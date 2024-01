Migliori asciugatrici slim: la classifica dei migliori modelli del 2024 con guida all’acquisto Le migliori asciugatrici slim del 2024 a condensazione e a pompa di calore, classificate per marche, prezzo, dimensioni, funzioni e classe di efficienza energetica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La nostra top 4

Le asciugatrici slim sono elettrodomestici che racchiudono tutta l'efficenza dei migliori metodi di asciugatura in dimensioni ridotte, e costituiscono delle vere e proprie alleate per chi ha a propria disposizione spazi particolarmente ristretti. Infatti, le dimensioni medie di 46 x 60 x 85 cm delle asciugatrici slim fanno sì che, anche negli appartamenti dalle metrature più esigue, questi elettrodomestici non creino problemi di sorta in fase d'installazione, permettendo talvolta di essere anche impilate sulla propria lavatrice. Rispetto alle asciugatrici standard, le slim beneficiano in media di una decina di cm di profondità in meno, con un carico massimo di 7 kg: ciò le rende ideali per giovani single o coppie senza figli. Non solo, nel confronto dei rapporti dimensioni-capacità di carico, le asciugatrici slim la spuntano anche nel confronto con le lavasciuga: infatti, date le dimensioni ben più importanti, quest'ultime sacrificano inevitabilmente il carico massimo disponibile, data la doppia funzione che hanno da svolgere.

Le asciugatrici slim presenti sul mercato si suddividono in varie tipologie: a condensazione o a pompa di calore, con scarico d'acqua a evacuazione o (di nuovo) a condensazione, e con dimensioni e appartenenza a classi energetiche diverse.

Molti, dunque, sono i fattori da prendere in considerazione per l'acquisto dell'asciugatrice slim perfetta per sé, e tra specifiche, funzioni e tipologie, fare una quadra sul modello ideale può risultare difficoltoso. A ciò, si somma anche l'indecisione su quale possa essere la marca a cui affidarsi tra le principali del settore, come ad esempio Beko, Candy e Hoover. Per questo, abbiamo pensato di proporre una classifica delle migliori asciugatrici slim disponibili sul mercato nel 2024 con, a corredo, una comoda guida all'acquisto tramite cui aggiornarsi sulle principali caratteristiche a cui badare per la scelta di un nuovo elettrodomestico di questa categoria.

Le migliori asciugatrici slim del 2024

Il mercato delle asciugatrici slim è assai vasto, ma niente paura: che si ricerchi un'asciugatrice slim particolarmente economica, a basso consumo o magari con possibilità di regolazione delle funzioni tramite app, la classifica delle migliori asciugatrici slim del 2024 che andiamo a proporvi saprà certamente offrire più di qualche spunto per la scelta del vostro nuovo elettrodomestico.

Candy Smart CSO4 H7A1DE-S

La più economica

Consigliato a chi cerca un'asciugatrice slim: a libera installazione; capiente; con funzioni bluetooth; dalle dimensioni ridotte.

Pro: l'ottimo prezzo, una buona connettività e la massima capacità di carico disponibile per le asciugatrici slim rendono questo prodotto un vero e proprio best buy.

Contro: le numerose funzioni selezionabili tramite app possono non brillare per reale utilità rispetto alle più classiche, ma soddisferanno tutti coloro che hanno necessità di utilizzare l'elettrodomestico nel modo più completo possibile e con un impiego di tempo minimo.

Asciugatura: A pompa di calore.

Classe energetica: A+.

Dimensioni: 46.5 x 60 x 85 cm.

La prima della classifica è l'asciugatrice slim Candy Smart CSO4 H7A1DE-S, che col suo prezzo, il più basso della classifica, la possibilità di libera installazione ed il marchio Candy come sinonimo di garanzia e affidabilità, ha guadagnato di diritto un posto speciale in quest'articolo. Si tratta di un elettrodomestico capace di brillare sia per dimensioni (60×46.5×85 cm) che per capienza, con i suoi 7 kg di carico massimo disponibili, ovverosia il top di capacità per tutte le asciugatrici slim attualmente presenti sul mercato. Ottima, infine, la connettività wifi e bluetooth a smartphone e tablet che, previa installazione dell'apposita app, permette l'accesso a un alto numero di funzioni e programmi specifici.

