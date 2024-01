Migliori casse bluetooth del 2024: la classifica con le 10 casse più potenti per ascoltare la musica Pensate per un uso domestico, fuori casa, in viaggio, durante una festa e al lavoro: ecco la nostra classifica delle migliori casse bluetooth del 2024, selezionate e divise per categorie, caratteristiche tecniche, potenza, qualità audio e fasce di prezzo, scelte tra le migliori marche in commercio come Bose, Sony e JBL. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nostra top 10:

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le casse bluetooth sono strumenti tecnologici che permettono di ascoltare la musica senza l'utilizzo di fili della corrente o cavi USB, collegandosi a vari dispositivi (telefoni cellulari, iPad, tablet ecc.). In più, in alcuni modelli, è anche possibile usufruire degli assistenti vocali come Alexa o Google Home, effettuare chiamate telefoniche e ricerche tramite il microfono.

Esistono diversi modelli di questi dispositivi: pensati per un uso domestico, per un uso effettuato all'esterno, mentre si è in viaggio, mentre si fa sport e durante una festa.

Proprio a causa di questa grande varietà di modelli in commercio, quando ci si approccia all'acquisto di una cassa bluetooth bisogna prendere in considerazione degli aspetti molto importanti e prenderne nota, in modo da scegliere la cassa bluetooth che fa al caso nostro.

Abbiamo selezionato, nella classifica che segue, vari tipi di casse bluetooth, dividendole per categorie, caratteristiche tecniche, potenza, alta qualità audio (che permette di ascoltare senza distorsioni) e fasce di prezzo partendo da prezzi in fascia alta e arrivando anche a prezzi economici sotto i 100 e i 50€, e selezionandole tra le migliori marche in commercio come JBL, Bose e Sony. Ecco la nostra top 10 delle casse bluetooth aggiornata al 2024.

1. Ultimate Ears Megaboom 3

La più potente

Consigliata a chi cerca una cassa bluetooth: perfetta per collegare più di 150 altoparlanti contemporaneamente e con un raggio di 45 metri di ricezione segnale bluetooth.

Autonomia: 20 ore

Dimensioni: 87 x 87 x 225 mm

Peso: 925 grammi

Pro: gli utenti che lo hanno acquistato sono molto soddisfatti della qualità del suono e riescono ad ascoltare la musica anche con il volume non al massimo.

Contro: gli utenti non hanno nulla di negativo da segnalare.

La cassa bluetooth perfetta per chi è alla ricerca di un dispositivo potente e con un'autonomia lunga quasi una giornata, la Ultimate Ears Megaboom 3 garantisce un suono a 360° chiaro e avvolgente, con bassi ricchi e potenti. Dotata di classe di protezione IP67 (resistente ad acqua e polvere), la cassa è anche ricaricabile in modalità wireless. Per controllare la musica, non c'è bisogno di utilizzare il cellulare: la cassa un Pulsante magico sulla sommità che permette di gestire la selezione musicale selezionata. Tramite l'applicazione di Ultimate Ears si possono collegare più di 150 altoparlanti ed è possibile condividere con altri utenti la gestione della musica.

Altre soluzioni di casse bluetooth molto potenti:

2. Bose SoundLink Revolve+ II

La cassa professionale

Consigliato a chi cerca una cassa bluetooth: di ultima generazione, adatta ad ogni ambiente e facile da trasportare grazie al suo comodo manico.

Autonomia: 17 ore

Dimensioni: 10,4 x 10,4 x 18,4 cm

Peso: 900 grammi

Pro: gli acquirenti apprezzano molto la velocità di connessione bluetooth con i dispositivi e l'estetica del prodotto.

Contro: alcuni acquirenti ne consigliano l'uso solo in piccoli ambienti per non perdere la qualità del suono.

Se siete alla ricerca di una cassa bluetooth compatta e di ultima generazione, Bose SoundLink Revolve+ II fa al caso vostro. Consigliato per tablet e smartphone di ogni tipo, offre un suono a 360° potente e profondo con una durata della batteria di tutto rispetto. Con il suo grado di protezione IP55 la cassa è resistente ad acqua e polvere, ed è facile da trasportare grazie alla sua maniglia in tessuto. Con il microfono integrato sarà possibile rispondere alle chiamate e interagire con l'assistente vocale predefinito del dispositivo, o connetterlo ad assistenti come Alexa e controllare la musica attraverso comandi vocali. Con l'opzione multi-connect, infine, si possono connettere fino a due dispositivi alla volta e gestire la musica su entrambi, alternandoli a proprio piacimento.

