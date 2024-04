video suggerito

Migliori stampanti laser 2024: i modelli top per casa e ufficio I migliori modelli di stampanti laser del 2024, i più economici e quelli con le migliori prestazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La nostra top 5:

Le stampanti laser sono la soluzione perfetta per la casa e l'ufficio, perché sono adatte a stampare documenti, ricerche e file poco impegnativi, che non comportino l'utilizzo della carta fotografica e siano in bianco e nero o comunque non totalmente a colori. Sono veloci e a basso consumo d'inchiostro.

Se ne trovano di più o meno economiche, ma in generale il loro prezzo è accessibile a tutte le tasche: su internet se ne trovano davvero numerosi modelli, diversi non solo per i costi, ma anche per le prestazioni, i formati di stampa disponibili e la grandezza.

Brother HLL2445DW

La più economica

Consigliata per chi cerca una stampante laser: compatta; veloce; con WiFi

Velocità di stampa: 16 ppm/minuto

Ciclo mensile della stampante: 1200

Dimensioni: 35,6 x 36 x 18,3 cm

Pro: può essere utilizzata da remoto, tramite il tastierino presente sulla parte alta oppure collegando il dispositivo con usb

Contro: compatibile con i sistemi operativi Linux, Windows e Android, se ne sconsiglia l'uso a chi ha pc, tablet o smartphone iOs

Le stampanti laser possono avere costi medio-alti, se si cerca tra i modelli di ultima generazione. Ma attenzione: se non si hanno necessità particolari, si possono trovare ottime possibilità anche tra le stampanti meno recenti; è il caso, ad esempio, Brother HLL2445DW, economica, compatta e gestibile anche da remoto, grazie alla presenza della connessione WiFi. Permette di stampare circa 1200 fogli al mese ed ha un cassetto per la raccolta dei fogli che ne può contenere fino a 250.

Altre soluzioni consigliate di stampanti laser economiche:

Brother HLL3240CDW

La migliore a colori

Consigliata per chi cerca una stampante laser: con stampa fronte/retro automatica; con app associata; sviluppata in altezza

Velocità di stampa: 26 ppm/minuto

Ciclo mensile della stampante: 3000

Dimensioni: 39,9 x 39,9 x 23,9 cm

Pro: grazie al toner compreso nella confezione, il prezzo di acquisto è davvero vantaggioso

Contro: ad oggi, tutti coloro che hanno provato questa stampante non hanno trovato difetti e, anzi, ne consigliano l'acquisto

Se avete bisogno di un dispositivo che vi permetta di fare stampe di un livello un po' più alto della semplice ricerca, allora vi servirà un modello a colori, un po' più lento di uno monocromatico, ma comunque efficiente. Per esempio, vi consigliamo di dare un'occhiata alla stampante Brother HLL3240CDW. Grazie alla stampa fronte/retro automatica, il lavoro sarà ancora più veloce. Tramite la tastiera o l'applicazione dedicata, è possibile scegliere anche il formato della stampa, personalizzando del tutto il lavoro.

Altre soluzioni consigliate di stampanti laser a colori:

Brother HLL2370DN

La migliore in bianco e nero

Consigliata per chi cerca una stampante laser: veloce; con porta usb; silenziosa

Velocità di stampa: 34 ppm/minuto

Ciclo mensile della stampante: 700

Dimensioni: 35,6 x 18,3 x 36 cm

Pro: questa stampante viene venduta con un ottimo rapporto qualità/prezzo

Contro: si tratta di un modello basico, con poche pretese, adatto a chi non è molto tecnologico e necessita di una stampante con funzioni basilari

Se avete necessità di comprare una stampante solo per documenti e ricerche scolastiche, allora vi potrà bastare un modello in bianco e nero, più economico, prestante e adatto allo scopo. Tra tutte le stampanti di questo tipo in vendita, vi segnaliamo in particolare la Brother HLL2370DN, versione base di una stampante venduta anche con tecnologie più elevate. Essendo monocromatica, è molto veloce, arriva a 34 ppm/minuto. Il cassetto dei fogli è molto capiente e può essere collegata o al pc o a qualsiasi altro device semplicemente utilizzando un cavo usb.

Altre soluzioni consigliate di stampanti laser in bianco e nero:

HP Laser Tank

La migliore multifunzione

Consigliata per chi cerca una stampante laser: con toner a ricarica rapida; con scansione A4; con WiFi

Velocità di stampa: 22 ppm/minuto

Ciclo mensile della stampante: 135

Dimensioni: 32,6 x 36,8 x 25,5 cm

Pro: si tratta di un modello professionale, molto apprezzato da tutti

Contro: ha un prezzo da fascia media, giusto per le prestazioni che offre, seppur forse non adatto alle tasche di tutti

Una stampante multifunzione è una stampante versatile, perché consente anche di scannerizzare un documento. In questo modo, non si avrà il vincolo di dover passare un foglio in digitale prima di doverlo stampare, ma si potrà procedere anche con il cartaceo in maniera molto veloci. Tra le migliori stampanti laser multifunzione in circolazione c'è certamente l'HP Laser Tank, apprezzata e consigliata anche dai professionisti. La scansione e la stampa vengono effettuate in formato A4, quello standard.

