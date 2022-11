Black Friday, c’è un portale che traccia i prezzi di Amazon per non farsi fregare dai finti sconti Dal 2008 il portale CamelCamelCamel si occupa di tracciare i prezzi dei prodotti su Amazon. Ha anche una funzione che permette di essere avvisati quando un prodotto subisce un abbassamento di prezzo.

A cura di Valerio Berra

La prima volta che è stata messa in vendita su Amazon costava sui 29,50 euro. Poi dopo un mese il prezzo è salito di qualche centesimo, arrivando a 30,70 euro, dopo un altro mese il suo costo è arrivato a 37,40 euro, il picco massimo. Solo per qualche giorno. A questo punto è sceso a 35,70 euro ed è rimasto a questo livello per due mesi, ora con il Black Friday si può trovare in vendita a 25,39 euro. Lo sconto annunciato è del 25%, una percentuale corretta se pensiamo al costo negli ultimi due mesi, un po’ sovrastimata se invece guardiamo al costo iniziale.

Con questi numeri abbiamo tracciato la storia del prezzo di una acheda Micro SSD, una scheda di memoria che nel nostro caso serviva per aumentare la memoria di storage di un drone. Uno dei rischi principali del Black Friday è quello di incontrare percentuali di sconto che non corrispondono alla realtà. Esattamente come nei saldi. Il prodotto viene proposto con sconti convenienti ma il prezzo viene rialzato nei giorni precedenti. Per avere questi dati abbiamo utilizzato CamelCamelCamel, una piattaforma che permette di tracciare tutta la storia dei prodotti su Amazon.

CAMELCAMELCAMEL | L’andamento dei prezzi di una scheda di memoria Micro SSD

Come utilizzare CamelCamelCamel

CamelCamelCamel è un portale storico. È stato fondato dal 2008 da Daniel Green e già 2015 era lo strumento di tracciamento dei prezzi preferito dai lettori di Lifehacker. Durante la pandemia la stessa Amazon aveva chiesto al portale di smettere di tracciare i prezzi dei prodotti in alcune regioni ma al momento l’Italia sembra esente dal blocco.

CAMELCAMELCAMEL | L’andamento del prezzo di un pc in sconto con il Black Friday

La funzione di tracciamento dei prezzi è attiva per ogni dispositivo. Per questo Black Friday abbiamo provato anche con un pc: prezzo iniziale su Amazon 550 euro, prezzo più alto registrato il 5 novembre a 699 euro e prezzo in sconto con il Black Friday di 459 euro. Oppure Memoria SSD esterna da un Terabyte: prezzo di immissione su Amazon a 130 euro, ultimo pranzo prima dello sconto 160 euro, prezzo con il Black Friday 106 euro.

Questa piattaforma però ha anche un’altra funzione, anche più utile rispetto al tracciamento dei prezzi. Inserendo una mail è possibile chiedere di essere avvisati quando un prodotto subisce una variazione di prezzo. Nello specifico si può selezionare se essere avvisati per uno sconto, dal 3% al 10% oppure per ogni abbassamento di prezzo.