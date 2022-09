Offerte eBay: fino al 46% di sconto su smart TV per l’inverno indoor Vi proponiamo le migliori offerte eBay su smart TV per l’inverno indoor, in sconto fino al 46%: la QE32LS03TCUXZT The Frame di Samsung, la NanoCell LG, la SABA SA40S77A11 e tantissime altre.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quando il freddo comincia a farsi sentire, non c'è nulla di meglio che trascorrere la serata a casa, sul divano, a guardare un film in alta definizione. Per godersi al meglio le serate invernali, dunque, potreste valutare l'acquisto di un nuovo televisore: un apparecchio sia funzionale che di design, perfetto anche per abbellire il salotto.

A questo proposito, il noto market place eBay offre una serie di promozioni su smart tv, in sconto fino al 46%. Di seguito, troverete una selezione delle offerte più vantaggiose, che vi permetteranno di risparmiare fino a 370 € sui televisori smart delle marche più affidabili: Xiaomi, LG, Samsung, Philips e molte altre.

I migliori sconti eBay su smart TV per l'inverno indoor

Ma quali sono gli sconti più convenienti su smart TV per l'inverno indoor? Abbiamo selezionato per voi le migliori offerte di eBay su tantissimi televisori intelligenti, in sconto fino al 46%: la Xiaomi Mi Smart P1 32, la Samsung UE65AU7170UXZT Crystal, la SABA SA32S77A11 e tantissimi altri modelli, adatti a qualsiasi ambiente e in grado di offrire un'esperienza di visone unica.

-46% (-130 €) sulla smart tv Xiaomi Mi Smart P1 32: perfetta per immergersi nella visione di un film, questa TV smart di Xiaomi consente di vedere immagini e video fino a 4K. È caratterizzata da uno schermo a 32 pollici, LCD retroilluminato a LED, privo di bordi. Il design senza cornice su tre lati, infatti, assicura un rapporto schermo-corpo più elevato e un'esperienza visiva più coinvolgente. In più, prevede Google Assistant integrato e un telecomando Bluetooth con controllo vocale.

-44% (-220 €) sulla tv QE32LS03TCUXZT The Frame di Samsung: con un display da 32 pollici, questa smart tv possiede una particolare cornice personalizzabile, disponibile in tantissimi colori, dai neutri alle nuances pastello. Il dispositivo, infatti, può essere installato anche in verticale e diventare una cornice perfetta per esporre dipinti e fotografie. In modalità televisore, d'altronde, restituisce immagini vivide e realistiche, assicura il 100% di volume colore e una resa cromatica ottimale.

-43% (-350 €) sulla tv Philips 55PUS7406: perfetta non solo per la visione di un film in alta definizione ma anche per seguire partite o giocare ai videogames, questa smart tv presenta un display da 55 pollici 4K UHD. È compatibile con i principali formati HDR, tra i quali spicca il Dolby Vision, pensato per restituire immagini realistiche e colori vivaci. Questo modello, infine, non delude neppure sul versante suono, poiché supporta anche il formato Dolby Atmos.

-43% (-120 €) sulla smart tv Hitachi 32HAE2353W: con uno schermo da 32 pollici e una risoluzione di 1366 x 768 Pixel, questa smart tv assicura prestazioni ottime a un prezzo inferiore alla media. Grazie alla tecnologia Chromecast built-in, poi, potrete trasmettere un video, un film o una serie da smartphone, tablet e laptop, direttamente al televisore. L'apparecchio funziona con il sistema operativo Android e garantisce un'esperienza visiva immersiva e realistica.

-42% (-140 €) sulla tv Philips 32PHS6605: progettata per restituire immagini nitide e riprodurre audio limpidi, questa smart tv ha uno schermo da 32 pollici, dotato di retroilluminazione LED. Questa caratteristica assicura un consumo energetico ridotto, oltre a una luminosità elevata e a colori vivaci e realistici. Funziona grazie al sistema operativo SAPHI, veloce e intuitivo nell'utilizzo.

-40% (-200 €) sulla tv NanoCell LG 43NANO796PC: ideale per chi cerca un televisore dallo schermo più ampio, questo modello di LG offre un'esperienza di visione coinvolgente e immersiva, grazie al display da 43 pollici. Monta un processore Quad Core 4K, in grado di eliminare il rumore delle immagini, oltre a restituire colori più vivaci e un contrasto più elevato. In più, sfrutta il sistema NanoCell, una particolare tecnologia che utilizza le nanoparticelle per raffinare il colore e rimuovere le impurità dalla lunghezza delle onde RGB.

-40% (-100 €) sulla tv SABA SA32S77A11: adatta a qualsiasi tipo di ambiente e arredamento, questa smart tv è caratterizzata da un display HD da 32 pollici, con risoluzione da 1366 x 768 pixel. Funziona con il sistema operativo Android ed è anche compatibile con Google Assistant. Questo dispositivo, dunque, è ottimo per chi cerca la qualità senza dover rinunciare al risparmio.

-38% (-370 €) sulla tv Samsung UE65AU7170UXZT Crystal: per gli ambienti ampi e moderni, questa televisione Samsung presenta uno schermo da ben 65 pollici. È caratterizzato da un design elegante e minimal, e un display "boundless", per offrire una vera e propria esperienza cinematografica. Monta il processore ultra-veloce Crystal 4K e sfrutta la tecnologia Adaptive Sound per restituire un suono limpido e calibrato. Infine, è perfetto anche per il gaming, poiché offre un'esperienza di gioco tridimensionale, grazie al sistema Motion Xcelerator.