Altre soluzioni consigliate di stampanti multifunzione:

HP Color LaserJet 150nw

La più compatta

Consigliata per chi cerca una stampante laser: a colori; con connessione; con schermo LCD

Velocità di stampa: 18 ppm/minuto

Ciclo mensile della stampante: 20.000 pagine

Dimensioni: 21,6 x 35,6 cm

Pro: è un modello in grado di rispondere alle esigenze di chi fa un grande numero di stampe

Contro: le stampe a colori sono certamente più lente di quelle in bianco e nero, per ragioni tecniche indipendenti dalla stampante

Una stampante è sicuramente utile in casa, ma non sempre si ha lo spazio necessario per averne una. L'HP Color LaserJet 150nw è la soluzione al problema, perché è compatta e non occupa molto spazio, quindi può essere alloggiata anche su una mensola stretta. Nonostante le piccole dimensioni, è molto funzionale e prestante. Dotata di connessione WiFi, può essere gestita anche da remoto. I formati disponibili attraverso cui stampare sono numerosi, per venire incontro alle esigenze di tutti.

Altre soluzioni consigliate di stampanti laser compatte:

Come scegliere una stampante laser

Le stampanti laser sono consigliate soprattutto per l'uso casalingo, ma questo non significa che un modello vale l'altro. Qual è quello che risponde meglio alle proprie esigenze?Scopriamolo insieme, analizzando uno ad uno i fattori che possono fare la differenza al momento dell'acquisto.

Formati di stampa disponibili

Una stampa può essere fatta in diversi formati: assicurati che la stampante da te scelta permetta di variare il più possibile, in modo da risultare versatile. Ovviamente, il formato standard è l'A4, ma possono tornare utili anche l'A3 e l'A2 o, meno frequentemente, l'A5 e l'A5.

Quanto costa una stampante laser?

Il prezzo di questo dispositivo dipende dalle prestazioni che garantisce e dalle funzioni che prevede. In media, si può spendere dai 150 euro circa fino a superare i 1000 euro, se si tratta di un top di gamma.

Velocità di stampa

La velocità di stampa (ppm) indica il numero di pagine che la stampante è in grado di generare ogni minuto. Ovviamente, le pagine in bianco e nero saranno stampate più velocemente. Un modello di media qualità conta 20-30 ppm e consente di stampare ogni pagina in meno di 15 secondi.

Connettività

Una stampante con WiFi o bluetooth permette di controllarne le impostazioni anche da remoto, scaricando una semplice app sul proprio smartphone o tramite le semplici impostazioni di stampa. In questo modo, non sarà necessario avere il device vicino per procedere alla stampa.

Stampante laser a colori o in bianco e nero?

Le stampanti laser a colori sono certamente più costose delle stampanti led monocromatiche, perché devono essere necessariamente più prestanti. Se, però, siete certi di dover stampare solo documenti in bianco e nero, potrebbe essere più conveniente acquistare un modello più semplice e, quindi, più economico.

Cliclo mensile della stampante

Il ciclo mensile della stampante indica la mole di lavoro che il dispositivo può sopportare in un mese. Solitamente, un modello top di gamma può stampare fino a 10.000 pagine al mese. Si consiglia, comunque, di mantenersi leggermente al di sotto del limite consigliato.

Consumi energetici

Assicurati che la stampante acquistata non presupponga consumi eccessivi, soprattutto se se ne prevede un utilizzo intenso. Una buona soluzione potrebbe essere la presenza della modalità standby, perché permetterebbe di non gravare sulla bolletta tra un utilizzo e l'altro.

Sistemi operativi e compatibilità

Tra le prime cose da controllare quando si acquista una stampante è la compatibilità con i devices, che dipende dai sistemi operativi che riconosce. Sarebbe un peccato fare un acquisto importante e poi non poterlo collegare al proprio pc, al tablet o allo smartphone.

Quanto dura una stampante laser?

Il toner di una stampante laser è quello che ha la durata superiore, deve essere sostituito dopo davvero tanto tempo, a volte anche dopo mesi: per questo, è perfetto per chi deve stampare grandi quantità di documenti, soprattutto se in bianco e nero.

Stampante laser o a getto d'inchiostro?

Per rispondere a questa domanda, bisogna pensare al risultato che si vuole ottenere. Se è vero che le stampanti inkjet offrono colori più brillanti, le stampanti laser consentono di risparmiare e lavorano più velocemente. Se non dovete stampare fotografie e avete necessità di una stampante per lo più per i documenti, allora una stampante laser fa al caso vostro.