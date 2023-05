Amazon lavora a un robot segreto, la storia dell’assistente domestico Burnham L’azienda fondata da Jeff Bezos è al lavoro su un nuovo assistente domestico da lanciare dopo il progetto (non molto riuscito) di Astro. Il nuovo robot sarà in grado di leggere e anticipare i desideri dei padroni di casa, il costo è intorno ai mille dollari.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Amazon ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel settembre del 2021 il canale YouTube di Amazon ha pubblicato il video di Astro, il primo assistente domestico robot prodotto dall’azienda. Uno schermo, parecchi sensori, e una coppia di ruote per muoversi in tutta la casa. Astro ha avuto recensioni mediocre, di certo non all'altezza di quelle sperate. E ora Amazon sta già pensando al suo successere, un Astro più potente che può contare sull’intelligenza artificiale. Business Insider ha visionato una serie di documenti che raccontano il progetto Burnham, un robot da quasi mille dollari che si candida per diventare l’individuo più intelligente delle nostre case.

Burnham dovrebbe avere la stessa struttura di Astro. Un grosso tablet come interfaccia, una torretta per i sensori principali e delle ruote per muoversi in casa. In più però sarà dotato di uno “strato di intelligenza artificiale” che lo renderà in grado di leggere e anticipare i bisogni dei suoi proprietari. La nuova tecnologia “ricorda ciò che ha visto e ciò che ha capito”. Il costo di Burnham dovrebbe essere sui 995 dollari, a cui bisognerà aggiungere 24,99 dollari per la versione Plus del software che gli permette di funzionare.

Cosa sarà in grado di fare Burnham

Business Insider ha pubblicato una serie di funzioni con cui Burnham potrà aiutare a muoversi in casa. Sarà in grado di accorgersi se un rubinetto dell’acqua è aperto o se la stufa accesa. Due segnali che porterà all’attenzione del proprietario. E ancora. Sarà in grado di capire se una persona sta male, ha bisogno di aiuto o se vuole chiamare direttamente i numeri di emergenza. Ricorderà dove abbiamo messo le chiavi e potrà controllare se le finestre sono rimaste aperte. Burnham sarà in grado anche di collegarsi con Amazon Ring, il dispositivo che permette di aprire a distanza cancellati e porte automatiche.

Leggi anche La Commissione Europea ha nel mirino Amazon: vuole sapere se i robot aspirapolvere spiano dentro casa

La nuova versione di Astro

A 18 mesi dal lancio, Astro si può acquistare ancora solamente su invito. I dati sulle liste d’attesa sono riservati ma è difficile pensare che ci sia una coda di persone che non aspettano altro di aver il pass per comprarlo. Burnham, sempre che il nome venga mantenuto tale, sarà il compimento di questo progetto, come si legge nei documenti interni: “Per dirla semplicemente: il nostro robot ha un corpo forte. Ciò di cui abbiamo bisogno dopo è un cervello. Un robot con Burnham capirebbe le migliaia di cose che accadono all'interno di una casa ogni giorno senza che sia necessario un pezzo di software per ognuna di loro”.