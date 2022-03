Migliori ventilatori da tavolo del 2022: classifica e guida all’acquisto I ventilatori da tavolo sono dei piccoli elettrodomestici leggeri e dalle dimensioni non ingombranti che vengono utilizzati per combattere il caldo estivo, sia in casa che in ufficio. I modelli disponibili in commercio sono quelli tradizionali da appoggio e quelli mini con porta USB, entrambi capaci di generare un flusso d’aria naturale che rinfresca gli ambienti. Scopriamo insieme quali sono i migliori ventilatori da tavolo e i modelli più apprezzati per silenziosità, potenza, velocità e design. Tra i più richiesti al momento c’è il Rowenta VU2120, ma non è il solo ad avere un buon rapporto qualità-prezzo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I ventilatori da tavolo sono dei piccoli elettrodomestici, compatti e leggeri, dotati di pale utili per combattere il caldo estivo grazie al getto d'aria fresca che generano.

Ideale sia per la casa che per l'ufficio, il ventilatore da tavolo può essere posizionato su tavoli, mobili o scrivanie in modo da direzionare meglio il flusso d'aria e rinfrescare l'ambiente. Più economici dei condizionatori portatili e meno ingombranti, grazie alle dimensioni contenute, possono essere facilmente spostati da una stanza all'altra per contrastare il caldo e l'afa dell'estate.

Tra i diversi modelli disponibili in commercio ci sono quelli tradizionali, dal design vintage o moderno, e i più versatili mini con porta USB; ma qual è il miglior ventilatore da tavolo? I più gettonati sono sicuramente quelli silenziosi, che permettono di utilizzarli anche di notte senza avvertire i rumori provocati dalle pale che girano.

Leggi anche I 13 migliori ventilatori a colonna del 2022 per combattere il caldo

I 10 migliori ventilatori da tavolo: classifica 2022

Di seguito troverete una lista contenente i migliori ventilatori da tavolo sul mercato per potenza, silenziosità, dimensioni e rapporto qualità-prezzo. Abbiamo selezionato i prodotti che hanno ricevuto il maggior numero di recensioni positive dagli utenti che hanno acquistato online su Amazon.

Rowenta VU2120 Essential Compact, il migliore per rapporto-qualità prezzo

Il Rowenta VU2120 Essential Compact è il miglior ventilatore da tavolo per rapporto qualità-prezzo. Ha un diametro 30 cm che lo rende compatto e non ingombrante. Risulta, quindi, molto facile da posizionare su qualsiasi superficie, come quella di una scrivania, di uno scaffale e di un tavolo anche non troppo ampio.

Particolarmente utile per combattere il caldo estivo e rinfrescare tutti coloro che lavorano seduti ad una scrivania, nonostante sia compatto risulta comunque potente ed efficiente: raggiunge i 28 Watt e consente di scegliere tra due velocità di circolazione dell'aria. Le oscillazioni orizzontali e verticali combinate fa sì che il getto d'aria si diffonda in maniera uniforme per tutta la stanza. La griglia che custodisce le pale è stata realizzata con spazi molto piccoli per evitare incidenti.

Potenza: 28 watt

Pro: dispone di 3 velocità diverse facilmente selezionabili, è possibile inclinarlo in verticale ed azionare l'oscillazione orizzontale. Ottimo il rapporto qualità/prezzo.

Contro: alcuni utenti segnalano che potrebbe risultare un po' rumoroso quando si seleziona la velocità più elevata.

Rowenta VU2640, il più silenzioso

Il ventilatore da tavolo più silenzioso e potente è Rowenta VU2640 Silence Extreme che, nonostante la potenza di 70 Watt, raggiunge un livello di rumorosità di soli 45 dbA. Grazie alla sua ultra-silenziosità è possibile utilizzarlo anche durante le ore notturne senza temere di essere disturbati.

Dispone di ben 5 pale, di 4 velocità e della funzione "Turbo Boost", selezionabili facilmente attraverso una comoda pulsantiera posta sulla parte frontale del ventilatore. Sul retro è presente una comoda fessura che consente di impugnarlo e di trasportarlo con facilità.

Potenza: 70 watt

Pro: dispone di oscillazione orizzontale automatica, attivabile e disattivabile tramite la pulsantiera sul retro, e dell'orientamento verticale, regolabile a mano secondo le proprie esigenze.

Contro: alcuni utenti lo avrebbero trovato più comodo se fosse stato munito di telecomando per regolarlo a distanza.

