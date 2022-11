Apple diffonde la classifica delle migliori app del 2022: BeReal è al primo posto Il secondo gradino del podio è stato conquistato da GoodNotes 5, un’app per prendere appunti. Al terzo posto invece c’è MacFamilyTree 10, dedicata alla creazione degli alberi genealogici.

A cura di Valerio Berra

Non c’è Twitter. Curioso, visto gli ottimi rapporti con il suo nuovo Ceo. Mentre Elon Musk pubblica sul suo profilo un messaggio di guerra dopo l’altro, Apple ha diffuso la sua classifica delle app migliori presenti sull’App Store. Attenzione, non si tratta delle più scaricate o di quelle che hanno ricevuto i commenti più benevoli da parte degli utenti. Qui le app vengono selezionate direttamente dagli sviluppatori di Cupertino.

In cima alla classifica c’è BeReal, il social network che si propone come la nemesi di Instagram. Non si sceglie quando postare, non si sceglie cosa postare. Semplicemente a un certo punto della giornata arriva una notifica e bisogna pubblicare un'immagine composta da due foto. Una è scattata dalla fotocamera posteriore dello smartphone, un’altra da quella anteriore.

Il progetto ha avuto per mesi l’attenzione dei media e in alcune settimane l’app è arrivata anche in cima alla classifica dei download sui principali store. Non solo. BeReal vanta già anche un tentativo di plagio. A settembre TikTok ha lanciato TikTok Now, una funzione della piattaforma dedicata alla condivisione video del tutto simile a BeReal. Al netto del numero di download quello che non è chiarissimo di questi progetti è il numero di utenti reali che continuano ad usare l’app dopo il primo download.

Le altre app che hanno vinto gli App Store Award

Sul secondo gradino del podio c’è GoodNotes 5, un’app che aiuta gli utenti a prendere appunti. L’app si può installare sia su iPhone che su iPad ma c’è che una versione dedicata ai Mac. Questa applicazione serve per prendere appunti e in generale per gestire tutti i documenti nell’ecosistema Apple. Ha ottime recensioni: 4,7 stelle con oltre 6.000 commenti. Per le sue caratteristiche il dispositivo migliore su cui usarla è l’iPad, possibilmente in combo con una Apple Pencil.

Chiude il podio MacFamilyTree 10, di Synium Software GmbH. L’app è disegnata per gli appassionati di alberi genealogici. MacFamilyTree 10 si collega a una una rete di database che permettono agli utenti di cercare il loro albero genealogico, visualizzarlo attraverso una serie di mappe e anche condividerlo con altri utenti per scoprire i passaggi che mancano. L’app offre anche altre funzioni dedicate alle storie familiari, a partire dalla possibilità di ricolorare le foto in bianco e nero grazie all’intelligenza artificiale.

MACFAMILYTREE | La schermata dell’app per scoprire il proprio albero genealogico

Per la classifica dei giochi invece al primo posto c’è la versione mobile di Apex Legends, un Battle Royale sviluppato da Respawn Entertainment e pubblicato d Electronic Arts. Tra i vincitori c’è anche Water Lama Reminder, un’app che ricorda all’utente di bere acqua attraverso l'emoticon di un lama. Non esattamente il modo migliore per ottimizzare le vostre notifiche.