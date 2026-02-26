Migliori tavolette grafiche: 10 modelli per disegnare come un vero professionista

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le tavolette grafiche sono dispositivi di input digitale che consentono di disegnare sullo schermo del computer facendo scorrere una penna su una base sensibile. Si tratta di strumenti fondamentali per grafici, illustratori, fotografi che hanno bisogno di ridurre al minimo il margine di errore.

Infatti, le migliori tavolette grafiche, prodotte da marche affidabili come Wacom e Huion, offrono una maggiore ergonomia rispetto ai mouse e rendono il lavoro più facile e preciso grazie a funzioni che permettono di ripristinare i salvataggi e modificare agilmente le operazioni. Basta accendere il Bluetooth o collegare il cavo USB per averle rapidamente a disposizione dei vostri notebook, Macbook o Chromebook.

In questa guida abbiamo analizzato le principali caratteristiche tecniche e le diverse tipologie di prodotto, dai modelli con schermi ad alta risoluzione a quelli senza schermo, e abbiamo raccolto le migliori tavolette grafiche del 2026 per ogni esigenza, includendo i modelli professionali dei marchi di punta e i dispositivi più economici per principianti.

Come scegliere una tavoletta grafica

Che siate professionisti o principianti che si avvicinano al mondo della grafica digitale, prima di acquistare la tavoletta grafica più adatta alle proprie esigenze occorre valutare una serie di caratteristiche che distinguono i vari modelli gli uni dagli altri.

La prima differenza fondamentale consiste nella presenza o nella mancanza di un display. Le tavolette grafiche con schermo offrono il vantaggio di poter osservare i tratti della penna senza dover guardare il monitor del computer, risultando più comode e veloci. Sono dotate solitamente di un pannello LCD con risoluzione Full HD o 4K, che come quelli dei tablet possono rompersi a seguito di urti o cadute. Le tavolette grafiche senza schermo, al contrario, sono più resistenti, ma obbligano a seguire gli sviluppi del disegno direttamente dal display del PC.

Valutate poi le dimensioni in base alle vostre esigenze. I grafici professionisti hanno bisogno di uno spazio di lavoro più ampio (24 pollici), mentre i principianti del disegno digitale possono puntare su un modello compatto dai 12 ai 16 pollici.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è la compatibilità con il sistema operativo del propio PC: MacOS, Linux, Windows e ChromeOS. Assicuratevi che abbiate a disposizione porte USB o se vi serva un adattatore per standard più recenti come USB-C. Ci sono anche modelli che possono connettersi tramite cavo HDMI o con connessione wireless Bluetooth.

Ogni artista digitale ha bisogno della penna perfetta per eseguire un lavoro impeccabile. Dunque, è necessario che questo strumento abbia una forma ergonomica e che sia in grado di offrire una presa comoda e salda. Controllate che abbia un angolo di scrittura abbastanza ampio e una buona sensibilità pressione, cioè che sia in grado di registrare fedelmente la marcatura del tratto esercitato dalla pressione della punta sulla tavoletta. Valutate anche la presenza di tasti sia sul pennino che sul lato della tavolette che vi permettano di sbloccare alcune funzioni fondamentali.

L’ultimo consiglio è di affidarvi a produttori esperti nel settore di dispositivi per il disegno. Tra le marche migliori di tavolette grafiche figurano Wacom e Huoin, le quali offrono una vasta scelta tra modelli per professionisti e per principianti. Naturalmente tra le due tipologie c’è una buona differenza di prezzo. Le tavolette grafiche economiche hanno un costo solitamente sotto i 100 euro, mentre i modelli per professionali possono superare i 1000 euro. In generale, però, una tavoletta grafica buona di fascia media costa intorno ai 300 euro.

Le migliori tavolette grafiche del 2026

Dopo aver frugato tra i modelli delle marche di punta del settore e analizzato le loro caratteristiche tecniche, abbiamo raccolto in questa guida le migliori tavolette grafiche del momento per ogni tipo di esigenza artistica e di budget.