Altre soluzioni di casse bluetooth professionali:

3. Sony Srsxp700B

La cassa più grande

Consigliato a chi cerca una cassa bluetooth: perfetta per intrattenere tanti ospiti nel corso di una festa a casa o all'aperto

Autonomia: 25 ore

Dimensioni: 31,3 x 69,3 x 36,7 cm

Peso: 17kg

Pro: gli acquirenti apprezzano molto la qualità dei bassi della cassa e l'illuminazione soffusa che riscalda gli ambienti in cui viene utilizzata la cassa.

Contro: consigliamo che due persone si occupino del trasporto della cassa, perché è molto pesante.

Se siete alla ricerca di una cassa bluetooth pensata per l'utilizzo durante una festa, Sony Srsxp700B è proprio la soluzione giusta. Il suono è omnidirezionale, sia sul davanti che sul dietro, ricco e chiaro con qualsiasi genere di musica. Per aumentare i bassi, inoltre, basta premere il pulsante MegaBass! Tramite l'applicazione Sony Music Center, è possibile selezionare le playlist più adatte e ottimizzare anche l'audio tramite le impostazioni di controllo musica. Con una ricarica rapida (10 minuti) si arriva fino a 3 ore di autonomia, ma la cassa può anche essere alimentata durante l'utilizzo. La cassa è impermeabile e possiede una maniglia sul retro per spostarla comodamente. Ottima per il karaoke e i live show, la cassa possiede due ingressi a cui collegare jack di microfoni o chitarre.

Altre soluzioni di casse bluetooth grandi:

4. Anker SoundCore 2

La cassa portatile

Consigliata a chi cerca una cassa bluetooth: da portare sempre con se, in qualsiasi ambiente, con un suono paragonabile a quello di uno stereo.

Autonomia: 24 ore

Dimensioni: 16,5 x 55,9 x 45,7 cm

Peso: 514 grammi

Pro: gli utenti sono soddisfatti della qualità del prodotto e della resistenza del segnale bluetooth che resiste fino a 20 metri di distanza.

Contro: alcuni utenti hanno riscontrato minime distorsioni nei volumi molto bassi e molto alti, ma queste sono state prontamente risolte regolando le impostazioni dell'equalizzatore dal proprio dispositivo.

Se amate ascoltare musica ovunque vi troviate, Anker SoundCore 2 vi permette di usufruire dell'audio di uno stereo anche all'aperto. La sua protezione IPX7 la protegge da pioggia, polvere, neve e spruzzi, rendendola adatta davvero a qualsiasi tipo di viaggio e ambiente. Grazie alla funzione Stereo Wireless, associando due casse bluetooth, è possibile amplificare il suono rendendolo ancora più avvolgente. Il design è molto compatto, curvo ed ergonomico, rendendo la cassa ottima da trasportare all'interno di zaini e borse senza soffrirne il peso; con l'uso di un moschettone è possibile agganciarla anche all'esterno delle proprie borse per utilizzarla anche in movimento.

Altre soluzioni di casse bluetooth portatili:

5. Ultimate Ears BOOM 3

La cassa waterproof

Consigliato a chi cerca una cassa bluetooth: utilizzabile anche in piscina e al mare, grazie alla sua impermeabilità.

Autonomia: 15 ore

Dimensioni: 7,3 x 18,4 x 7,3 cm

Peso: 608 grammi

Pro: gli utenti apprezzano il volume della musica che permette di posizionare la cassa in un unico punto senza doverla portare sempre con loro.

Contro: alcuni utenti hanno riscontrato un tempo di collegamento bluetooth più lungo la prima volta, ma una volta effettuata la connessione poi non ci sono più problemi.

