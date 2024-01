Abbiamo fatto una videochiamata con Brad Pitt ma lui ancora non lo sa Basta aprire il programma Fal.ai e inquadrare il proprio volto per trasformarsi in qualcun altro. L’intelligenza artificiale per ora funziona bene solo con le celebrità, in futuro potrebbe essere utilizzata per i furti di identità e per creare porno deepfake. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Accendiamo la telecamera e dall'altra parte dello schermo c'è Brad Pitt, saluta e sorride. "Sembro davvero lui", dice il mio collega mentre muove lentamente le mani come se fosse di fronte a uno specchio per la prima volta. Il trucco è semplice, per trasformarlo nell'attore è bastato un comando. Siamo entrati su Fal.ai, un’interfaccia web che genera deepfake in tempo reale grazie all’intelligenza artificiale (IA), abbiamo inquadrato il volto con la videocamera del computer, scritto "un'immagine di Brad Pitt", e premuto su Turn On. Funziona, ma non con tutti.

Riproduce bene il volto degli attori americani come George Clooney, Johnny Depp, o Brad Pitt. Abbiamo anche provato con Mario Draghi, Elon Musk, Papa Francesco, Rihanna e Taylor Swift, meno convincenti. Le espressioni sono ancora posticce, i volti si deformano, spesso perdono i connotati, e l'IA non riesce ancora a riprodurre bene una donna che cerca di vestire i panni di un uomo. Diciamo che non si può ancora usare Fal.ai per fare una videochiamata fingendosi qualcun altro. Ma è solo questione di tempo.

Tra i punti di forza dell'interfaccia web c'è la capacità di mantenere la fisionomia in tempo reale emulando le espressioni, anche se fatica con il labiale ed è necessario muoversi molto lentamente. Per utilizzare Fal.ai basta scrivere nella barra di ricerca il nome del personaggio famoso, si possono anche aggiungere dettagli, per esempio "in completo elegante con cravatta", oppure "con un cappello da baseball", nel caso a suo piacimento l'intelligenza artificiale modificherà alcuni dettagli.

Per esempio nella clip di Brad Pitt ha sostituito il braccialetto con un orologio e ha modificato la fantasia del maglione schiarendolo. L'intelligenza artificiale sta potenziando le tecnologie deepfake, e così app e programmi che prima potevano ambire a essere al massimo un gioco divertente ora aprono nuovi problemi in termini di privacy, etica e sicurezza.

I nuovi programmi sono un pericolo per le truffe

Un programma come Fal.ai potrebbe per esempio essere utile per i furti di identità. L'intelligenza artificiale viene già sfruttata per clonare le voci delle persone. Secondo i dati della Federal Trade Commission, negli Stati Uniti, durante il 2022, sono state oltre 36.000 le segnalazioni di persone truffate da qualcuno che finge di essere un amico o un familiare. L’inganno funziona meglio al telefono, e infatti sono 5.100 i casi di truffa via chiamata, e i criminali sono riusciti a estorcere 11 milioni di dollari. Ora che l’intelligenza artificiale è in grado di replicare in modo fedele la voce delle persone, usando un campione audio di pochi secondi, diventa ancora più semplice ingannare le vittime. Il video è il prossimo passo.

Il porno deepfake

Esiste già una lunga letteratura di casi di video pornografici deepfake. Il fenomeno ha radici profonde, nell’ultimo periodo, però, con gli sviluppi dell’intelligenza artificiale, è diventato ancora più semplice creare questi contenuti. La tecnologia è diventata lo strumento perfetto per creare sul web materiale pornografico. Circolano già moltissimi video erotici fake di celebrità.

Per esempio FaceMega, un'app che sostituisce facce e corpi utilizzando l'intelligenza artificiale, aveva lanciato una campagna pubblicitaria provocatoria dove mostrava Emma Watson e Scarlett Johansson che si spogliavano davanti alla telecamera. Era anche apparso su Reddit, un porno deepfake di Michelle Obama, che mostrava l'ex first lady in una camera a luci rosse. In questi tre casi il volto è stato montato sul corpo di una pornoattrice, con un'IA in grado di modificare e sostituire in tempo reale la fisionomia, come Fal.ai, è ancora più semplice e immediata.