messaggio: "Abbiamo ricevuto una richiesta per resettare la tua password di Instagram". L'account sembra ufficiale, c'è il logo dell'app, il nome è scritto correttamente. Poco sotto compaiono due opzioni: "resetta" e "non sono stato io". Il cuore della truffa sta nei link: entrambi portano a una pagina fake. L'interfaccia è costruita per imitare in ogni dettaglio l’interfaccia ufficiale di Instagram, in realtà è un portale di phishing progettato per rubare le tue credenziali.

Una volta arrivato sulla pagina contraffatta, ti verrà chiesto di inserire la tua password attuale o di impostarne una nuova. In quel momento, senza accorgertene, stai consegnando l’accesso del tuo profilo ai truffatori. Da lì è un attimo: possono cambiare l’email di recupero, modificare la password reale, bloccare il tuo accesso e iniziare a usare il tuo profilo per ulteriori raggiri. La vittima spesso si accorge troppo tardi dell’inganno: l’account risulta improvvisamente disconnesso da tutti i dispositivi, la password non funziona più e perfino l’email associata sembra essere stata sostituita.

INSTAGRAM | Il messaggio arrivato nei DM

Perché funziona: psicologia e tecniche avanzate

L'obiettivo dei truffatori non è solo rubare il profilo, ma sfruttarlo per ampliare la rete di frodi. Una volta dentro, possono contattare amici e follower fingendosi la vittima, chiedere soldi con scuse credibili, condividere link malevoli o, nei casi peggiori, rivendere l’account – soprattutto se ha un buon numero di follower – in circuiti illegali.

A rendere le truffe così efficaci è la combinazione di tre fattori: l’apparente ufficialità del messaggio, il senso di urgenza e la sofisticata ricostruzione grafica della pagina. Chi le realizza studia attentamente ogni dettaglio: font, colori, pulsanti, persino le piccole animazioni di caricamento. Tutto è pensato per comunicare affidabilità, per non far nascere alcun sospetto.

Come difendersi dalla truffa della password di Instagram

Per difendersi, è fondamentale adottare un approccio critico e consapevole. La prima regola è non fidarsi mai dei link ricevuti tramite messaggi diretti. Instagram, infatti, non comunica procedure di sicurezza attraverso DM e non chiede di confermare o annullare un reset password tramite link esterni. Tutte le comunicazioni ufficiali possono essere verificate direttamente dall’app, nella sezione “Email da Instagram”: se lì non compare nulla, il messaggio è quasi certamente un tentativo di truffa.

Un’altra misura essenziale è l’attivazione dell’autenticazione a due fattori. Grazie al codice temporaneo generato da un’app di sicurezza, rubare soltanto la password non è sufficiente a prendere il controllo dell’account. È vero che nessuna misura è infallibile, ma il doppio fattore rende l’attacco molto più difficile e spesso scoraggia i criminali, che preferiscono bersagli più vulnerabili.

Infine, è importante segnalare subito ogni mail o messaggio sospetto. Instagram mette a disposizione strumenti per denunciare account fake o attività anomale, e contribuire alla rimozione di questi profili può aiutare altri utenti a non cadere nella truffa.

Cosa fare se si è vittime della truffa

Per chi è caduto nella trappola, è fondamentale agire tempestivamente: tentare il recupero dell’account tramite l’assistenza, cambiare tutte le password collegate e, se necessario, informare i propri contatti del rischio di messaggi fraudolenti inviati dal vostro account rubato.

Il phishing su Instagram è un fenomeno in costante crescita, che sfrutta vulnerabilità psicologiche e tecniche per colpire migliaia di utenti. Nella maggior parte dei casi, basta ricordare un principio semplice: se un messaggio ti mette fretta, se ti spinge ad agire immediatamente, molto probabilmente è proprio quello il momento di fermarti e fare un passo indietro.