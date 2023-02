Attacco hacker all’Italia, un collettivo filorusso sta provando a bloccare siti strategici (senza riuscirci) L’attacco è di tipo Ddos (Distribuite Denial of service): i portali nel mirino degli hacker vengono bombardati da finiti accessi per impedire ai veri utenti di entrare. Al momento l’azione degli hacker non sembra aver provocato danni strategici.

A cura di Valerio Berra

I primi segnali sono cominciati alle 9.40 della mattina di oggi, 22 febbraio. Sulla chat Telegram del gruppo hacker filorusso NoName057(16) compare un messaggio in caratteri cirillici: “Italia fornirà all'Ucraina il sesto pacchetto di assistenza militare, che comprenderà tre tipi di sistemi di difesa aerea. Oggi continueremo il nostro affascinante viaggio attraverso l'Italia russofoba”. Da qui è cominciato l’attacco. L’attacco sembra una risposta al viaggio di Giorgia Meloni a Kiev: “Come ha affermato il premier italiano Giorgia Meloni durante una conferenza stampa a Kiev, stiamo parlando dei sistemi anticarro SAMP-T, Skyguard e Spike”.

Gli hacker filorussi hanno provato prima a bloccare il sito die carabinieri, poi quello di una banca, poi quello del Ministero dell’Esteri, quello di A2A Energia, quello del Ministero della Difesa e altri. Attacchi sparsi, tutti con la stessa strategia. Si tratta di attacchi Ddos (Distribuite Denial of service). I server che ospitano un sito vengono bombardati da accessi artificiali, così che i veri utenti non sono più in grado di raggiungerli.

L’esito degli attacchi di NoName57(16)

Fanpage.it è entrata nelle chat di NoName57(16) e ha verificato gli obiettivi annunciati per gli attacchi. In molti casi si è trattato di un’interruzione temporanea dei portali pubblici di questi enti, da quello che possiamo vedere non sembra quindi che ci siano danni strategici alle istituzioni interessate. Alcuni funzionano perfettamente, per altri invece c’è bisogno di più entrare. Solo il Ministero degli Esteri è discontinuo. A volte funziona, altre volte risulta irraggiungibile.

A questo articolo ha collaborato Elisabetta Rosso