EasyAcc, il migliore ventilatore da tavolo usb

Tra i ventilatori da tavolo più apprezzati del momento c'è anche il ventilatore usb di EasyAcc. Piccolo, leggero ed economico, per funzionare non necessita di essere collegato alla presa di corrente, quindi non grava sulla bolletta. Per avviarlo, è sufficiente collegarlo ad una qualsiasi porta usb: potete quindi utilizzarlo in macchina, in ufficio, a casa o in campeggio.

Ma non è tutto: dopo averlo tenuto in carica, infatti, potete anche utilizzarlo senza collegamento, poiché ha un'autonomia di quattro ore. La base d'appoggio è stabile e dotata di cuscinetti antiscivolo.

Potenza: non è specificata, poiché i consumi non graveranno sulla bolletta.

Pro: è piccolo, potente e silenzioso, grazie al motore brushless ad alta velocità e alla presenza di cuscinetti ultra silenziosi.

Contro: non sono presenti led che indicano lo stato della batteria.

Argo Tablo White, il migliore ventilatore da tavolo con display

Argo Tablo White è un ventilatore da tavolo con un diametro di 40, 5 pale ed una griglia di protezione in metallo. Si caratterizza per la presenza del pannello dei comandi e del display incorporati all'asta di sostegno e per il design moderno che lo rende adattabile a qualsiasi tipologia di arredamento, classico o moderno.

Dispone di tre velocità di rotazione e di tre modalità di ventilazione, normal, natural e sleep, che permettono di utilizzarlo anche di notte senza essere disturbati. Tutte le funzioni possono essere attivate o manualmente o attraverso il pratico telecomando a infrarossi in dotazione.

Potenza: 60 watt

Pro: questo ventilatore dispone di timer utile per impostare lo spegnimento programmato dalle 7 alle 5 ore. Buoni anche il rapporto qualità/prezzo e il livello di potenza che raggiunge.

Contro: alcuni utenti Amazon avrebbero preferito un flusso d'aria meno potente in modalità "sleep".

Tristar VE-5970, il ventilatore da tavolo dal design vintage

Il Tristar VE-5970 è un ventilatore da tavolo vintage, dalle linee particolari in un originale color rame che gli conferiscono un aspetto retrò. Dispone di 4 pale, di una funzione oscillante e di un motore con una potenza di 35 Watt, sufficienti per concedere un flusso d'aria potente.

Tra le sue caratteristiche che vale la pena segnalare ci sono le dimensioni compatte, che permettono di posizionarlo su qualsiasi superficie, anche quelle poco ampie. La velocità massima che può raggiungere è di 1300 giri al minuto, mentre il livello di rumorosità non supera i 58 dBA. l'oscillazione di 80° permette di rinfrescare una stanza ampia.

Potenza: 35 watt

Pro: risulta molto stabile, grazie alla presenza di pedini antiscivolo, e dispone di una protezione contro il surriscaldamento, utile per prevenire guasti.

Contro: non emergono particolari criticità dalle recensioni presenti online.

Dyson AM06, il ventilatore da tavolo più tecnologico

Caratterizzato da un design particolare, Dyson AM06 è tra i top della gamma in vendita in questo momento. Grazie alla tecnologia Air Multipler con cui è stato progettato, il getto d'aria, che proviene direttamente dal motore, viene diffuso dal ventilatore amplificato di ben 15 volte.

Si tratta di un ventilatore da tavolo senza pale, dotato di telecomando che permette di regolarlo a distanza, scegliere tra 10 diverse velocità diverse, direzionarlo, impostare l'oscillazione, e programmare l'accensione e lo spegnimento, gestendo il timer da 15 minuti fino a 9 ore. La potenza è di 26 Watt, mentre il livello di rumorosità è di 56 dBA.

Potenza: 26 watt

Pro: dal momento che è sprovvisto di pale, può essere maneggiato ed inclinato senza problemi.

Contro: il costo è sicuramente elevato, ma il prezzo è giustificato dalla sua indiscussa qualità.

MyCarbon, il ventilatore da tavolo mini

Silenzioso, compatto e funzionale, il modello proposto da MyCarbon è apprezzato poiché, benché piccolo ed economico, è particolarmente prestante. Nella confezione è compreso il telecomando per gestire le funzioni e le impostazioni anche a distanza.

Permette, infatti, di scegliere tra quattro velocità di erogazione dell'aria fredda, di inserire la modalità turbo, di selezionare la modalità eco per risparmiare energia e d'illuminare e rendere sonora la tastiera. L'oscillazione di 90° assicura che l'aria fredda si distribuisca a dovere per tutto l'ambiente.

