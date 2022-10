Amazon Prime Day ottobre 2022: gli sconti da non perdere su tablet e pc Sconti imbattibili su tablet e pc con Amazon Prime Day di ottobre 2022: ecco una selezione delle migliori promozioni su dispositivi Samsung, Lenovo, Huawei e tanti altri.

L'11 e il 12 ottobre 2022 su Amazon torna il Prime Day: i clienti Prime potranno accedere a offerte esclusive su migliaia di articoli, compresi tablet e pc. Un'ottima occasione per acquistare un dispositivo che puntavate da un po', oppure per assicurarvi un device di ultima generazione ad un prezzo ultra competitivo.

Nella sezione dedicata di Amazon troverete prodotti con sconti fino al 55%: ecco una selezione delle promozioni più interessanti di marche come Lenovo, Samsung, Huawei e Asus.

Tablet e pc in offerta per Amazon Prime Day 2022

Ecco dunque 10 prodotti da non lasciarsi sfuggire in occasione del Prime Day di ottobre 2022: troverete, tra gli altri, il Lenovo IdeaPad 3, il Samsung Galaxy Book e il Huawei Matepad T 10 S.

-55% di sconto (risparmi 200 euro) su Asus Chromebook C424MA-EB0139: veloce e facile da usare, questo notebook Asus è progettato per essere ultra-portatile e leggero, perfetto da avere sempre con sé. Ha uno schermo HD da 14 pollici, un potente processore Intel Celeron N4120 e 64 GB di spazio di archiviazione. È inoltre dotato di sistema operativo Chrome OS, che ottimizza le prestazioni della batteria e assicura fino a 12 ore di autonomia.

-45% di sconto (risparmi 370 euro) su Samsung Galaxy Book: con scocca in alluminio che lo rende allo stesso tempo leggero e resistente, il Galaxy Book Samsung è un laptop dalle ottime prestazioni, con processore Intel Core i5 di undicesima generazione e una potente batteria che garantisce oltre 10 ore di autonomia. Lo schermo, antiriflesso, è da 15,6 pollici, sono presenti 2 slot SSD, da 512 GB e 1 TB, mentre il sistema operativo è Windows 11 Pro.

-43% di sconto (risparmi 281 euro) su Honor Magicbook X15: schermo da 15,6 pollici anche per questo notebook targato Honor, un FullView Display a ridotta emissione di luce blu che assicura il comfort degli occhi durante l'uso. Caratterizzato da un design elegante, con scocca in alluminio e metallo, il Magicbook X15 ha Windows 10 Home come sistema operativo, processore Intel Core i3-10110U e spazio di archiviazione interno da 256 GB.

-42% di sconto (risparmi 230 euro) su Lenovo IdeaPad 3: perfetto sia da utilizzare per lavorare o studiare che durante il tempo libero, il notebook IdeaPad 3 di sesta generazione proposto da Lenovo ha un ampio schermo Full HD da 15,6 pollici con bordi sottili che permettono una visione a tutto schermo, un potente processore AMD Ryzen Serie 3 5300U e 256 GB di memoria. Come sistema operativo ha Windows 10 Home in modalità S.

-39% di sconto (risparmi 90 euro) su Huawei Matepad T 10S: passiamo ora al primo tablet della nostra selezione, un modello dell'azienda Huawei con schermo da 10,1 pollici. Ideale per lavorare in mobilità ma adatto anche ai bambini grazie alla modalità Kids Corner, il processore octa-core, la memoria interna da 64 GB e il nuovo sistema operativo Emui 10.1 lo rendono un dispositivo dalle ottime prestazioni e al contempo facile da utilizzare.

-39% di sconto (risparmi 520 euro) su Huawei MateBook 16: prodotto da Huawei è anche questo notebook con schermo antiriflesso FullView da 16 pollici, con bordi sottili e rapporto schermo-corpo del 90%. Dotato di processore AMD Ryzen 7 5800H e SSD da 512 GB, ha Windows 11 Home come sistema operativo. Grazie al caricatore da 135 W in soli 15 minuti si raggiunge un livello di carica sufficiente per oltre 3 ore di utilizzo.

-38% di sconto (risparmi 150 euro) su Lenovo Tab P11: di Lenovo è invece questo tablet che potete trovare tra le Offerte Esclusive Prime nella versione con Smart Charging Station, che consente di ricaricare il dispositivo in maniera intelligente e può anche essere usata come supporto durante call di lavoro o mentre si guarda un film. Lo schermo è da 11 pollici, la memoria – espandibile con MicroSD – da 128 GB, il sistema operativo è Android 10.

-29% di sconto (risparmi 220 euro) su Asus VivoBook Flip 14: dotato di cerniera che permette di ruotarlo di 360 gradi, questo modello di Asus è stato progettato per soddisfare tutte le esigenze quotidiane. Si tratta infatti di un portatile convertibile in grado di passare da notebook a tablet in pochi secondi, con uno schermo da 14 pollici touchscreen, processore AMD Ryzen 5 5500U, SSD da 256 GB e il nuovo sistema operativo Windows 11 Home S.

-28% di sconto (risparmi 370 euro) su Microsoft Surface Pro 8: un perfetto equilibrio tra portatile e tablet è garantito anche da questo dispositivo Microsoft con tastiera magnetica sganciabile e sostegno a scomparsa regolabile. Dotato di potente batteria che assicura fino a 16 ore di autonomia, ha uno schermo touchscreen da 13 pollici ad alta risoluzione e una capacità di memoria di 256 GB. Windows 11 è invece il sistema operativo.

-27% di sconto (risparmi 215 euro) su Samsung Galaxy Tab S8: chiudiamo questa breve panoramica di offerte con il Galaxy Tab S8 di Samsung in versione Wi-Fi da 128 GB con la nuova S Pen magnetica inclusa. Con schermo LCD e touchscreen da 11 pollici, è un tablet potente e versatile, dotato anche di modalità Multischermo per svolgere più attività contemporaneamente. In questo caso il sistema operativo è Android 12.