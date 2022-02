I 15 set LEGO più romantici da regalare a San Valentino Per celebrare San Valentino con un regalo romantico ma originale, cosa c’è di meglio di un set LEGO? Ecco i migliori 15, perfetti per stupire il proprio partner e renderlo/la felice il giorno degli innamorati.

San Valentino 2022 si avvicina, e già siamo pronti a scegliere un regalo romantico e originale, in grado di rendere felice e stupire la propria metà.

La festa degli innamorati celebra amori e affetti costruiti nel tempo, con pazienza e dedizione. Proprio come i set LEGO, perfetti per dimostrare i propri sentimenti. Di seguito, infatti, troverete i 15 migliori, da regalare in occasione della festa più romantica dell'anno: dall'orsetto innamorato con una rosa tra le zampe, al playset matrimonio, passando per il bouquet realistico e variopinto.

San Valentino, i set LEGO da regalare per il 14 febbraio

Ma quali sono i migliori set LEGO a tema San Valentino?

Ecco per voi i 15 più romantici, teneri e innovativi per sorprendere il vostro partner ed esternare tutto il proprio amore con un pensiero fuori dagli schemi.

1. LEGO BrickHeadz – Orso di San Valentino

Il set LEGO da regalare al partner romantico

Per chi è in cerca di un pensiero tenero e romantico da regalare a San Valentino, l'Orsetto innamorato di Lego farà sciogliere il cuore della vostra metà. Composto da 150 pezzi e alto 8 cm, tiene in mano un grande cuore rosso ed è circondato da un prato pieno di simboli romantici, come il cespuglio fiorito e colorato: un piccolo dono dolce da montare e tenere come decorazione in casa, per ricordare che ogni giorno è una festa quando si è innamorati.

2. LEGO Bouquet di fiori – Rose

Il set LEGO da regalare a chi ama i gesti semplici

Pensato per gli animi romantici e sensibili, il fascio di rose di Lego è un regalo originale e classico insieme, in grado di reinventare il fascio di fiori tipico della festa degli innamorati. Il set contiene 120 pezzi, da assemblare per realizzare due fiori rossi con stelo da 26 cm, perfetti da inserire in un vaso colorato e da utilizzare come decorazione per la vostra tavola di San Valentino.

3. LEGO Brickheadz – Cucciolo di San Valentino

Il LEGO da regalare al partner dolce e affettuoso

Un regalo tenero e romantico, perfetto per il partner che ama essere coccolato con gesti semplici e piccole attenzioni, il Cucciolo innamorato di Lego sarà di certo apprezzato a San Valentino. Composto da 147 pezzi e alto 12 cm, tiene tra le piccole zampe un cuore e una rosa rosse, mentre intorno a lui sbocciano i fiori sgargianti dell'amore.

4. LEGO Friends – Scatola di cioccolatini

Il set LEGO da regalare a chi ama il cioccolato e i dolcetti di San Valentino

Per i partner più golosi, il migliore regalo di San Valentino sarebbe senza dubbio una doppia confezione di cioccolatini: la romantica scatola di Lego, simbolica e duratura, e quella commestibile, da mangiare tutta per celebrare l'amore. Il set, composto da 75 pezzi, contiene, oltre al kit di dolcetti in un packaging a forma di cuore, anche un fiore, perfetto per omaggiare la tua lei o il tuo lui.

5. LEGO – Playset Matrimonio

Il set LEGO da regalare per una proposta di nozze originale

Ideale da regalare insieme a un anello per una proposta importante, il Playset Matrimonio di Lego rappresenta una riproduzione realistica del momento fatidico del sì. Contenente 132 pezzi, è caratterizzato dalla presenza dei due sposi, modificabili per colore e pettinatura della chioma, e da un romantico arco a forma di cuore, sotto il quale si intravede la torta nuziale.

6. LEGO BrickHeadz – Ape di San Valentino

Il set LEGO da regalare al partner dolce e premuroso

Se volete rendere felice la vostra dolce metà con un pensiero delicato e romantico, l'Ape innamorata di Lego è il regalo perfetto, per vivere un San Valentino dolce come il miele. Composta da 140 pezzi, tiene tra le zampe un cuoricino rosso, simbolo d'amore, ed è inserita in un playset naturalistico, con piccoli cespugli e aiuole in fiore.