Perfetta per chi ama ascoltare musica al mare e in piscina, la Ultimate Ears BOOM 3 è completamente impermeabile e può galleggiare fino a 30 minuti in acqua senza smettere di suonare. È possibile controllare la musica senza dover utilizzare il telefono, tramite i tasti sulla sommità della cassa. La cassa è ricaricabile sia tramite cavetto che in modalità wireless, e ha un'autonomia di 15 ore, prolungabile se la musica viene ascoltata a un volume medio. Con l'applicazione Ultimate Ears sono associabili fino a 150 altoparlanti gestibili da 4 dispositivi per alternare la scelta della musica tra amici e ospiti.

Altre soluzioni di casse bluetooth waterproof:

6. JBL Charge 5

La cassa con ottimo rapporto qualità/prezzo

Consigliato a chi cerca una cassa bluetooth: con un ottimo rapporto qualità/prezzo, che offra tutte le comodità di una cassa di ultima generazione.

Autonomia: 20 ore

Dimensioni: 22,3 x 9,40 x 9,70 cm

Peso: 960 grammi

Pro: il dispositivo dispone di una power bank interna per ricaricare i propri dispositivi durante l'utilizzo per l'ascolto della musica.

Contro: alcuni acquirenti ritengono il tempo di ricarica completa molto lungo, ma per l'autonomia che da al prodotto ne vale totalmente la pena.

Il dispositivo perfetto per chi vuole usufruire della potenza di casse professionali, ma con ottimo rapporto qualità/prezzo, JBL Charge 5 è compatibile con tablet e smartphone e offre un suono potentissimo anche senza raggiungere il massimo del volume. La cassa possiede la certificazione IPX67, che la rende resistente ad acqua e polvere, rendendola utilizzabile sia in ambienti interni sia esterni. Con la funzione PartyBoost è possibile collegare due dispositivi tra di loro per rendere il suono ancora più avvolgente.

Altre soluzioni di casse bluetooth con un ottimo rapporto qualità/prezzo:

7. Sony SRS-XB23

La cassa sotto i 100 euro

Consigliato a chi cerca una cassa bluetooth: di una fascia di prezzo più accessibile, ma non per questo meno performante, prodotta da una marca top di gamma.

Autonomia: 12 ore

Dimensioni: 7,11 x 21,79 x 7,11 cm

Peso: 580 grammi

Pro: gli acquirenti sono soddisfatti dalla qualità del suono, dal raggio d'azione del bluetooth e dalla funzione del microfono incorporato che la rende anche perfetta per effettuare chiamate.

Contro: alcuni utenti lamentano la poca autonomia di batteria, ma la ricarica è molto veloce tramite il cavetto USB.

Se non volete sforare un budget di 100 euro, senza rinunciare alla qualità, allora la Sony SRS-XB23 è proprio la cassa che fa al caso vostro. Compatibile con smartphone e tablet, offre un suono molto potente, ottimizzando i bassi e dando chiarezza alla voce. Possiede una certificazione IP67 e per questo è impermeabile, resistente alla polvere e alla ruggine, con una buona resistenza anche alle cadute inferiori al metro di altezza. Offre la possibilità di collegare fino a 100 altri speaker compatibili per animare le feste. La cassa è controllabile tramite l'applicazione Sony | Music Center e l'app Fiestable. Grazie alla presenza di un cinturino, infine, è trasportabile e appendibile ovunque.

Altre soluzioni di casse bluetooth a meno di 100 euro:

8. JBL GO 2

La più economica (sotto i 50 euro)

Consigliata a chi cerca una cassa bluetooth: economica ma che comunque offre delle ottime funzioni, prodotta da una delle migliori marche in commercio.

Autonomia: 5 ore

Dimensioni: 8,6 x 3,16 x 7,12 cm

Peso: 184 grammi

Pro: gli utenti apprezzano molto la velocità di connessione del bluetooth (sotto i 10 secondi) e i multipli utilizzi che si possono fare di questa cassa (musica, chiamate vocali in vivavoce ecc.)

Contro: gli utenti lamentano la mancanza di un innesto per renderla trasportabile, ma il problema si risolve acquistando una cover con innesto sempre della marca produttrice della cassa.