Hoover H-DRY 500

La migliore in assoluto

Consigliato a chi cerca un'asciugatrice slim: a libera installazione; con connettività bluetooth e wifi; con funzioni di sanificazione dei capi.

Pro: l'alto livello di connettività e la tecnologia Active Dry rendono questo prodotto un must have tra le asciugatrici di fascia alta.

Contro: il peso di quest'asciugatrice slim non è tra i più bassi della categoria, ma risulta comunque ben ottimizzato se si tiene conto delle ottime dimensioni generali del prodotto.

Asciugatura: A pompa di calore

Classe energetica: A+.

Dimensioni: 46,5 x 59,6 x 85 cm.

L'asciugatrice slim Hoover H-DRY 500 è uno dei migliori prodotti di fascia alta disponibili sul mercato. I 7 kg di carico massimo sono in linea con gli standard più alti di capacità della categoria e la connettività è ai massimi livelli grazie alla possibilità di collegamento tramite app ufficiale hOn e la funzione Scan To Care, che permette di scansionare l'etichetta dei capi per memorizzare tutte le istruzioni di asciugatura che riteniamo più indicate, anche sotto suggerimento dell'app stessa. Le dimensioni (46,5 x 59,6 x 85 cm per 41 kg di peso) ci descrivono un prodotto che rientra pienamente negli standard della categoria, e la classe di efficienza energetica A+ garantisce consumi ben ottimizzati. Ottima la modalità Active Dry, vero fiore all'occhiello di questo prodotto premium, che sanifica i capi in soli 20 minuti.

Hoover ND4 H7A2TCBEX-S

La migliore per rapporto qualità-prezzo

Consigliato a chi cerca un'asciugatrice slim: a libera installazione; con connessione wifi; con consumi ridotti; capiente.

Pro: il prezzo competitivo, l'ottima capienza e l'elevata classe di efficienza energetica rendono quest'asciugatrice slim tra i prodotti premium più apprezzati della categoria.

Contro: il prodotto dà il meglio di sé per quanto riguarda le funzioni solo tramite app, il ché lo rende ideale per chi ama la connettività e, in generale, ha poco tempo per concedersi il lusso di rinunciare alla comodità del wifi.

Asciugatura: A pompa di calore.

Classe energetica: A++

Dimensioni: 47 x 60 x 85 cm.

L'asciugatrice slim Hoover ND4 H7A2TCBEX-S è tra i prodotti di fascia alta più apprezzati per l'alta affidabilità del marchio Hoover, il prezzo competitivo e la qualità dei risultati ad ogni ciclo di asciugatura, al netto di consumi davvero ridotti, che fanno guadagnare al prodotto il bollino della classe di efficienza energetica A++. Le dimensioni di 47 x 60 x 85 cm per 39 kg di peso descrivono un modello tra i meno profondi della categoria; perfetto, quindi, per chi ha spazi davvero ristretti ove collocare l'elettrodomestico. Ottime le funzioni tramite app hOn, che ampliano non di poco il ben più risicato catalogo di programmi che l'asciugatrice di per sé propone come "pronte all'uso". Spiccano, a tal proposito, le funzioni legate all'asciugatura di materiali delicati come la lana.

Beko DRXS737AI

La migliore per classe energetica

Consigliato a chi cerca un'asciugatrice slim: ad alta efficienza energetica; silenziosa; capiente; adatta a capi delicati.

Pro: l'ottimizzazione dei programmi rende quest'asciugatrice slim particolarmente indicata per i capi delicati.

Contro: l'elettrodomestico non brilla per connettività, data l'assenza di collegamento wifi o bluetooth; in compenso, punta sulla tecnologia in altro modo, grazie a programmi di asciugatura di prima qualità, con alta efficienza nei risultati.