7. LEGO – Playset cena di San Valentino

Il set LEGO per invitare a cena il proprio partner

Il playset Lego di San Valentino è il regalo giusto per porgere un invito a cena originale e romantico alla propria metà. Il kit, composto da 114 pezzi, rappresenta una cena per due a lume di candela, con tanto di fiori, cuori e dessert rosa, per celebrare al meglio la festa degli innamorati.

8. LEGO Creator – Panda di San Valentino

Il set LEGO per offrire il proprio cuore a lui o a lei

Un pensiero originale e dolce allo stesso tempo, perfetto per dimostrare il proprio amore con un piccolo gesto, il Panda di San Valentino di Lego è ideale per far emozionare la propria dolce metà. Composto da 53 pezzi e alto 11 cm, tiene tra le zampe un grande cuore rosa, offerto come pegno d'amore per il tuo lui o per la tua lei.

9. LEGO – Messaggio di San Valentino

Il set LEGO da regalare per dire "Ti amo"

Per dire "ti amo" in modo romantico ma anche innovativo, il dolce messaggio di Lego ricorda alla vostra metà che l'amate, ogni giorno. Formato da 41 pezzi, il set compone la scritta "Love you", disegnata in nero su quadrati rossi, perfetti da assemblare in coppia, magari la mattina di San Valentino.

10. LEGO Creator – Orso di San Valentino

Il set LEGO da regalare al partner che ama i passatempi di coppia

Ideale per chi ama i set con tanti mattoncini, l'Orso di San Valentino non è solo un regalo tenero, ma anche un modo per trascorrere del tempo in due, assemblando questo romantico set. Composto da 245 pezzi, raffigura un orso con un cuore tra le zampe, seduto su un prato colorato e fiorito a forma di cuore.

11. LEGO Creator – Piccioncini di San Valentino

Il set LEGO da regalare se siete una coppia romantica e affiatata

Dolce e romantico, ideale da regalare a San Valentino per dimostrare tutto il proprio affetto, il set Lego di piccioncini è perfetto per celebrare la festa degli innamorati. Composto da ben 298 pezzi, raffigura due piccoli e inseparabili uccellini che si scambiano effusioni sotto un palloncino rosso a forma di cuore.

12. LEGO – Picnic di San Valentino

Il set LEGO da regalare per invitare il partner a un picnic di coppia

Per organizzare un picnic nei minimi particolari, è buona norma partire dall'invito. Se poi quest'ultimo è un playset Lego di San Valentino, il pranzo sul prato e la festa degli innamorati saranno di sicuro un successo. Questo kit, composto da 126 pezzi, raffigura un romantico picnic per due, all'ombra di un albero fiorito con boccioli rossi, tra lettere d'amore e cioccolata.

13. LEGO – Bouquet di fiori

Il set LEGO da regalare a chi ama gli omaggi floreali

Per un omaggio floreale che duri nel tempo, eterno come il vostro amore, potreste regalare il bouquet di Lego, perfetto per celebrare San Valentino con un dono classico ma originale. Elegante e raffinato, questo fascio di fiori contiene elementi prodotti da plastica riciclata, foglie realistiche, petali intercambiabili e steli regolabili, volti a creare una composizione personalizzata di rose, bocche di leone, papaveri, astri e margherite.

14. LEGO – Box con cuore

Il set LEGO da regalare per custodire un gioiello di San Valentino

Un gioiello è senza dubbio il regalo più acquistato a San Valentino, ma se fosse custodito nell'originale box Lego diventerebbe subito meno banale. Composta da 51 pezzi, questa confezione rossa e bianca è perfetta per contenere un anello o degli orecchini. Inoltre è decorata con un romantico coperchio a forma di cuore.

15. LEGO Creator – Albero Bonsai

Il set LEGO da regalare agli amanti della botanica

Perfetto per gli amanti di fiori e piante ornamentali, questo bonsai di Lego è un regalo di San Valentino insolito ma di sicuro effetto. Composto da alcuni elementi ecosostenibili di origine vegetale, può essere assemblato con foglie verdi classiche o con i celebri fiori di ciliegio giapponesi. Inoltre, è ideale da esporre con funzione decorativa, sulla scrivania dell'ufficio o su una mensola di casa.