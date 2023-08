Amazon alza la spesa minima per avere la spedizione gratis, come sono le nuove tariffe La soglia della spesa minima per avere le spedizioni gratis è cambiata più volte per i clienti Amazon. Ha toccato picchi di 49 dollari e minimi storici di 25 dollari. Ora negli Stati Uniti è aumentata e questo è un segnale da cogliere anche per il mercato italiano.

A cura di Valerio Berra

Prima lo ha sperimentato su alcuni territori, poi è arrivata la conferma ufficiale. Negli Stati Uniti Amazon aumenterà la spesa necessaria per avere una spedizione gratuita da 25 dollari a 35 dollari. Una scelta che potrebbe avere ripercussioni anche in Italia. Questa nuova tariffa è valida solo per i clienti Amazon che non hanno l’abbonamento Amazon Prime. La strategia quindi è chiara, Amazon sta continuando a fare pressione per spostare i suoi utenti verso l’abbonamento Prime che oltre alle spedizioni gratuite include anche la possibilità di accedere a Prime Video.

Secondo la testata Gizmondo, l’aumento della soglia per la spedizione gratuita è stato notato per la prima volta dalla newsletter di e-commerce Ecommercebytes, dove si spiega che Amazon aveva cominciato questo test in alcuni territori con lo stesso codice postale. Dopo l’anticipazione di Gizmondo, la conferma è arrivata anche da Kristina Pressentin, portavoce di Amazon.

Nel corso degli anni il prezzo da raggiungere per arrivare alla spedizione gratuita è già cambiato parecchie volte. Nel 2016 è passato da 35 dollari a 49 dollari, per poi scendere di nuovo a 35 dollari nel 2017 e poi a 25 dollari lo stesso anno. Negli Stati Uniti Amazon deve confrontarsi anche con altri competitor, come il colosso dei supermercati Walmart. Il mercato italiano è diverso ma la scelta di Amazon si può collegare anche ad alcune strategie viste negli ultimi mesi.

L’aumento della soglia della spesa minima in Italia

Un rialzo della spesa minima per avere la spedizione gratuita lo abbiamo visto di recente in Italia. Senza troppo clamore, a inizio luglio molti blog di settore hanno ricostruito un aumento della spesa minima necessaria per avere la spedizione gratuita su Amazon. Da 29 euro si è passati a 35 euro, soglia che vale sempre per chi non ha l’abbonamento Prime.

Secondo il sito ufficiale di Amazon, l’unico sconto per questa tariffa riguarda chi compra libri: solo in questo caso la soglia minima per avere la spedizione gratuita è fissata a 25 euro invece che a 35 euro. I costi per le spedizioni Standard (quelle che di solito arrivano dopo due o tre giorni lavorativi) vanno dai 1,70 euro per le consegne nei punti di ritiro degli articoli più piccoli ai 6,99 euro per i prodotti più ingombranti.