Asciugatura: A pompa di calore

Classe energetica: A+++.

Dimensioni: 53,7 x 59,7 x 84,6 cm.

L'asciugatrice slim Beko – DRXS737AI spicca per più fattori: in primis, la sua elevatissima efficienza energetica – che la fa rientrare nell'apposita classe A+++ – e, in secondo luogo, per capienza e funzioni. Con i suoi 7 kg di carico massimo raggiunge i livelli più alti per i modelli di categoria, mentre la tecnologia soprannominata EcoGentle, con sensore OptiSense e le funzioni disponibili – non molte, ma ben studiate – ottimizzano i risultati dell'asciugatura ad un livello tale da rendere l'elettrodomestico particolarmente apprezzato anche e soprattutto per il trattamento dei tessuti più delicati. Il motore ProSmart INVERTER, infine, ottimizza i livelli acustici dell'asciugatrice slim Beko, rendendola silenziosa in ogni circostanza.

Come scegliere la migliore asciugatrice slim

Come è possibile notare dalla classifica, i modelli di asciugatrici slim acquistabili nel 2024 prevedono un ampio catalogo di funzioni e programmi di asciugatura, senza contare le innumerevoli caratteristiche che differenziano i diversi elettrodomestici della categoria in modo assai specifico.

Se si è in procinto di acquistarne uno, quindi, il primo passo per una scelta consapevole che copra tutte le proprie esigenze è certamente quello di stabilire un sistema di filtri attraverso cui muoversi nel mercato, scegliendo le caratteristiche che maggiormente incidono sulle nostre necessità (siano esse di spazio o budget, per esempio) e, da lì, stabilire dei parametri entro cui vogliamo rientrare per ciascuna di esse.

Nella nostra guida all'acquisto, abbiamo pensato di indicarvi le caratteristiche che, secondo noi, hanno un maggiore impatto sulla scelta di un'asciugatrice slim, con qualche indicazione a cui prestare occhio per ognuna, così da scovare con maggior facilità il prodotto perfetto per le vostre esigenze.

Scarico d'acqua: a evacuazione o a condensazione?

Con il primo che prevede il collegamento al tubo di scarico per lo svuotamento automatico ed il secondo che dispone di un serbatoio da svuotare manualmente, la scelta di un'asciugatrice slim con scarico d'acqua a evacuazione o a condensazione può non essere così scontata.

Partiamo col dire che la stragrande maggioranza dei modelli acquistabili dispone di un sistema di scarico dell'acqua a condensazione, mentre solo in pochi casi troviamo il sistema a evacuazione o, addirittura, il sistema misto, cioè sia con attacco diretto al tubo di scarico ché con il serbatoio. Ciò detto, anche se l'atto manuale di svuotare il serbatoio dell'acqua nei modelli più comuni di asciugatrici slim può sembrare a primo acchito un pensiero in più a cui badare, c'è da sottolineare che la tecnologia aiuta in tal senso con tutta una serie di avvisi, sia in app che sullo schermo dell'elettrodomestico stesso, su quando intervenire.

In generale, però, basterà ricordare che il serbatoio va svuotato in media a ogni fine ciclo: un vero e proprio "appuntamento fisso", se così vogliamo definirlo, che non impiegherà più di qualche secondo del vostro tempo. In caso non venisse svuotato, però, è importante sottolineare che l'asciugatrice provvederà ad avvisarvi del mancato svuotamento e, soprattutto, non procederà all'avvio di un nuovo ciclo.

Dimensioni e capacità

Il nome del prodotto stesso ci suggerisce un tratto importante: l'asciugatrice a cui stiamo puntando è slim, dunque a dimensioni ridotte rispetto ai modelli standard. Ma quali sono le dimensioni medie di una asciugatrice slim? Di base, le misurazioni a cui fare riferimento sono di 46 x 60 x 85 cm (profondità x larghezza x lunghezza), ben diverse dalla media delle asciugatrici standard (60 x 60 x 85 cm). La misura chiave della scelta di un'asciugatrice slim, anche ascoltando le opinioni dei consumatori, è quella della profondità.

