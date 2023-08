Asce e fuochi d’artificio in piazza: ora lo streamer è accusato di incitamento alla violenza Kai Cenat dovrà presentarsi in tribunale il 18 agosto per rispondere alle accuse di incitamento alla rivolta e promozione di raduno illegale, lo streamer infatti non aveva un permesso per l’evento a Union Square.

A cura di Elisabetta Rosso

Doveva essere un evento per distribuire Playstation e pc da gaming, e invece si è trasformato una guerriglia urbana con tanto di asce e fuochi d'artificio. Kai Cenat, venerdì 4 agosto, ha radunato i suoi fan a Union Square Park, nel quartiere di Manhattan, a New York, per il suo giveaway. Sono incontri organizzati dagli influencer per distribuire regali ai follower, per Cenat però è diverso: è lo streamer con più abbonati al mondo. E così il suo annuncio improvviso ha innescato la rivolta di Union Square e lo streamer è stato arrestato. Ora la polizia ha rilasciato Kai Cenat che dovrà presentarsi in tribunale il 18 agosto per rispondere alle accuse di incitamento alla rivolta e promozione di raduno illegale. Come ha spiegato la CBS, Cenat non aveva un permesso per l'evento.

Il dipartimento di polizia di New York ha dichiarato una mobilitazione di "livello quattro", che ha coinvolto circa 1.000 agenti. Il capo del dipartimento del NYPD Jeffrey Maddrey ha spiegato: "Abbiamo già affrontato situazioni del genere, ma mai a questo livello di pericolosità, i giovani non ascoltavano i nostri comandi". Ha poi aggiunto: "C'erano persone che andavano in giro con pale, asce e altri strumenti del settore edile. Hanno anche acceso fuochi d'artificio. Li lanciavano contro la polizia e se li lanciavano l'un l'altro".

Chi è Kai Cenat

Secondo Twitch Tracker, lo streamer Kai Cenat è la persona che ha più abbonati al mondo su Twitch: 88.000. Ma i numeri sono in crescita al momento viaggia sui 90.000 ma nel marzo del 2023 ha toccato il picco di 306.621. È il primo streamer nella storia a raggiungere questi numeri.

Sul suo canale, di solito, ospita vlog, interviste a rapper come 21 Savage o Lil Baby e scherzi o sfide goliardiche ai limiti delle norme della community, ma anche del codice penale. Tra questi un filmato dove fa esplodere un arsenale di fuochi d'artificio in casa. Non stupisce quindi che i suoi fan al raduno abbiano fatto esplodere botti, fuochi e petardi.

Cosa è successo a Union Square

L'evento era previsto per le 16.00, Kai Cenat aveva promesso ai suoi fan di distruibuire doni, tra questi, pc da gaming, sedie, tastiere, cuffie, PS 5 e buoni spesa. D'altronde, come dicevamo, Cenat non è uno streamer qualunque e per i suoi giveaway non bastano magliette e gadget.

I problemi in realtà sono iniziati alle 15.30, mezz'ora prima dell’arrivo di Cenat. Come ha spiegato la NBC all'incontro si sono presentate circa 2000 persone. Non è chiaro come siano iniziati gli scontri. I video e le foto restituiscono le immagini di una guerriglia urbana. Dalle prime ricostruzioni sembra che proprio la cattiva organizzazione dell’evento abbia scatenato i primi scontri con gli agenti. Diverse auto parcheggiate sono state distrutte, e la polizia ha arrestato 64 persone, di cui 30 minorenni. Solo alle 17:30, due ore dopo l’inizio dei disordini, la folla è stata dispersa.

L'ultimo video pubblicato da Kai Cenat

Qualche indizio sulla rivolta di Union Square emerge dall'ultimo video pubblicato da Kai Cenat. Nella prima parte del filmato le persone in piazza sono ancora tranquille, rispondono alle domande dei cronisti dicendo che sono arrivate per ricevere una PlayStation 5, o un comunque un dispositivo per videogame. Nelle ultime immagini invece si può vedere il furgone di Kai Cenat che sfreccia allontanandosi dalla folla con i fan attaccati ai veicolo.