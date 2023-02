Tech Week eBay: fino al 60% di sconto su iPhone e Notebook È iniziata la tech week di eBay, tantissime le offerte imperdibili tra cui iPhone e accessori Apple e Notebook di ultima generazione.

È iniziata la Tech Week su eBay, tantissime le offerte imperdibili su TV smart, PC, notebook, videogiochi e ovviamente gli immancabili smartphone. Ma le offerte non si limitano soltanto a prodotti nuovi, infatti lo scorso anno eBay ha presentato il programma Like New, che offre ai propri utenti dispositivi tech di ultima generazione ricondizionati come nuovi, col vantaggio di un prezzo altamente competitivo. Tutti i prodotti che rientrano nel programma ricondizionato garantito hanno un'icona blu facilmente riconoscibile, una soluzione che permette di risparmiare senza rinunciare alla qualità e alla garanzia di avere un prodotto perfettamente funzionante.

I prodotti ricondizionati possono essere classificati secondo quattro condizioni: certificato, il prodotto è in perfette condizioni, ed è stato ricondizionato dal produttore o da un fornitore per rispettare le specifiche del produttore; eccellente, il prodotto è in perfette condizioni e non presenta segni di utilizzo; molto buono, il prodotto è in ottime condizioni, presenta minimi segni di utilizzo; buono, il prodotto è in buone condizioni, presenta moderati segni di utilizzo.

Questa settimana, vi segnaliamo sconti fino al 60% di sconto su iPhone e Notebook, così da poter avere un nuovo smartphone o PC e soddisfare tutte le vostre esigenze.

iPhone e Notebook in offerta da non perdere

-51% di sconto sull'iPhone 11 Pro Max 256 GB Midnight Green: scegliete Max per non perdervi il massimo dell'iPhone 11 ma con un display decisamente più grande da 6,5 pollici. Inoltre, il Max si esplica anche nella batteria, più duratura grazie a una capacità di 3969 mAh, che si ricarica fino al 50% con appena 30 minuti di carica. In aggiunta, il processore A13 Bionic vi permetterà di fare operazioni complesse facilmente e in maniera automatica, ciò tramite anche i 256 GB di memoria e i 4 GB di RAM. Il colore "verde notte", inoltre, darà un look allo smartphone particolare e affascinante.

-36% di sconto sull'IPHONE 12 64 GB Black Nero Grado A++ COME NUOVO: diventate registi e fotografi ufficiali del vostro gruppo di amici, grazie alle due fotocamere da 12 MP, le quali effettuano video e foto più nitide. Ciò si evince già dal display OLED con luminosità migliore, anche di notte. A differenza dell'iPhone 11, poi, questa versione può contare sul nuovo processore A14, tramite il quale riuscirete a velocizzare le vostre azioni sullo smartphone, anche con tante app aperte contemporaneamente. In più il processore conta su 4 GB di RAM, riuscendo a immagazzinare più rapidamente le informazioni. Inoltre, lo smartphone può contare su una batteria da 2815 mAh che non vi abbandonerà mai e permette un'autonomia che non può portarvi mai a meno del 20% di carica rimanente.

-35% di sconto sull'IPHONE 12 PRO 256 GB Blue Blu Condizione Eccellente: in confronto ad altri smartphone di Cupertino, questo rappresenta un salto qualitativo grazie all'introduzione di una memoria RAM da 6 GB, la quale unita al processore A14 Bionic, aumenta ulteriormente la velocità di processione delle informazioni rispetto alla versione base. Inoltre, con la fotocamera di questo prodotto sarete in grado di girare video in 4K, fino a 60 fps con supporto HDR/Dolby Vision, il che impatta in meglio anche sulle caratteristiche del display OLED, il quale si dimostra di altissima qualità e vi permetterà di godere di una gamma più ampia di colori.

-30% di sconto sull'iPhone 12 64GB Purple Viola Condizione Eccellente: se cercate uno smartphone con un look all'ultimo grido, allora questo Apple di colore viola fa per voi. Potete contare non solo su un'estetica accattivante, ma anche sulla connessione 5G, che vi permetterà di scaricare immediatamente tutto ciò che vorrete. Inoltre, la velocità è un tratto fondamentale dello smartphone, il quale è infatti dotato di un processore A14 Bionic che può contare sul Neural Engine, ovvero l'insieme di funzioni legate all'AI e al machine learning che permettono di aumentare la quantità di informazioni che è possibile ricevere e di elaborarle più facilmente. Con le due fotocamere da 12 MP, poi, potrete scattare le foto migliori al buio di notte, catturando ogni momento al massimo della nitidezza.

-30% di sconto sull'IPHONE 12 Mini 64GB White Bianco Condizione Eccellente: se vi siete stancati delle enormi dimensioni degli smartphone odierni, allora questo di Apple fa al caso vostro. Infatti, l'iPhone 12 Mini ha un display di soli 5,4 pollici, e può contare su una risoluzione 1080 x 2340 pixel e tecnologia OLED. La compattezza risalta anche nella memoria più piccola da 64 GB, con supporto del 5G Sub6 per velocizzare la connessione, e 4 GB di RAM per avere più rapidità di azione. Inoltre, il colore bianco riporta al classico il look di questo smartphone, ricordando gli esordi dell'iPhone.

-60% di sconto sul Lenovo ThinkPad X280 12.5″ Core i5-7200U, RAM 8 GB, SSD 256 GB: con questo Notebook potrete avere il massimo della portabilità durante i vostri viaggi di lavoro. Infatti, il peso è di appena 1,6 Kg, ovvero il 13% più leggero rispetto al normale. In aggiunta, anche lo spessore è diminuito fino a 1,74 cm, così da rendere il PC più sottile del 15% rispetto al passato. Oltre alla compattezza, potrete contare anche su una grande velocità di processione, grazie al processore Intel Thunderbolt 3 che consente trasferimenti ultraveloci dei dati.

-25% di sconto sul DELL Vostro 5490 14″, i5-10210U, 256 GB SSD, 8 GB, Win 10 Pro 4KMMD (A): se cercate un Notebook con cui lavorare da casa, allora vi consigliamo Dell Vostro. Infatti, può contare sul sistema operativo Windows Pro, ideale per chi lavora con alcuni tipi specifici di software gestionali. Inoltre, potrete collegarvi coi vostri colleghi senza problemi di connessione e velocità, grazie a una scheda di rete di tipo Gigabit, alla webcam ad alta definizione e a due microfoni perfette per le video-call. In meno di un'ora, poi, potrete caricare fino all'80% questo PC, in modo da restare sempre attivi e sul pezzo, ciò anche tramite la rapidità impressa dal processore Intel Core i5 di decima generazione della serie Comet Lake, il quale garantisce il massimo della velocità nel trasferimento dati.

-10% di sconto sul Dell 14″ i5-6200U Ram 8GB SSD 480GB Win 10: questo Notebook può essere usato indifferentemente per lavoro o svago, infatti può contare su una RAM da 8 GB DDR4, fino a una memoria massima di 32 GB. Il processore Intel Core i5-6200U permette di effettuare operazioni multitasking, senza per questo perdere performance. Inoltre, la batteria di questo specifico PC, ha uno stato di salute uguale o superiore all'80%, e si può ricaricare sia tramite alimentatore originale sia tramite alimentatore compatibile.