Questo, perché essa costituisce l'aspetto principale per l'alloggiamento dell'elettrodomestico in spazi come armadi multiuso o vani presenti nei bagni di casa o nelle verande. Trovare un prodotto che rientri esattamente nelle dimensioni medie delle asciugatrici slim può ovviamente essere un po' più complesso, ma se le dimensioni dei vani che avete a disposizione incoraggiano la scelta di un modello slim ed eventualmente vi garantiscono anche un margine leggermente maggiore, allora trovare l'asciugatrice slim perfetta per voi non sarà affatto complesso.

Circa la capacità, invece, va sottolineato che il carico massimo attribuibile ad un'asciugatrice slim è di 7 kg, che è perfetto per un giovane single o per una coppia senza figli. Mentre, se invece si ha bisogno di maggiore capacità, si deve necessariamente ricadere sulla scelta di un'asciugatrice standard, il cui catalogo di prodotti è altrettanto vasto e certamente valido, seppur i compromessi in termini di spazio siano ovviamente maggiori.

Oltretutto, a vantaggio delle asciugatrici slim vi è la possibilità di riporle al di sopra delle lavatrici che già avete in casa, così da occupare un'unica colonna di spazio nei vostri vani. Sempre in termini di dimensioni e carico, c'è un'ultima nota che ci sentiamo di apporre: se si è sprovvisti di lavatrice e asciugatrice, sconsigliamo caldamente di gettarsi a capofitto nell'acquisto di una soluzione come quella delle lavasciuga, che costituiscono sì degli ottimi elettrodomestici, ma possono non risultare la scelta indicata per le vostre esigenze di dimensioni, carico e consumi, poiché sacrificano molto lo spazio adibito all'asciugatura (la cui capacità si riduce mediamente ai 6 kg), e non raggiungono così comunemente le alte classi energetiche che riscontriamo invece per le asciugatrici slim.

Consumi

Proprio i consumi invogliano particolarmente all'acquisto di un'asciugatrice slim, sia essa a condensazione o a pompa di calore. Se è vero, infatti, che i modelli con sistema di asciugatura a condensazione consumano di più, è altrettanto veritiero il dato secondo cui le asciugatrici slim più comuni, con sistema a pompa di calore, raggiungano frequentemente la classe di efficienza energetica A, con alcune che raggiungono A+, A++ e A+++ (le vere e proprie top di gamma per efficenza dei consumi).

Il consiglio, dunque, è di prediligere un'impostazione lavatrice + asciugatrice, con efficienza energetica di grado (minimo) A per entrambe. Per dare uno sguardo ai riferimenti della classe energetica di appartenenza dei prodotti che più vi hanno incuriosito, tenete a mente di poter cercare su internet informazioni a riguardo; qualora non doveste trovarne, vi basterà cercare il manuale d'utilizzo del prodotto, molto spesso presente sui siti dei produttori o come pdf allegato alle pagine prodotto dei principali ecommerce sul web.

Programmi e funzioni

La tecnologia è una tra le alleate principali degli elettrodomestici di ogni categoria, e non fanno dunque eccezione le asciugatrici slim, le cui funzioni semplificano non poco la vita degli utenti. Il collegamento wifi o bluetooth a smartphone e tablet per l'avvio di programmi e visualizzazioni di avvisi e/o errori, così come la partenza programmata di ogni ciclo di asciugatura, aiutano non poco l'utilizzatore a integrare al 100% e con massima comodità l'utilizzo dell'asciugatrice nella propria quotidianità, senza che essa sottragga troppo tempo agli altri impegni.

In più, funzioni come la modalità anti-vibrazione (presente solo in alcuni modelli) consente di ridurre al minimo i rumori prodotti dall'elettrodomestico, così da non venire in alcun modo disturbati da rumori costanti che rimbalzano tra gli angoli della casa.