Cassa eccezionale e multiuso con un prezzo molto economico, la JBL GO 2 è un diffusore impermeabile che offre molteplici funzioni e ha una dimensione e un peso tali da renderla trasportabile ovunque (anche in tasca). Collegabile sia a tablet che a smartphone, grazie alla funzione di cancellazione del rumore di sottofondo, la cassa permette di rispondere a chiamate vocali in vivavoce. Se il bluetooth non è disponibile, la cassa offre la possibilità di ascoltare musica anche tramite un cavo AUX.

Altre soluzioni di casse bluetooth sotto i 50 euro:

9. Marshall Woburn II

La cassa di design

Consigliata a chi cerca una cassa bluetooth: dal design classico, bella da tenere nella propria casa per ascoltare musica quando ci si vuole rilassare.

Autonomia: 20 ore

Dimensioni: 40 x 31 x 20 cm

Peso: 8,55kg

Pro: gli acquirenti apprezzano, sopra ogni cosa, la qualità del suono e il design classico e senza tempo della cassa.

Contro: il prezzo risulta elevato, ma tutti gli acquirenti confermano che vale la qualità del prodotto.

Se siete appassionati di design e intenditori di musica, la Marshall Woburn II è l'elemento di design che non può assolutamente mancare nella vostra casa. Il volume della cassa è perfetto per bassi, medi e alti, rendendoli limpidi, ricchi e potenti per un ascolto paragonabile a quello della musica dal vivo. Grazie al Bluetooth 5.0 il raggio di segnale raggiunge i 10 metri, ed è gestibile totalmente dall'applicazione Marshall Bluetooth, o dai pannelli analogici presenti sulla parte superiore della cassa. Una piccola chicca, infine, è la possibilità di collegare non sono smartphone e tablet, ma anche lettori di vinili per un suono ancora più classico.

Altre soluzioni di casse bluetooth di design:

10. W-KING D8

La cassa resistente agli urti

Consigliato a chi cerca una cassa bluetooth: progettata per resistere agli urti sia dentro che fuori la propria abitazione.

Autonomia: 40 ore

Dimensioni: 32 x 12 x 12 cm

Peso: 2,5kg

Pro: gli acquirenti apprezzano soprattutto la lunghissima durata della batteria e la qualità del suono che rende il meglio proprio negli ambienti esterni.

Contro: gli acquirenti trovano il peso un po' eccessivo, ma la cassa è facilmente trasportabile grazie al manico.

Pensata per resistere ad urti e cadute, la W-KING D8 è una cassa dotata di Bluetooth 5.0 che funziona entro un raggio di 30 metri, perfetta per feste e attività all'aperto. Se associate insieme, due casse di questo modello, possono creare un suono pari al quello di uno stereo, combinando le loro potenze. Sulla cassa è presente un tasto EQ per personalizzare l'audio della musica. Oltre al collegamento bluetooth, la cassa offre la possibilità di inserire una scheda micro SD. Infine, la cassa è dotata anche di un microfono per rispondere a chiamate vocali in vivavoce.

Altre soluzioni di casse bluetooth resistenti agli urti:

Come scegliere la migliore cassa bluetooth: guida all'acquisto

Vista la classifica divisa per categorie, caratteristiche e fasce di prezzo, è ora di vedere insieme quali sono i fattori da tenere in considerazione quando ci approcciamo all'acquisto di una cassa bluetooth. Questi fattori vanno dall'aspetto estetico alle caratteristiche più tech.

Qualità del suono e potenza della cassa

Il primo aspetto, quello più importante quando ci si approccia all'acquisto di una cassa è quello della potenza e della qualità del suono di questi dispositivi, essendo le casse bluetooth utilizzate principalmente per ascoltare la musica. Per qualità del suono si intende la chiarezza e la fedeltà al suono dei vari strumenti e della voce a tutti i tipi di volume: bassi, medi e alti. Meno una cassa distorce il suono e le voci ai volumi, maggiore è la sua qualità audio. La qualità del suono varia da modello a modello, ma è facilmente controllabile tramite equalizzatori presenti sia sul telefono sia sulla cassa. Ovviamente, i modelli più costosi – come Marshall – offrono una qualità del suono top di gamma.

Per quanto riguarda la potenza, espressa in W, riguarda il massimo volume che si può raggiungere. Questa dipende dall'utilizzo che faremo della cassa. Più il volume è alto, comunque, maggiore sarà il consumo energetico e di batteria della cassa bluetooth.

