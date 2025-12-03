Bending Spoons compra anche Eventbrite: cosa vuole dire che ha pagato 500 milioni in contanti

Bending Spoons, società italiana valutata 11 miliardi di dollari, ha stretto un altro accordo di acquisizione. Questa volta la società acquistata è stata Eventbrite, piattaforma dedicata agli eventi dal vivo. C’è però una piccola incomprensione sulle modalità di pagamento.

Il grafico delle azioni di Eventbrite è abbastanza chiaro. L’azienda è stata quotata in borsa nel 2018, ottenendo la quotazione più alta della sua storia finanziaria e una capitalizzazione di mercato attorno ai 1,76 miliardi di dollari. Una dato che leggendo gli ultimi prezzi delle azioni ra è sceso a 432,5 milioni di dollari. E ora è arrivato l’accordo di acquisizione con Bending Spoons, società italian già protagonista di altre acquisizioni come Eventbrite, Vimeo o WeTransfer.

Bending Spoons ha chiuso un accordo da 500 milioni di dollari per la vendita di Eventbrite. Lo scrive la giornalista Marina Temkin su TechCrunch. È solo l’ultima di una lunga fila di acquisizioni che segnano il modello di crescita di Bending Spoons: acquistare aziende tech in difficoltò, ristrutturarle e poi portarle a profitto. Una cura che di solito passa da vari fattori: tagli dei costi, nuove funzioni al prodotto e aumento dei costi per gli utenti.

La storia del pagamento in contanti

Un dato curioso della transazione riguarda il modo in cui è stata accordata. Molti giornali riportano oggi che l’acquisto è stato fatto in contanti. Questo può generare qualche incomprensione ma si tratta di un gergo finanziario. Quando una transazione di questo tipo avviene in contanti vuol dire semplicemente che è stata fatta con un trasferimento di denaro. Nell’accordo non ci sono asset di altra natura: come per esempio pacchetti azionari.

Per gli azionisti di Eventbrite è una buona notizia. Forse la prima, considerando che il titolo della società non si è rivelato alla fine un buon investimento. Gli azionisti hanno ricevuto 4,50 dollari per azione. Un premio non da poco, visto che il primo dicembre il prezzo per ogni azioni era attorno ai 2,48 dollari.

Perché Eventbrite era definita un venture zombie

Eventbrite è una società con base a San Francisco, California. Se non l’avete mai incrociata (difficile) si muove nel campo degli eventi, sia logistica che biglietti. Nata nel 2006, nel corso della sua storia ha raccolto parecchi capitali. Secondo TechCrunch negli ultimi due il bilancio è rimasto stabile: 325 milioni di dollari. Le aziende comeEventbrite, che non crescono ma nemmeno crollano sono state definite da Andre Dumont come dei “venture zombie”. Dumont è fondatore e Ceo di Curious, azienda che segue un modello di business simile a quello di Bending Spoons: acquista aziende che non stanno crescendo e le riporta in profitto. Bending Spoons al momento viene valutata attorno agli 11 miliardi di dollari.