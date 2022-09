Ancora per poche ore potete comprare all’asta i gioielli della famiglia di Elon Musk (e anche qualche foto) La casa d’aste RR ha aperto le offerte per un gioiello realizzato con una pietra proveniente dalle miniere gestite dal padre del fondatore di Tesla.

Una collana d’oro con in fondo un ciondolo fatto di smeraldo. Un prezzo che al momento arriva a 8.784 dollari e soprattutto una storia che svela nuovi dettagli sull’uomo più ricco del mondo. Fino alle 2 (ora italiana) della notte tra il 14 e il 15 settembre la casa d’asta RR accetta offerte per un gioiello regalato da Elon Musk a Jennifer Gwynne, una donna con cui il fondatore di Tesla usciva tra il 1994 e il 1995. Oltre alla collana nel lotto ci sono anche due foto d’epoca del miliardario: una foto dei due fidanzati in posa e una scattata in una serata elegante insieme ad altri amici.

I due si sono frequentati negli Stati Uniti, quando entrambi frequentavano l’Università della Pennsylvania. Ora Gwynne ha detto che sta vendendo tutto per poter finanziare il college al figlio, che al momento ha 13 anni. Dietro la collana c’è però un’altra storia. Secondo Gwynne infatti non sarebbe un semplice gioiello ma arriverebbe dalla collezione privata della famiglia di Musk.

Le miniere di smeraldi della famiglia Musk

Lo smeraldo abbracciato dall’oro che forma il ciondolo della collana arriverebbe da una delle miniere di smeraldi che erano gestite dal padre di Musk. Questo retroscena nei mesi scorsi è stato confermato anche da Business Insider. L’unica parte della storia che non torna è che secondo Gwynne lo smeraldo arriverebbe da una miniera in Sud Africa mentre sembra che la miniera gestita dal padre si trovasse in Zambia.

Le foto del giovane Musk

Insieme al lotto con la colonna l’ex fidanzata del miliardario ha messo all’asta anche altri oggetti. Sempre sull’archivio di RR si possono trovare circa 20 foto di Musk, tutte scattate negli anni ’90. Il soggetto è sempre lo stesso ma le pose variano: c’è Musk girato sotto sopra, Musk su un divano circondato da bottiglie di alcolici, Musk su una panchina con Gwynne e Musk davanti a un pc. C’è anche un biglietto di auguri scritto da Musk: “Happy Birthday Jennifer (aka Boo-Boo). Love Elon”.