Potenza: 45 watt

Pro: risulta molto facile da smontare, garantendo una pulizia veloce ed accurata.

Contro: alcuni utenti Amazon segnalano che, quando impostato alla massima velocità, risulta un po' rumoroso.

Aigostar Allace 33JTO, il ventilatore da tavolo più economico

Per chi cerca un ventilatore da tavolo economico la scelta ideale è Aigostar Allace 33JTO. Si tratta di un modello efficiente il cui utilizzo è consigliato per le stanze dalle dimensioni non troppo ampie, con tre impostazioni di velocità ed un motore abbastanza silenzioso con una potenza di 40 Watt.

I giri sono 1000/minuto per la prima velocità, 1150/minuto per la seconda velocità e 1250/minuto per la terza velocità. Dispone di funzione oscillante che lo rende perfetto da utilizzare sia in casa che in ufficio, si tratta di un modello semplice ma che comunque aiuta a sopportare il caldo estivo.

Potenza: 40 watt

Pro: l'ottimo rapporto qualità/prezzo che permette di acquistare un buon prodotto senza spendere troppo. Risulta facile da montare.

Contro: è interamente realizzato in plastica, ma risulta ugualmente stabile ed affidabile.

AmazonBasics, il ventilatore da tavolo a risparmio energetico

Il ventilatore da tavolo di AmazonBasics è perfetto per un utilizzo quotidiano, domestico e non, poiché, sebbene sia molto potente, è realizzato in modo da modulare il getto d'aria risparmiando sui consumi; utilizzando questo ventilatore, quindi, sarete certi di rientrare sempre nei costi e non trovare brutte sorprese sulla bolletta.

Grazie alla sua ampia rotazione e al motore con una potenza di ben 40 Watt, riesce a far circolare l'aria anche in stanze ampie, rendendole fresche in poco tempo. Inoltre, dal momento che può essere orientato in qualsiasi direzione con estrema facilità, permette di indirizzare il flusso d'aria dove si preferisce. La "testa" del ventilatore può essere ruotata a 360°.

Potenza: 40 watt

Pro: la presenza del motore in rame di alta qualità assicura un funzionamento duraturo nel tempo, rendendolo sicuro ed affidabile.

Contro: esteticamente non è molto accattivante, ma compensa tutto in efficienza e qualità.

Ardes Penny AR5AM40, il ventilatore da tavolo dalle dimensioni compatte

Se cercate un modello che non occupi troppo spazio, potrebbe fare al caso vostro Penny AR5AM40 di Ardes. Si tratta di un ventilatore da tavolo caratterizzato dalla presenza di 3 pale semitrasparenti, che riesce a distribuire molto bene l'aria grazie all'oscillazione laterale automatica e all'inclinazione regolabile.

Dispone di 3 velocità, utili per ottenere il getto d'aria desiderato a seconda delle esigenze, ed è molto facile da posizionare su qualsiasi superficie grazie alle sue dimensioni compatte: solo 42 cm x 24 cm x 52 cm. Risulta facile da montare e da smontare, consentendo di effettuare una pulizia accurata.

Potenza: 50 watt

Pro: l'ampia base garantisce assoluta stabilità durante il funzionamento.

Contro: il filo è leggermente corto per cui potrebbe esserci necessità di utilizzare una prolunga.

Come scegliere il miglior ventilatore da tavolo

Per scegliere il miglior ventilatore portatile occorre tenere in considerazione alcuni fattori fondamentali come le la silenziosità, le dimensioni, la velocità di rotazione delle pale, la possibilità di orientare il getto d'aria, la presenza del timer e il design.

Silenziosità

La silenziosità è la caratteristica più importante da valutare prima di acquistare un elettrodomestico di questo tipo. Le pale in movimento, infatti, possono generare rumori fastidiosi che, soprattutto durante la notte, sono facilmente udibili. Per questo motivo un suggerimento fondamentale è quello di controllare sempre il livello di rumorosità dell'apparecchio, che viene espresso in Decibel (dbA).

Tendenzialmente un ventilatore poco rumoroso non dovrebbe superare i 45 dbA. In tal senso è consigliabile anche verificare se il modello che si prende in considerazione sia dotato di modalità che consentano di utilizzarlo anche quando si dorme senza che i rumori vengano percepiti. In ogni caso in commercio è facile trovare di ventilatori molto silenziosi.

Dimensioni

L'ampiezza del diametro della testa di un ventilatore determina quanto è ingombrante l'elettrodomestico. Ovviamente, più l'ampiezza aumenta più sarà grande la parte superiore del ventilatore e, di conseguenza, servirà uno spazio ampio per posizionarlo.

