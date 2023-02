In offerta su eBay lo smartphone eletto il migliore dell’anno In questi giorni è attivo un evento di offerte su eBay. Tramite un coupon del 10% e relativo codice, infatti, sarà possibile acquistare a prezzo scontato tutta una serie di prodotti, tra cui un Samsung Galaxy S22 Phantom Black.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Se state pensando di cambiare il vostro smartphone perché volete essere al passo con i nuovi trend di mercato o semplicemente perché è giunta l'ora, qui troverete alcune delle offerte più vantaggiose della settimana. Inoltre fino al 19 febbraio, eBay vi permette di poter usufruire di uno sconto aggiuntivo del 10% grazie al codice coupon CASA23.

Per poter usufruire del coupon del 10% si dovrà effettuare una spesa minima di 20€. Ogni utente potrà usufruire del coupon per un massimo di 3 volte. Ogni acquisto prevede uno sconto massimo di 100€ non cumulabile con altri codici sconto. Tutti gli acquisti dovranno avvenire entro e non oltre il 19 febbraio ore 23:59.

L'offerta imperdibile della settimana: Samsung Galaxy S22 5G

-300€ di sconto sul Samsung Galaxy S22 5G 6,1” 8+256GB SM-S901 PHANTOM BLACK: eletto il miglior smartphone del 2022 è il gioiello di punta in casa Samsung e attualmente uno dei migliori sul mercato.

Leggi anche In offerta su Amazon il regalo di coppia perfetto per San Valentino

Come sempre, anche in questo caso, Samsung punta su una fotocamera professionale che non ha rivali, la quale si compone di tripla cam posteriore, di cui quella principale da 50 megapixel, e una Selfie posta anteriormente da 10 megapixel. Questo telefono inoltre possiede la Nightography, ovvero la capacità di fare foto anche senza luce. Ciò aiuta pure nella stabilizzazione di video, che restano fluidi senza sfocature.

Il telefono ha una batteria di tipo Li-Po dalla capacità di 3700 mAh, che dura più di un giorno, ciò grazie alla sua adattabilità intelligente, e possiede la Ricarica Super Rapida. La RAM da 8GB non impatta sui consumi, anzi permette di godere di grande velocità e fluidità durante i caricamenti delle applicazioni. Questo è dovuto anche all'uso del 5G, che migliora la navigazione.

Il display da 6,1 pollici è un Infinity-O da 120Hz e incrementa la visione anti-riflesso sia di giorno che di notte, in quanto prodotto con Dynamic AMOLED 2X e tecnologia Vision Booster. Lo smartphone, inoltre, è stato costruito per esser molto resistente, grazie alla protezione del telaio in Armor Aluminum lucido, che lo protegge persino dagli spruzzi dell'acqua.

Altri 10 smartphone in offerta su eBay

Se lo smartphone proposto non fa al caso vostro, eBay permette di visionare e prendere in considerazioni tanti altri smartphone scontati. Ecco una selezione dei 10 smartphone che possono maggiormente incontrare le vostre esigenze.

-83% di sconto sul MOTOROLA MOTO G31 128GB MINERAL GREY 4GB RAM DUAL SIM DISPLAY 6.4″ ANDROID 11: modello di fascia alta dal prezzo competitivo. Il suo tratto forte è il display touchscreen da 6.4 pollici, il quale permette uno schermo più nitido alla vista e più confortevole al tatto grazie alla tecnologia Oled. La memoria RAM da 4GB unita alla connessione LTE 4G permette di navigare velocemente, mentre la fotocamera riesce a scattare foto di alta qualità grazie ai suoi 50 megapixel e a filmare video in fullHD.

-30% di sconto sullo XIAOMI REDMI 10C 128GB 4GB RAM DUAL SIM ANDROID GRAPHITE GRAY: smartphone in cui spicca il processore Snapdragon 680 octa-core. Questo offre prestazioni più rapide e fluide, consentendo di eseguire e accedere alle app in modo rapido ed efficiente. Ci sono due fotocamere posteriori, di cui una da 50 megapixel, in grado di ottenere buone foto, mentre anteriormente è presente una cam da 5 megapixel. Inoltre la batteria da 5000 mAh dura più di due giorni e si ricarica in pochissimo tempo con una carica rapida fino a 18 W.