Wacom Cintiq 24

La più professionale

La combinazione perfetta tra tecnologia e precisione manuale che accontenta i professionisti. La tavoletta grafica Wacom Cintiq 24 abbina ad un nitido schermo IPS da 2,5K l'innovativa Pro Pen 3, una penna sottile senza batteria che offre 8.192 livelli di pressione e un angolo di scrittura di ±60°, per garantire la massima fedeltà del tratto disegnato. L'area di lavoro attiva da 23,8″ è abbastanza ampia da consentire la visibilità necessaria per gestire progetti 2D, storyboard, illustrazioni e disegni professionali. Inoltre, lo schermo è antiriflesso e restituisce una vasta gamma cromatica per un effetto più realistico.

Pro: penna innovativa con tre tasti funzione, display luminoso e vivido, cavo di connessione USB-C e supporto regolabile inclusi.

Contro: non presenta tasti laterali o una ghiera con tasti funzione.

HUION Kamvas Pro 16 Plus

La migliore con schermo 4K

La qualità del display antiriflesso 4K da 15,6″ è il tratto distintivo della tavoletta grafica Hunion Kamvas Pro 16 Plus, con oltre 8 milioni di pixel e un rapporto di contrasto di 1200:1. La risoluzione però non è tutto, perché questo modello è dotato anche di un sistema di filtraggio per attenuare l'effetto della luce blu sulla vista e di una gamma di colori molto ampia. La penna sennza batteria PenTech 3.0 assicura la massima precisione, grazie a 8.192 livelli di contatto, all'angolo d'inclinazione di ±60° e ai due tasti integrati, di cui uno funge da gomma da cancellare. È compatibile con Windows 7, MacOS 11.12 e le loro versioni successive, nonché con dispositivi Android, inclusi smartphone e tablet. Il doppio design USB, inoltre, vi consente di collegare la tavoletta grafica al PC con cavo 3 in 1, ma anche di connetterlo simultaneamente con un altro dispositivo Android tramite cavo USB-C a USB-C.

Pro: schermo antiriflesso 4K, penna precisa e vasta compatibilità.

Contro: mancano pulsanti di scelta rapida integrati sul dispositivo.

Wacom Intuos Pro Medium

La migliore senza schermo

La novità di casa Wacom, progettata per assicurare comfort e precisione. Il modello Intuos Pro Medium ha un layout ergonomico dei tasti Express Explain e delle manopole si adatta perfettamente a destrimani e a mancini. Ideale per chi lavora in mobilità, consente a grafici, fotografi e illustratori di lavorare senza l'impiccio dei cavi in modalità wireless Bluetooth 5.2 con un'autonomia di 16 ore, ma per gli affezionati al filo è sempre possibile optare per la connessione cablata con USB-C. Sul fronte tecnico, la tavoletta grafica propone un'ampia area attiva con rapporto 16:9 e un tracciato preciso della penna Pro Pen 3 basato su 8.192 livelli di pressione, su un angolo di scrittura da ±60° e sulla stabilità garantita dalla personalizzazione dell'impugnatura. Con un design leggero in lega di magnesio e uno spessore di soli 4 mm, Wacom Intuos Pro Medium è la soluzione più adatta per chi sente l'esigenza di abbozzare un progetto ovunque si trovi.

Pro: design ergonomico e portatile, penna con tasti funzione e impugnatura personalizzabile, modalità di connessione wireless.

Contro: alcuni utenti ritengono che le punte della penna tendono ad usurarsi in poco tempo, ma le opinioni sulla durata sono variabili.