In linea generale, per chi non ha ampie superfici a disposizione o per chi cerca un prodotto non ingombrante, suggeriamo di acquistarne uno con un ampiezza del diametro che non superi i 30/40 cm.

Velocità di rotazione delle pale

Le velocità di rotazione delle pale determina quanta aria riesce a generare l'elettrodomestico. Per essere certi di acquistare un prodotto efficace e che sia capace di rinfrescare e diffondere l'aria in modo ottimale è molto importante scegliere un modello con diverse velocità e che, a quella massima, sia capace di raggiungere un certo numero di giri al minuto.

Solo scegliendo un prodotto che sia capace di garantire una certa velocità si può avere la certezza di acquistarne uno che aiuterà a combattere efficacemente l'afa estiva.

Presenza del timer

Una delle funzioni di cui un ventilatore da tavolo dovrebbe essere dotato è il timer. Si tratta di un'opzione molto comoda che permette di programmare lo spegnimento dell'elettrodomestico dopo che sono trascorse un tot di ore.

Si rivela molto utile, per esempio, nelle caldi notti d'estate, se si vuole dormire lasciando il ventilatore acceso per poi farlo spegnere autonomamente dopo che l'aria fresca generata ha aiutato a conciliare il sonno.

Design

I ventilatori da tavolo in commercio sono disponibili in diversi modelli e materiali. In questo caso la scelta dipende esclusivamente dai gusti personali e dallo stile con il quale è stata arredata la casa o la stanza nella quale andrà posizionato.

La scelta è davvero ampia: ci sono quelli realizzati interamente in plastica, quelli in plastica e in metallo, ma anche quelli in rame, dallo stile retrò e vintage. Anche per quanto riguarda i colori c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Ventilatore da tavolo o condizionatore portatile?

Spesso chi vuole acquistare un ventilatore da tavolo paragona questo elettrodomestico ad un altro che può svolgere la stessa funzione: il condizionatore portatile. Scopriamo insieme quali sono le motivazioni che rendono un ventilatore da tavolo più vantaggioso rispetto ad un condizionatore portatile.

Sono economici: il prezzo di un ventilatore da tavolo è quasi sempre inferiore rispetto a quello di un condizionatore portatile. Si tratta, infatti, di un'alternativa economica ma che, se si compie la scelta giusta, è capace di concedere le stesse prestazioni in termini di efficienza.

il prezzo di un ventilatore da tavolo è quasi sempre inferiore rispetto a quello di un condizionatore portatile. Si tratta, infatti, di un'alternativa economica ma che, se si compie la scelta giusta, è capace di concedere le stesse prestazioni in termini di efficienza. Genera un flusso d'aria naturale: l'aria fresca generata da un ventilatore da tavolo è sicuramente più "naturale" rispetto a quella generata da un condizionatore portatile.

l'aria fresca generata da un ventilatore da tavolo è sicuramente più "naturale" rispetto a quella generata da un condizionatore portatile. Sono facili da posizionare: un ventilatore da tavolo non necessita di alcun intervento per essere installato. I condizionatori portatili, infatti, sono dotato di un tubo che deve essere installato o all'interno di un muro, o all'interno di una finestra.

un ventilatore da tavolo non necessita di alcun intervento per essere installato. I condizionatori portatili, infatti, sono dotato di un tubo che deve essere installato o all'interno di un muro, o all'interno di una finestra. Concedono risparmio in bolletta: l'utilizzo, anche frequente, dei ventilatori da tavolo non incide di troppo sui costi della bolletta. Rispetto ai condizionatori portatili, infatti, consumano sicuramente di meno.

Quanto costa un buon ventilatore da tavolo?

I ventilatori da tavolo possono appartenere a diverse fasce di prezzo. Come per tutti gli apparecchi elettrici e tecnologici, infatti, il loro costo dipende dalle funzioni comprese, dalle prestazioni garantite e dal marchio.

Se avete un budget limitato, non temete: un ventilatore con funzioni basilari si trova anche a 30-50 euro. Se invece non volete accontentarvi e ricercate il top della gamma, allora dovete essere disposti a spendere anche 150-200 euro.

Dove acquistare un ventilatore da tavolo

Per scegliere e comprare il miglior ventilatore da tavolo per le vostre esigenze, potete recarvi in un negozio specializzato in elettronica, come Euronics, Unieuro e Mediaworld, o scegliere di acquistare da casa, selezionando il vostro modello preferito sulle loro piattaforma.

In alternativa, una vasta selezione la trovate anche nella categoria dedicata su Amazon.