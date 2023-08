Chi è Kai Cenat, l’influencer che ha quasi scatenato una rivolta a New York Il raduno organizzato da Kai Cenat a New York è già diventato uno degli eventi più disastrosi mai organizzati nella storia del web. Il bilancio finale è di 64 arresti, auto e fioriere sfasciate e diverse persone ferite.

A cura di Valerio Berra

C’è già la pagina Wikipedia. L’incidente di Union Square ha preso posto nella storia dei social come come il raduno più disastroso mai organizzato da un creator. Kai Cenat aveva organizzato un giveaway in una delle piazze centrali di Manhattan, a New York. I giveaway sono eventi, reali o digitali, in cui gli streamer regalano qualcosa al loro pubblico. Spesso si tratta di semplici gadget, Cenat ha promesso invece PS 5 e buoni spesa. Sono arrivate migliaia di persone.

Il bilancio è quello di una guerriglia urbana: 64 arresti, di cui 30 minorenni. Scontri con la polizia, auto sfasciate, fioriere distrutte, nove persone ferite, estintori aperti sulla folla e sassi lanciati contro gli agenti. Non esattamente il programma dell’ultimo raduno dei Me contro Te. Alla fine di tutto Kai Cenat è stato anche fermato dalla polizia di New York, secondo i media statunitensi l’accusa dovrebbe essere quella di “istigazione alla rivolta”.

La storia di Kai Cenat

Classe 2001, Kai Cenat è lo streamer di Twitch con più abbonati al mondo. Al momento viaggia sui 90.000 ma nel marzo del 2023 ha toccato il picco di 306.621. Nessuno nella storia di questa piattaforma ha mai raggiunto un traguardo simile. Anche lo storico Ninja, uno dei primi nomi usciti da Twitch grazie all’epoca d’oro di Fortnite, si era fermato a 269.154 abbonati. Giusto per capire le proporzioni, lo streamer con il record più abbonati in Italia è Gianmarco “Blur” Tocco che arriva appena sopra 50.000. Comunque tantissimo per il mercato italiano. Sul suo sito Kai Cenat rivendica di essere uno delle celebrità di internet che sono cresciute più in fretta. La sua estetica rientra in tutti i canoni dell’esibizione del lusso che abbiamo imparato a conoscere dai trapper: vestiti costosi ma streetwear, macchine Lamborghini, catene tempestate da diamanti e ciabatte con le calze.

Nell’ultima clip pubblicata sul suo sito si vedono proprio le immagini dell’incidente di Union Square. Nella clip le persone in piazza sono ancora tranquille e rispondono alle domande dei cronisti dicendo che sono arrivate per ricevere una PlayStation 5 o un comunque un dispositivo per videogame. Nelle ultime immagini della clip si vede il furgone di Kai Cenat sfrecciare via dalla folla con sopra attaccati dei fan.

Oltre a questa clip, sulla bacheca del sito si possono vedere tutti i capitoli della sua carriera. Anche se Twitch è una piattaforma nota soprattuto per i videogiochi, Cenat è diventato famoso per altro. Sul suo canale ospita vlog, interviste a rapper come 21 Savage o Lil Baby e scherzi ai limiti delle norme della community, ma anche del codice penale. Celebri le clip in cui decide di far brillare un arsenale di fuochi d’artificio. Tutti rigorosamente dentro casa.