HUION Inspiroy 2 L

La migliore per fotoritocco e Photoshop

Nata come un'evoluzione del modello H1060P, la tavoletta grafica Huion Insirory 2 di taglia L ottimizza l'area di lavoro attiva in base al dispositivo connesso. Se collegata a PC o a laptop offre l'intera diagonale della superficie, cioè 266,7 x 166,7 mm, mentre quando è collegata a uno smartphone restringe il formato a 266,7 x 166,7 mm. Si tratta di un sistema intelligente molto vantaggioso per migliorare la precisione e l'esperienza d'uso. Inoltre, può essere impostata per ruotare a 0°, 90°, 180° e 270° in modo da consentirvi di trovare sempre la posizione più confortevole. Nonostante sia di grande formato, il design pesa soltanto 600 g, quindi è può essere trasportato facilmente. La tavoletta presenta 3 tasti di gruppo che consentono di espandere gli otto tasti a pressione a 24, ottenendo una vasta selezione di funzioni. La penna digitale PenTech 3.0 senza batteria ha un angolo d'inclinazione di ±60° e riconosce 8192 livelli di pressione. La tavoletta è compatibile con numerosi software di grafica e fotoritocco, tra i quali Photoshop, e con le versioni più recenti dei sistemi operativi Windows, MacOS, Linux e Android.

Pro: tavoletta grafica apprezzata per il fotoritocco, design innovativo con i tasti di gruppo, area di lavoro ottimizzata per PC e smartphone.

Contro: a differenza del modello precedente di Wacom non supporta la connettività wireless.

UGEE S640

La più economica

Una soluzione low cost pensata per insegnati e studenti che vogliono condividere appunti online, ma ottima anche per chi vuole avvicinarsi al mondo del disegno digitale senza spendere troppo. La tavoletta grafica UGEE S640 predispone un'area di lavoro attiva da 6 pollici, sulla quale far scorrere la Stylus sensibile a 8.192 livelli di pressione e con un angolo d'inclinazione di ±60°. Progettato per adattarsi sia a destrorsi che a mancini, il design compatto da 12 mm di spessore presenta 1o tasti funzione ad accesso rapido. È compatibile con dispositivi Windows 7, MacOS X 10.10 e le versioni successive, Android 6 e ChromeOS 88 e successive.

Pro: modello pratico e compatto, soluzione per ambidestri, vasta compatibilità.

Contro: secondo alcuni utenti, il driver da scaricare per accedere alla configurazione risulta poco intuitivo, ma si tratta di considerazioni personali.

Ugee UE12 Plus

La migliore economica con schermo

Consigliata per chi sta pensando di passare da un modello tradizionale a uno con schermo senza dover puntare ai prezzi delle marche più blasonate, la tavoletta grafica Ugee UE12 Plus racchiude tutto il necessario ad un prezzo sotto i 200 euro. Potete godervi un display Full HD laminato da 11,9″ che elimina l'effetto parallasse e assicura una copertura di colore quasi completa, con immagini ricche di tonalità vivide. La stilo offre una precisione di 10 mm, un angolo d'inclinazione da ±60° e una sensibilità alla pressione di 8.192 livelli. In più è dotata di due pulsanti di scelta rapida. Il design ospita una rotella di scorrimento e 8 tasti a pressione personalizzabili per un accesso veloce alle funzioni più utilizzate. Si collega con cavo USB-C 3 in 1 ed è compatibile con la maggior parte dei software e sistemi operativi, da Windows 7 a ChromeOS 88 e versioni successive.

Pro: schermo Full HD laminato, rotella di scorrimento, compatibilità estesa.

Contro: alcuni utenti hanno avvertito una sensazione di eccessiva rigidità sullo schermo.

HUION Kamvas 13 Gen 3

La migliore per principianti

Per chi muove i primi passi nel mondo del disegno digitale, lo schermo della tavoletta grafica HUION Kamvas 13 Gen 3 rappresenta più di un semplice punto di partenza. Il pannello da 13,3″ completamente laminato, infatti, si fonde con la tecnologia di nanoincisione del vetro Canvas a prova di scintilla, per ridurre al minimo il rumore delle immagini su uno sfondo bianco e l'effetto parallasse. La PenTech 4.0 può coprire 16.834 livelli di pressione e ha una forza di attivazione pari a 2 g, ciò consente di ottenere tratti più sottili e un'esperienza fluida quanto quella su carta. I 5 tasti laterali e le due manopole si configurano come comode scorciatoie per le funzioni più utilizzate e possono essere facilmente personalizzati. La tavoletta grafica supporta molteplici software tradizionali ed è compatibili con i principali sistemi operativi, tra i quali Windows 10/11, MacOS 10.12 e con i dispositivi Android muniti di interfaccia USB 3.1 Gen 1.