Ovviamente, praticamente tutte le asciugatrici slim attualmente in vendita dispongono di modalità di selezione per cicli di asciugatura diversificati per tempo impiegato e risultati. Si passa da cicli brevi (anche di 30 min), a cicli speciali, ben più lunghi ma assolutamente efficaci per capi di pregio poiché pensati ad-hoc per tessuti delicati come la lana.

I modelli top di gamma delle asciugatrici slim, inoltre, presentano un'interessante funzione di sanificazione dei capi, che avviene attraverso la messa in moto di un generatore di ioni. Uno strumento, questo, che ripaga da sé tutto il costo di un'asciugatrice slim premium.

Asciugatrice slim a condensazione o a pompa di calore: la scelta migliore

Asciugatrice slim a condensazione o a pompa di calore: qual è la scelta migliore? La differenza principale è data dai sistemi attraverso cui l'asciugatrice procede all'asciugatura dei capi, con i modelli a condensazione che operano tramite una resistenza elettrica capace di raggiungere temperature particolarmente elevate, per un risultato veloce ma dall'alto consumo energetico e non esattamente adatto ai tessuti più delicati, mentre i modelli a pompa di calore agiscono con un sistema basato, per l'appunto, su una pompa di calore dalle temperature meno elevate, ma dal risultato perfetto in termini di ottimizzazione energetica e cura del capo asciugato.

Dati alla mano, dunque, non stupisce che siano proprio le asciugatrici slim a pompa di calore a rientrare nella classe di efficienza energetica A, cosa che non capita con i modelli a condensazione – che, invece, consumano ben di più in relazione alle alte temperature che sono in grado di raggiungere.

In virtù di queste differenze, appare chiaro che a costare di più siano proprio le asciugatrici slim a pompa di calore che, però, sono anche quelle più apprezzate dai consumatori per via degli evidenti risparmi in bolletta. Al netto di ciò, un'asciugatrice slim a condensazione e una a pompa di calore non differiscono per altri motivi: per entrambe sono presenti le medesime funzioni e i medesimi programmi di asciugatura.

Quali sono le migliori marche di asciugatrici slim?

I modelli di asciugatrici slim attualmente presenti sul mercato non sono certamente pochi e, come visto poc'anzi, orientarsi tra essi può non essere cosa facile. Ecco perché, al netto della qualità dei singoli modelli, indirizzarsi verso marche conosciute e il cui valore produttivo nel settore è ormai consolidato può solo che aiutare nel creare primi, validi filtri nella ricerca dell'elettrodomestico perfetto per sé. Nel caso delle asciugatrici slim, le marche che maggiormente hanno conquistato il mercato, e con esso la fiducia dei consumatori, sono certamente le tre presenti in classifica, ovverosia Candy, Beko e Hoover.

La prima, d'origine italiana, e l'ultima appartengono allo stesso gruppo di multinazionali, la cinese Haier, mentre la seconda ha conquistato negli ultimi anni una ricca fetta di affezionati per l'elevata qualità a prezzo ragionevole dei propri elettrodomestici, spaziando dalle asciugatrici ai forni a microonde, per esempio.

Proprio Beko, infatti, si colloca nella fascia medio-bassa del mercato con ottimi risultati per qualità e solidità dei prodotti, per lasciare invece spazio a Candy e, in particolar modo, a Hoover per le fasce alte di costo con prodotti tendenzialmente premium (nonostante l'interessante eccezione della Candy Smart CSO4 H7A1DE-S, presente nella nostra classifica come modello più economico). Candy, infatti, continua ad essere apprezzata per il know-how del suo metodo di produzione e per la qualità dal tocco made in Italy, mentre Hoover si presenta ai consumatori come una delle aziende più specializzate nel settore delle asciugatrici (oltre che di lavatrici e delle sue storiche aspirapolvere).

