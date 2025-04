video suggerito

Buona Pasquetta 2025, le immagini e Gif di auguri più belle da scaricare gratis Oggi, 21 aprile 2025, si festeggia la Pasquetta, il giorno che nella religione cattolica coincide con il "lunedì dell'Angelo". Per questa occasione abbiamo raccolto le immagini e le Gif più belle e divertenti per festeggiare con amici e famiglia. Tutte le immagini e le card che vedete possono essere scaricate gratis.

Quest'anno la Pasquetta cade il 21 aprile, ma anche se la data – come per la Pasqua – cambia ogni anno, l'attesa per festeggiarla rimane la stessa. Sebbene abbia anche un significato religioso nel culto cristiano, in quanto è il giorno dopo la domenica della Pasqua, noto anche come Lunedì dell'Angelo, è diventata con il tempo anche una festa laica. La tradizione vuole che in questo giorno si festeggi insieme alla famiglia o agli amici, rigorosamente all'aperto con i classici picnic e le immancabili grigliate (sempre se il tempo lo permette).

Ma a prescindere di come si scelga di festeggiarla, la Pasquetta è anche l'occasione per inviare un messaggio di augurio o un pensiero a parenti e amici. Per questo motivo abbiamo selezionato le migliori immagini e Gif a tema che si trovano sul web. Potete inviarle via WhatsApp o condividerle sui social come Instagram e Facebook.

Tutte le immagini che trovate qui sotto sono gratuite e le potete scaricare senza problemi direttamente dall'articolo. Ecco come fare: se state leggendo da smartphone, basta tenere premuto sulle immagini per qualche secondo e poi scegliere l'opzione "Scarica" o "Download". Se invece state utilizzando il PC, vi consigliamo di fare uno screenshot. Una volta che avrete scaricato le immagini, potrete facilmente condividerle su app di messaggistica come WhatsApp o Telegram, oppure sui social come Instagram o Facebook.

Buona Pasquetta 2025, le immagini più belle da scaricare per gli auguri

Qui trovate delle immagini pensate proprio per fare gli auguri il giorno di Pasquetta. Alcune hanno ancora gli elementi tipici della Pasqua, come l'ulivo o la colomba, altri sono più laici, con uova, pulcini e coniglietti.

Buongiorno e Buona Pasquetta 2025, le migliori Gif per gli auguri del 21 aprile

C'è chi invece preferisce mandare gli auguri tramite una Gif. Qui scaricarle può essere un po' più difficile, perché a volte dopo scaricate non sempre lo smartphone li riesce a caricare. Se vi piace questa modalità di auguri, il consiglio è cercarne una direttamente nella sezione Gif sulle app di messaggistica. Per trovarle su WhatsApp, basterà aprire il pannello delle emoji, passare alla visualizzazione delle Gif con il pulsante apposito e poi scrivere "pasquetta" o "buona pasquetta".

Auguri di Buona Pasquetta 2025 divertenti, i meme più belli da inviare su Whatsapp

Se siete invece persone a cui piace buttare sul ridere, trovate qui una selezione di meme divertenti sulla Pasquetta. Per scaricarle vi basta seguire la stessa procedura che vi abbiamo spiegato per le immagini di auguri.