Pro: display Full HD, ottima sensibilità ai livelli di pressione, schermo laminato antiscintilla con una vasta gamma di colori.

Contro: alcuni utenti hanno riscontrato problemi iniziali con il driver.

XP Pen Artist 13.3 Pro V2

La migliore per rapporto qualità-prezzo

Un design compatto e leggero che ospita otto comodi tasti a pressione personalizzabili, intervallanti dall'elegante rotellina Red Dial Quick Keys, per sprigionare la vostra creatività in qualsiasi luogo. La tavoletta grafica XP Pen 13.3 Pro V2 è una soluzione capace di accontentare sia i principianti che i più esperti in campo grafico. Monta un display Full HD completamente laminato e un vetro antiriflesso, elementi che consentono di ottenere un'esperienza tattile simile al disegno su carta. Inoltre, questo schermo elabora immagini fluide e realistiche, grazie a una gamma cromatica di 16.7 milioni di colori. La stilo è alimentata dal chip intelligente X3 che aumenta il livello della pressione a 16.384 in modo da garantire tratti fluidi. A questa tecnologia si aggiungono le punte in feltro, per una maggiore fedeltà all'esperienza su carta, un'inclinazione di ±60°, due comodi tasti funzione personalizzabili e una gomma per cancellare digitale.

Pro: design portabile, stilo con chip intelligente, vasta compatibilità con sistemi operativi e software di grafica.

Contro: il materiale plastico di rivestimento non trasmette una sensazione di affidabilità, ma nessun utente ha segnalato problemi di resistenza.

Wacom Cintiq Pro 27

Per chi non ha limiti di budget

Una tavoletta grafica pensata per chi vive di disegno e cerca davvero il massimo senza badare a spese. Il modello Wacom Cintiq Pro 27 è equipaggiato con il migliore schermo mai prodotto dall'azienda leader nel settore delle periferiche per la grafica digitale. Si tratta di un pannello LCD da 26,9″ con risoluzione 4K, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e tempo di risposta di 10 ms. Il supporto della gamma HDR e la copertura Adobe RGB del 99% assicurano immagine realistiche e prestazioni cromatiche adatte a grafici, fotografi e sviluppatori di giochi. Wacom propone una nuova forma di ergonomia, posizionando sull'impugnatura adattata sul reto del display 8 tasti ExpressKey ad attrito. La penna combinata è sempre Pro Pen 3 di Wacom, la quale offre 36 opzioni di personalizzazione in modo che non dobbiate cambiarla per ottenere impugnature o configurazioni di tasti diverse. Si ricorda che questa stilo è sensibile a 8.192 livelli di pressione e ha un'angolo d'inclinazione di ±60°.

Pro: prodotto top di gamma di qualità superiore, schermo 4K con vasta gamma di colori, design ergonomico.

Contro: il display funziona a 60 Hz, il refresh rate di 120 Hz è un'impostazione opzionale, ma non tutti gli utenti sono riusciti ad attivarla.

GAOMON WH851

La più compatta per chi disegna in mobilità

Dimensioni compatte e leggere, connettività wireless e un'autonomia della batteria di 18 ore. Questi elementi fanno della tavoletta grafica GAOMON WH851 una soluzione ideale per gli appassionati dell'arte digitale che sfruttano ogni occasione per abbozzare un disegno. La penna digitale ha una sensibilità alla pressione di 16.384 livelli, una precisione di 0.3 mm e un angolo d'inclinazione di ±60°. L'area di lavoro attiva si restringe in modalità PC raggiungendo il formato 127 x 63.5 mm, in questo modo potete migliorare l'accuratezza del vostro disegno. Il design riporta sui lati una scanalatura e una custodia per la penna, così da favorire la mobilità, in più combina un quadrante meccanico rotante con o tasti a pressione per accedere a numerose funzioni personalizzabili.

Pro: design compatto pensato per la mobilità, due modalità di formato per ottimizzare l'area di lavoro attiva, elevata sensibilità della penna.

Contro: la destinazione d'uso rende chiaramente l'area di lavoro attiva più piccola e poco adatta a professionisti.