video suggerito

Migliori lampadine smart da comprare: la classifica del 2024 e guida all’acquisto Le migliori lampadine smart in commercio per illuminare la propria casa creando atmosfere particolari e risparmiando sulla bolletta di casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nostra top 5

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le lampadine smart sono dei dispositivi che illuminano la casa in modo intelligente; possono essere gestite da remoto, tramite un'applicazione da scaricare sul proprio smartphone e permettono di: regolare l'intensità del fascio di luce, scegliere il colore da diffondere, accenderle e spegnerle con comando vocale o impostando un timer. Sono dunque molto pratiche, facili da installare e attivare e permettono di creare diverse atmosfere. Ma non è tutto, perché questo tipo di lampadine è a risparmio energetico, quindi ha dalla sua anche l'alleggerimento della bolletta.

Di seguito vediamo quali sono le migliori lampadine led da acquistare e quali sono le caratteristiche da considerare al momento della scelta.

Philips Hue White 4

Le più durature

Leggi anche I migliori notebook per studenti del 2024: la classifica

Consigliate a chi cerca lampadine smart: dimmerabili; con luce calda; facili da montare

Potenza: 60 watt

Pro: la luce bianca si adatta bene a qualsiasi ambiente e permette di rilassarsi e avere una buona visuale

Contro: si consiglia di comandarle da remoto con l'app dedicata e non con Alexa, per poter sfruttare a pieno le loro potenzialità

Se state cercando delle lampadine smart che durino a lungo e che non debbano essere sostituite dopo poco tempo, state cercando le Philips Hue White 4, top di gamma tra i modelli in vendita. Rimandano una luce bianca molto calda che, inserita in un ambiente con arredo moderno, aggiunge un tocco estetico che piace ai più. Grazie all'applicazione dedicata, si può sfruttare il comando vocale per accenderle e spegnerle e se ne può programmare l'accensione per sfruttarle come sveglia.

TP-Link Tapo L530E

Il modello compatibile con Alexa

Consigliate a chi cerca lampadine smart: con accensione e spegnimento programmabili; vendute in confezione singola o multipla; a lunga durata

Potenza: 60 watt

Pro: l'applicazione dedicata può essere installata sia su Android che su iOS

Contro: i tempi di risposta dei comandi vocali potrebbero non essere sempre immediati, in questo caso si consiglia di aggiornare l'applicazione

Tutti gli amanti della tecnologia che aspirano ad avere una casa domotica hanno un dispositivo Alexa. Sappiate, però, che non tutte le lampadine smart sono compatibili con l'altoparlante intelligente. Le TP-Link Tapo L530E, invece, sì e potranno fare al caso vostro. Si collegano al WiFi senza hub e permettono di scegliere tra oltre 16.000 tonalità di colori caldi o freddi. Inoltre, essendo a risparmio energetico, permettono di avere una luce intensa consumando pochi watt. Non hanno bisogno di installazione, si collegano direttamente a internet o attraverso il bluetooth.

Extrastar

Le più variegate in fatto di colori

Consigliate a chi cerca lampadine smart: economiche; con sfumature calde e fredde; da comandare anche separatamente

Potenza: 10 watt

Pro: le lampadine possono essere controllate in gruppo o singolarmente, a seconda delle necessità

Contro: si consiglia di non tenerle accese per troppe ore consecutive, per permettere ai colori di essere sempre brillanti

Le lampadine smart non sono solo comode, ma anche piacevoli alla vista. Se ci si vuole rilassare o creare un'atmosfera particolare, allora le lampadine della Extrastar, con le loro 16 milioni di varietà di colori, sono quelle giuste. Sono vendute con un buon rapporto qualità/prezzo, consumano poco e hanno lunga durata. L'accensione e lo spegnimento sono programmabili tramite smartphone e sarà la stessa applicazione a segnalare quando la loro vita sta terminando. Si installano facilmente, senza dover ricorrere ad un hub.

TP-Link Tapo L510E

Le più facili da montare

Consigliate a chi cerca lampadine smart: compatibile con Google Home; a risparmio energetico; economiche

Potenza: 10 watt

Pro: tramite l'applicazione, è possibile gestire anche i consumi energetici

Contro: si consiglia di utilizzarle solo si è certi di avere una connessione stabile, per evitare un mal funzionamento

Come si monta una lampadina smart? Come si collega all'applicazione? Se non siete molto pratici, acquistatene una basica, che si applica con un semplice avvitamento e si installa semplicemente collegando il bluetooth; è il caso della lampadina TP-Link Tapo L510E, venduta a poco prezzo in confezione singola o in coppia. Appartiene alla classe energetica F ed è molto potente. La luce che diffonde è calda e confortevole.