Dimensioni e peso

Quando si deve scegliere la cassa bluetooth, un aspetto che sicuramente colpisce, è quello delle dimensioni e del peso. Da questi due fattori, infatti, dipendono molti degli utilizzi che si potranno fare della cassa bluetooth: dove si potrà utilizzare, se si potrà trasportare facilmente, se si potrà portare all'interno di borse e zaini. I due fattori, inoltre, sono spesso legati anche alle prestazioni del prodotto.

Prodotti di dimensioni e peso ridotto, infatti, sono molto facili da trasportare in tasca o all'interno di una borsa, ma a volte, hanno un'autonomia e una potenza molto ridotta che a volte non supera le 10 ore consecutive di utilizzo. Viceversa, prodotti leggermente più grandi offrono autonomie molto più lunghe che consentono anche più di un utilizzo prima di dover ricorrere ad una ricarica completa. Molti modelli più grandi, poi, offrono la possibilità di agganciarli a borse e zaini tramite dei lacci, o includono delle maniglie per il trasporto. Comunque non parliamo di dispositivi che superano i 2kg di peso, a meno che non si tratti di casse molto grandi pensate solo per determinati usi.

L'utilizzo che andremo a fare della cassa bluetooth influenza anche le dimensioni e il peso adatti. Se, infatti, la cassa sarà utilizzata prevalentemente fuori casa durante viaggi, gite e all'aperto, andranno privilegiati modelli più piccoli ed ergonomici che garantiscano una buona portabilità, sia a mano sia all'interno di borse e zaini. Se, invece, siamo alla ricerca di una cassa da tenere fissa all'interno della nostra abitazione, o da utilizzare durante feste molto grandi, possiamo privilegiare modelli molto più grandi che, solitamente, una volta posizionati non vanno più spostati. C'è, comunque, la possibilità di spostare casse bluetooth molto grandi, tramite maniglie.

La resistenza ad agenti esterni

Strettamente legata al design è, poi, la resistenza agli agenti atmosferici esterni, indicata con le protezioni IP. La maggior parte delle casse bluetooth offre la protezione contro l'acqua, con modelli waterproof: alcuni possono essere utilizzati sotto la doccia, all'esterno mentre piove o a bordo piscina; altri modelli, invece, possono addirittura galleggiare e funzionare in acqua per un determinato periodo di tempo.

Vi sono, poi, protezioni ulteriori: la protezione contro la polvere, utile se si intende utilizzare la cassa in giardino o, per esempio, in spiaggia; la protezione contro gli urti, con rivestimenti di gomma o cover protettive che difendono le casse da cadute (ovviamente entro determinati limiti di altezza). Le cover protettive, inoltre, sono anche ottimi oggetti antiscivolo, che aiutano la cassa ad essere molto più stabile quando viene posizionata in determinati posti al di fuori della propria abitazione.

Autonomia della batteria e ricarica

Altro aspetto importantissimo per gli acquirenti è l'autonomia della batteria, ovvero quante ore può suonare una cassa bluetooth prima di doverla ricaricare per intero. L'autonomia varia da modello a modello: i modelli più piccoli ed economici, solitamente, offrono un'autonomia molto bassa, sotto le 10 ore (anche se non sempre è così); modelli più sofisticati e costosi offrono delle autonomie molto alte, che possono superare anche le 20 ore.

Ovviamente, l'autonomia dipende anche dall'uso che se ne fa e il volume a cui si ascolta la musica: se si fa un utilizzo abbastanza contenuto a un volume medio nel corso della giornata, la batteria potrà durare anche più di un utilizzo; se, invece si ascolta musica a volume massimo per moltissime ore, la batteria si scarica più velocemente.

Per quanto riguarda la ricarica, tutte le batterie sono ricaricabili tramite un cavo USB che arriva in dotazione con la cassa. Alcuni modelli, però, offrono anche l'opportunità di ricaricare le batterie in modalità wireless, con strumenti aggiuntivi che vanno acquistati in separata sede. Il tempo di ricarica varia da modello a modello, anche se diverse ore di autonomia possono essere ottenute da ricariche molto brevi (10-20 minuti).

