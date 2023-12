Buona festa dell’Immacolata 2023: immagini e Gif per gli auguri dell’8 dicembre Oggi, 8 dicembre, si festeggia l’Immacolata concezione, abbiamo selezionato le migliori Gif e immagini da inviare gratuitamente ad amici e parenti.

A cura di Redazione Innovazione

Le feste di Natale sono ufficialmente iniziate. Oggi, 8 dicembre, è il giorno zero per i preparativi, ma non solo, il mondo cattolico festeggia infatti l’Immacolata Concenzione. È una delle feste mariane più importanti nel calendario liturgico della Chiesa cattolica, celebrata in tutto il mondo. Il dogma secondo il quale Maria sarebbe stata preservata dal peccato originale nel concepire Gesù, è stato proclamato da Papa Pio IX nel 1854. Come dicevamo l'8 dicembre ha anche un significato secolare, è infatti l'inizio delle feste natalizie, molte famiglie cominciano a fare l‘albero di Natale o il presepe. Per essere vicini ai propri cari e amici nel giorno di festa abbiamo selezionato le immagini e le Gif più belle per fare gli auguri.

Per scaricare il materiale basta toccare l'immagine con il dito e tenere premuto per un secondo, oppure cliccare con il tasto destro, e selezionare l'opzione per il salvataggio dell'immagine sul dispositivo. Per pubblicare o inviare le card bisogna invece accedere sul proprio social o la propria app di messaggistica e scegliere l'opzione per gli allegati (il simbolo è quello di una graffetta o di una fotografia stilizzata). Sono tutte disponibili gratuitamente.

Buongiorno e buona festa dell'Immacolata 2023, le immagini più belle da scaricare

Ecco alcune immagini divertenti e originali per inviare gli auguri ai propri amici e parenti. Chi vuole può abbinare un messaggio di testo personalizzato sul destinatario.

Gif da scaricare gratis per augurare Buona Immacolata Concezione 2023

Con le stelle che brillano o la neve che cade, le Gif sono bellissimi biglietti animati da inviare ai propri cari. Si possono condividere su Facebook e Instagram, ma non inviare su WhatsApp, se però si desidera mandare comunque in chat una Gif è possibile cercarla nel pannello delle emoji.