Antela E27

Le più potenti

Consigliate a chi cerca lampadine smart: 2 pezzi; con accensione e spegnimento programmabili; di qualità

Potenza: 80 watt

Pro: sono compatibili sia con Alexa che con Google Home, quindi potranno essere collegate a qualsiasi assistente vocale

Contro: tutti coloro che le hanno provate si dicono soddisfatti e ne consigliano l'acquisto

Delle lampadine potenti sono lampadine che rimandano un fascio luminoso intenso in maniera continuativa. Per esempio, le Antela E27 rimandano numerose sfumature di luci calde e fredde che riescono a illuminare la stanza a giorno anche nelle ore più buie; l'intensità può essere regolata e l'accensione e lo spegnimento possono essere programmati, per sfruttare la luce artificiale anche come sveglia.

Come scegliere le migliori lampadine smart

Se già nel mondo delle lampadine tradizionali vige la legge che non tutti i modelli sono uguali tra loro, è ragionevole comprendere che nel mondo delle lampadine WiFi le differenze tra i diversi modelli in vendita sono ancora più marcate. Se avete intenzione di acquistare uno di questi prodotti per la vostra casa, allora dovreste prendere in considerazione le seguenti caratteristiche tecniche.

Potenza

La potenza della lampadina WiFi è un concetto praticamente identico a quello che abbiamo già visto con le lampadine tradizionali o con quelle LED. Si tratta sostanzialmente del consumo energetico della lampadina (espresso in watt) che va però proporzionato con il livello di luminosità del prodotto. È un fattore molto importante da valutare sia per quanto riguarda il risparmio energetico che per quanto riguarda la reale potenza luminosa, per evitare di acquistare una lampadina smart con una luminosità poco sufficiente alla zona in cui andrà montata.

Attacco

Anche l'attacco è molto importante perché, così come le lampadine tradizionali, anche le lampadine smart vanno applicate alle tradizionali plafoniere. Per questo, va controllato sempre l'accatto del quale si dispone, per poter poi acquistare una lampadina smart compatibile. Generalmente, gli attacchi più diffusi sono quello di tipo E27 (più grande) e quello di tipo E14 (più piccolo).

Colore

Quando si parla di lampadine WiFi, è importante decidere se si ha bisogno di un prodotto in grado di emettere solo una luce bianca, oppure di un prodotto RGB in grado di emettere luce colorata e controllabile sia tramit elo smartphone che tramite gli assistenti digitali. In questo caso la scelta dipende esclusivamente dalle proprie necessità, ma vale la pena tenere sempre presente che le lampadine smart colorate potrebbero costare leggermente in più rispetto a quelle monocromatiche, quindi è bene acquistare questo tipo di prodotto solo se se ne ha realmente la necessità.

Dimmer

Anche la possibilità di impostare il dimmer della lampadina è una caratteristica importante da valutare prima dell'acquisto. Si tratta della funzionalità che permette di regolare la potenza luminosa e che, spesso, potrebbe anche rendere i prodotti più o meno adatti a determinati ambienti. Qualora la luce dovesse essere montata solo in una zona di passaggio, ad esempio, potrebbe essere furbo acquistare un modello non dimmerabile e che quindi sarà più economico.

Bridge

La maggior parte delle lampadine WiFi, per potersi collegare alla rete hanno bisogno di un bridge. Si tratta di un dispositivo che farà proprio da "ponte" tra la lampadina e la propria rete WiFi, senza il quale non sarà possibile controllare alcuna luce. In commercio però, ci sono anche modelli in grado di funzionare senza alcun gateway, che però portano con sé una maggiore difficoltà della gestione dell'ecosistema luminoso smart che si ha in casa.

Assistenti vocali

Ogni azienda di lampadine smart mette a disposizione un'app con la quale controllare le luci, ma non è detto che tutti i modelli siano compatibili con tutti gli assistenti digitali. Per questo, qualora vogliate controllare le luci con la voce e siate già in possesso di un assistente vocale, è importante assicurarsi che il modello scelto sia compatibile con Google Assistant, Alexa, oppure Siri.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.