video suggerito

Via libera alla “farina” di larve di tarma dalla UE: l’insetto in arrivo nei nostri piatti Oggi, lunedì 20 gennaio 2025, la Commissione Europea ha autorizzato la vendita della polvere di larve di tarma della farina nei Paesi della UE. Il prodotto sarà presto disponibile nei supermercati. Perché è stato approvato il novel food e quali sono le sue proprietà nutrizionali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l'ok da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) arrivato nel 2021, la polvere di larve gialle di un insetto – impropriamente chiamata “farina” – ha infine ricevuto l'autorizzazione alla commercializzazione anche da parte della Commissione Europea. Ciò significa che presto, nei Paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia, potremo trovare sugli scaffali dei negozi confezioni di polvere di tarma della farina (Tenebrio molitor), conosciuta anche come tenebrione mugnaio.

Si tratta di un coleottero sinantropo, cioè fortemente adattato agli ambienti influenzati dalla mano dell'uomo. Un po' come il ragno violino. Nel caso specifico, questo insetto adora le nostre dispense e in particolar modo quelle piene di prodotti a base di cereali, come fiocchi per la colazione e farine; proprio per questo il suo nome comune è tarma della farina. La sua larva è considerata dall'EFSA un “alimento innovativo” (novel food) per le spiccate proprietà nutrizionali e ora, dopo un lungo percorso normativo – legato al regolamento di esecuzione UE (2017/2470) – ha infine ricevuto l'ok definitivo. Non prima di un ultimo tentativo di sgambetto da parte di chi proprio non vuol vedere gli insetti sulle nostre tavole, considerati inappropriati e non compatibili con la nostra tradizione culinaria. Nonostante gli esperti sono concordi nel dire che si tratta di validi prodotti alternativi, soprattutto molto più sostenibili rispetto ad altri.

L'approvazione della Commissione Europea è comunque piuttosto limitata, dato che l'unica polvere di larva di tarma della farina a ricevere il via libera è stata quella di un'azienda francese, la Nutri’Earth. Naturalmente, qualora altre società dovessero farsi avanti, Bruxelles terrà in considerazione anche le loro proposte. La polvere e non farina – quest'ultima deriva dalla macinazione di semi e frutta secca – sarà commercializzabile dal giorno successivo al ventesimo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il prodotto deve necessariamente essere trattato con raggi ultravioletti prima di essere venduto.

Leggi anche Ora sappiamo qual è il miglior alimento alternativo a carne e latticini: lo dice uno studio

Le proprietà nutrizionali della polvere di tarma della farina

Sulla base delle indicazioni di sicurezza dell'ESFA, la polvere potrà essere utilizzata per preparare pasta, pane, biscotti, torte e via discorrendo. Una situazione simile a quella della polvere di grillo domestico o grillo del focolare (Acheta domesticus), la cui autorizzazione era stata data il 24 gennaio del 2023 nei Paesi della UE. Anche la “farina di grillo” è contemplata tra i cosiddetti novel food della UE, grazie alle sue significative proprietà nutrizionali. Queste polveri sono infatti ricche di proteine, vitamine (come la B12), sali minerali, ferro, potassio, acidi grassi, fibre e fosforo. Non a caso sono alimenti considerati una valida alternativa alla carne, come lo sono i fagioli del resto.

Perché la UE sta approvando i prodotti a base di insetti

Tra le ragioni per cui si è deciso di portare questi cibi sulle nostre tavole vi è soprattutto la sostenibilità, dato che possono essere prodotti abbattendo i consumi di terreno, acqua e mangimi necessari per ottenere la carne dagli allevamenti, che hanno un impatto significativo sulle emissioni di CO2 e dunque sul cambiamento climatico. L'anidride carbonica è infatti il principale dei gas climalteranti emessi dall'uomo e volano della crisi climatica in corso. Non va nemmeno dimenticato che la domanda di cibo crescerà esponenzialmente nei prossimi anni, pertanto si ritiene che non ci saranno alimenti proteici a sufficienza per soddisfarla. Gli insetti sono quindi considerati una validissima alternativa, anche alla luce delle notevoli proprietà nutrizionali. Chiaramente nessuno sarà obbligato a mangiare prodotti a base di polvere di larve di insetti, che dovranno sempre essere evidenziati nelle etichette. Si tratta solo di un'opzione alternativa ai prodotti tradizionali e, per quanto concerne la carne, già sono ampiamente disponibili quelli a base vegetale (plant based).