-27% di sconto sullo XIAOMI 12T 5G DUAL SIM 256GB 8GB RAM NERO: prodotto che guarda soprattutto alla multimedialità. Infatti la sua fotocamera ha 108 megapixel coi quali scatta foto alla risoluzione di 12000×9000 pixel, e può anche registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Inoltre, lo smartphone ha una connessione 5G che permette di trasferire i dati e navigare su internet in modo rapido.

-26% di sconto sull'iPhone 12 5G 64GB PURPLE VIOLA: smartphone di fascia alta con prestazioni elevate. Uno dei suoi punti di forza è il chip A14 Bionic, che unito al 5G, trasmette fluidità e soprattutto più potenza, per un'esperienza migliore. Presente inoltre un sistema a doppia fotocamera, che può essere usata di notte e anche in modalità video per girare in HDR e 4K.

-21% di sconto sullo XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO 6+128GB 6.67″ GLACIER BLUE DUAL SIM: modello che ha il suo punto di forza nel risparmio energetico. Infatti, la batteria è Li-Po con capacità di 5020 mAh, quindi con una capacità maggiore rispetto a quella tradizionale. Anche lo schermo contribuisce a diminuire lo spreco d'energia, in quanto è prodotto con tecnologia Amoled. La fotocamera, poi, è quadrupla, con quella principale da 108 megapixel.

-21% di sconto su OPPO RENO 8 LITE 5G DUAL SIM 128GB 8GB RAM BLACK NERO: smartphone che può contare sulla connessione 5G. Questa, combinata agli 8GB di RAM, permette una grandissima velocità nella navigazione in rete e nel trasferimento dei dati. Questo modello monta una tripla fotocamera posteriore, di cui quella principale da 64 megapixel, e una anteriore da 16 megapixel.

-18% di sconto sul REALME GT NEO 3T 5G 8GB RAM 256GB DUAL SIM EDIZIONE DRAGON BALL Z: prodotto che ha il suo punto di forza nel chip Qualcomm Snapdragon 870 5G. Questo punta a offrire maggiore efficienza e a eseguire rapidamente il caricamento delle applicazioni, anche tramite il supporto di una memoria RAM dinamica. Inoltre, il suo uso permette di risparmiare energia, con lo smartphone dotato di due batterie da 2500 mAh. LO scomparto fotografico ha un triplo obiettivo, con la fotocamera principale da 64 megapixel.

-16% di sconto sullo XIAOMI 12 LITE 5G NEW EDITION DUAL SIM 128GB 8GB RAM BLACK: modello dal prezzo competitivo che non rinuncia a prestazioni elevate grazie alla funzione AdaptiveSync a 2 stadi da 60Hz e 120Hz, che consente allo schermo di adattarsi a ciò che si sta visualizzando. Lo smartphone poi ha un nuovo design semplice e raffinato, in più è disponibile in diverse colorazioni, dal classico nero a colori più audaci e trendy.

-13% di sconto sull'iPhone 14 Pro Max 17 cm (6.7″) Doppia SIM iOS 16 5G 128 GB Oro: prodotto di fascia premium tra i migliori al mondo. Infatti può offrire prestazioni elevatissime tramite il nuovo chip Apple A16 Bionic, il quale migliora soprattutto la dispersione di calore per evitare il surriscaldamento. Inoltre, lo smartphone possiede ben quattro fotocamere posteriori, di cui quella principale da 48 megapixel, dotata di un nuovo sistema per la cattura delle immagini.

-13% di sconto sul Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 12GB 512GB Android 13 5G NERO: smartphone di fascia premium, dotato di una fotocamera professionale con: sensore più grande; tecnologia di stabilizzazione dei video. Inoltre il processore Snapdragon 8 Gen2 permette una velocità maggiore, sia nell'apertura delle applicazioni che nel trasferimento dati, in quanto fa affidamento su un massimo di ben 12GB di RAM.