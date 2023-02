Abbiamo creato un profilo su Catholic Match, l’app di incontri dedicata ai cattolici Abbiamo provato il Tinder dei cattolici. Per inziare è stato necessario rispondere a una lunga trafila di domande, tra queste “cosa ne pensi del sesso prematrimoniale?”.

A cura di Elisabetta Rosso

Inizia come Tinder, OkCupid o Bumble, ti registri e cominci a creare il tuo profilo, nome, cognome, genere (solo maschio o femmina), interessi, poi ti chiede l’altezza, e “Ogni quante volte vai a Messa”. D’altronde Catholic Match, come suggerisce il nome, è un’app per cristiani, quindi la frequenza in Chiesa è un parametro importante. Non solo, domanda anche quanto “pratichiamo la nostra fede” e “quale stile liturgico preferiamo”. Noi abbiamo scelto la Messa tradizionale in latino. Non mancano domande sui contraccettivi e il sesso prematrimoniale.

Sulla pagina principale del sito si legge: “Trova il tuo per sempre”. Sì, perché a differenza delle altre app per gli incontri, Catholic Match punta sui rapporti stabili. E lo dimostra la sua vetrina in primo piano “Storie di successo”. Qui basta scorrere per vedere veli da sposa, bouquet e mani nelle mani. Ogni foto è accompagnata da una storia come quella di Jocelyn e John Paul, “dopo il loro primo appuntamento, entrambi hanno chiuso i loro account CatholicMatch perché avevano una connessione così immediata! Dopo due anni di appuntamenti a distanza (durante una pandemia!) si sono sposati felicemente”, si legge sull’app.

Oppure Jhon e Mary Anne, entrambi vedovi, “nessuno dei due era sicuro che avrebbero ritrovato l'amore… ma dopo essersi collegati a CatholicMatch si sono resi conto che sarebbe stato del tutto possibile!”. Non è l'unica app dedicata agli utenti cristiani, avevamo già sperimentato Valo chattando con diversi profili, anche se in quel caso avevamo trovato maledizioni e foto sataniche inviate per punire.

CATHOLIC MATCH | Scelta sulle preferenze per praticare la Fede.

Come funziona l'app di incontri per i cattolici

L’app è destinata a chi vuole incontrare persone con la stessa fede e principi, e per questo prima di iscriversi è necessario rispondere a domande specifiche come: “Accetti gli insegnamenti della Chiesa in merito all’Eucarestia?”.“Accetti gli insegnamenti sulla contraccezione?”. “Sei d’accordo con gli insegnamenti della Santità della vita?". "Accetti gli insegnamenti della Chiesa per il sesso prematrimoniale?”. E poi negli slot delle passioni oltre a musica, lettura, hobby e sport c’è anche la sezione Fede. Possiamo scegliere cosa ci piace di più, in lista c’è: Padre Pio, la preghiera del mattino, l’adorazione dell'eucaristia, pregare con il rosario, il sacramento della penitenza, il segno della croce. La lista è lunga.

Una volta completata la fase preliminare è necessario poi rispondere a una lunga serie di domande per "completare il profilo”, per esempio le origini e la fede della propria famiglia, caratteristiche personali come il senso dell’humor, o l’essere parsimoniosi. Sul versante economico ci presenta almeno 5 domande per capire il nostro rapporto con il denaro, tanto da chiederci in percentuale quando vogliamo spendere o risparmiare in prospettiva futura. Si passa poi alla sessualità, domanda se siamo pro o contro l'uso dei contraccettivi, ci chiede anche se secondo noi “una volta spostati, il coniuge dovrebbe mai guardare qualcun altro con desiderio sessuale”, e poi “l’aborto è giustificato?”, lasciando come opzioni: mai, solo se la madre è a richio, in casi di strupro o incesto, se non possono prendersi cura o non solo voluti. C’è poi da completare la sezione “morale”, “valori politici”, “visione del futuro”.

Chiede se siamo pronti a sposarci, se siamo d'accordo "con la visione tradizionale dell’uomo che lavora e la moglie che si prende cura dei figli a casa?” e poi “una moglie dovrebbe sacrificare la carriera per crescere i figli?”. “Quanti figli vorreste?”. “Dopo quanto tempo dopo il matrimonio li vorreste?”. E chiaramente l’opzione “prima del matrimonio” non c’è. Chiede anche cosa tolleriamo, cosa ci dà più fastidio, e quali sono le caratteristiche del nostro partner ideale.

CATHOLIC MATCH | Domande per costruire il proprio profilo sull’app.

Chi usa Catholic Match

C’è chi scrive che vorrebbe incontrare qualcuno che condivida la stessa fede e che voglia sposarsi, altri cercano semplicemente qualcuno che non li giudichi perché credono in Dio e sono praticanti. Chi denuncia il suo amore per Gesù e aggiunge “lui ci guarda sempre”, nelle bio vengono inserite anche le preghiere preferite, o i passi più sentiti del Vangelo. Un utente semplicemente scrive “Dio è GRANDE, Viva gesù, Viva Maria, e mi stanno simpatici pure il bue e l’asinello”. Sono apparse anche descrizioni più neutre, dove vengono elencati solo i propri hobby e le proprie passioni, senza riferimenti diretti alla religione cattolica. Non mancano i troll, un utente, per esempio, nella sua biografia oltre a inserire qualche bestemmia, ironizza anche sul Levitico. Oppure lasciano allusioni come “Single e pronto per…pregare”. E chi affida, e forse è nel posto giusto, la possibilità di trovare il vero amore al Signore “spero che Dio ci aiuti a trovarci”, scrive.