La connettività

La connettività Bluetooth è la funzione principale della cassa bluetooth, che funziona senza fili, connettendosi ad un dispositivo (smartphone, tablet o smartwatch che sia) e riproducendo e amplificando la musica che suona su quel dispositivo.

Vi sono, comunque, delle casse bluetooth che offrono anche delle connettività aggiuntive e di supporto a quella di semplice riproduzione di musica da un unico dispositivo. I modelli più sofisticati, infatti, offrono la possibilità di collegare fino a 4 o 5 dispositivi smartphone da cui è possibile controllare la cassa, per alternarsi nella gestione della musica. La cassa riconosce i modelli dei telefoni a cui si è già connessa in precedenza. Questa funzione è ottima sia in una famiglia numerosa che utilizza la cassa, sia durante feste con amici e parenti, in modo da gestire in modo condiviso l'intrattenimento musicale.

Un'altra connettività offerta quasi da tutte le casse bluetooth è quella di creare dei veri e propri modelli di sterei o impianti a filodiffusione – utilizzabili per intrattenimento durante feste in casa o fuori – collegando più di un dispositivo insieme. La funzione stereo è quella più basilare, e si ottiene collegando due dispositivi insieme per aumentare la potenza del suono. L'impianto in filodiffusione, invece, si ottiene collegando molti dispositivi compatibili tra di loro (solitamente della stessa marca); alcuni modelli offrono la possibilità di collegare fino a 100 o 150 dispositivi, per coprire un'area molto vasta. Per gestire più di un dispositivo insieme, si possono utilizzare o il telefono da cui suona la musica, o le applicazioni proprie delle casse bluetooth.

Il raggio di copertura del Bluetooth

Per raggio di copertura si intende l'area coperta dal segnale Bluetooth che da la possibilità a chi controlla la cassa dal proprio telefono di muoversi in libertà senza perdere il segnale. Solitamente, tutti i modelli a prescindere dal prezzo, offrono una copertura di 10 metri, che permette di ascoltare la cassa anche in stanze diverse della stessa abitazione.

I modelli più costosi e di ultima generazione, invece, hanno allargato il raggio di copertura, arrivando fino a 45 metri, una superficie più che sufficiente quando si utilizzano le casse bluetooth all'aperto o durante una festa di grande portata.

La funzione microfono

Un ultimo aspetto, funzione aggiuntiva in alcuni modelli di casse bluetooth – sia molto costosi sia molto economici – è quello del microfono che ha diversi utilizzi. Il primo utilizzo è quello di controllare la riproduzione musicale da lontano utilizzando la voce, senza dover ricorrere ai tasti. Secondo utilizzo, invece, è quello di accettare e gestire le telefonate in arrivo sul telefono, ovviamente in modalità vivavoce; alcune casse offrono una funzione di cancellazione dei rumori di sottofondo per migliorare la qualità dell'audio in chiamata. Ultimo utilizzo del microfono, infine, è quello collegato agli assistenti vocali come Alexa e Google Home, a cui si possono impartire ordini per riprodurre determinate canzoni, playlist, metterle in pausa, skipparle o farle ricominciare.

Quanto costano le casse Bluetooth?

I costi delle casse bluetooth possono variare da modello a modello. I modelli più grandi e più pesanti possono arrivare a costare anche più di 1000€; vi sono poi modelli molto sofisticati che hanno un costo variabile che va dai 200 ai 500€. È possibile, però, acquistare modelli molto validi, anche di ottime marche, a prezzi più contenuti, sotto i 100 e i 50€ e che offrono tutte le funzioni più importanti che tutte le casse bluetooth devono avere per un'ottima esperienza d'uso.

Qual è la migliore marca di cassa Bluetooth?

Come per ogni dispositivo elettronico è bene affidarsi alle marche più famose e competitive che si trovano sul mercato, come per esempio Sony, JBL, Marshall e Bose. Esistono, però, anche delle marche meno conosciute che offrono dei modelli molto validi e con ottimi rapporti qualità/prezzo. La cosa più importante, quando si sceglie una marca e un modello, è che questo possegga tutte le caratteristiche tecniche che ci interessano e che abbiamo elencato sopra.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.