Vaccino sperimentale elimina le lesioni precancerose causate dall'HPV: può sostituire la chirurgia Un team di ricerca dei Paesi Bassi ha dimostrato che il vaccino sperimentale Vvax001, basato sul virus della foresta di Semliki (SFV), è in grado di eliminare le lesioni premaligne causate da un ceppo del papillomavirus umano (HPV16), che possono sfociare nel cancro cervicale. In un numero significativo di pazienti può rappresentare una valida alternativa all'intervento chirurgico di routine.

A cura di Andrea Centini

I ricercatori hanno sviluppato un vaccino sperimentale in grado di eliminare le lesioni precancerose alla cervice uterina causate dal papilloma virus (HPV), che possono sfociare nel cancro se non trattate. Più nello specifico, il vaccino è efficace contro il ceppo HPV16. In alcune pazienti coinvolte in uno studio per testarlo, le lesioni premaligne sono state completamente eliminate, mentre in quasi tutte le altre – tranne una – si sono ridotte in modo significativo. In coloro in cui non è stata osservata la regressione della malattia, l'intervento chirurgico di routine ha permesso di risolvere il problema a lungo termine. In quattro delle pazienti che non hanno risposto al vaccino entro quattro settimane e quindi sono state inviate in sala operatoria, i medici non hanno trovato alcuna malattia residua; ritengono che il tempo aggiuntivo tra l'esame e l'operazione programmata abbia permesso al vaccino di “finire il lavoro”, eliminando completamente lesioni anche in queste pazienti. I risultati sono molto incoraggianti e il vaccino, chiamato Vvax001, potrebbe rappresentare un altro prezioso alleato contro il cancro alla cervice uterina provocato dal virus del papilloma umano.

A determinare l'efficacia del vaccino contro le lesioni premaligne del cancro alla cervice uterina è stato un team di ricerca dello University Medical Center di Groningen, Paesi Bassi, che hanno collaborato con i colleghi dell'Erasmus MC di Rotterdam. I ricercatori, coordinati dalla professoressa Refika Yigit, oncologa e ginecologa presso l'ateneo, sono giunti alle loro conclusioni dopo aver testato il vaccino su 18 pazienti con neoplasia intraepiteliale cervicale di grado 3 (CIN3). Queste lesioni, come spiegato dall'autrice principale dello studio, sono potenzialmente maligne e circa il 30 percento diventa cancro entro 10 anni. La metà lo diventa invece nell'arco di tre decenni. Eliminarle attraverso la procedura chirurgica è il trattamento standard per abbattere il rischio di tumori maligni alla cervice uterina. Nello specifico, si effettua un intervento chiamato Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP) o più semplicemente loop excision, basato su un filo sottile e riscaldato che i medici utilizzano per tagliare (resecare) il tessuto anomalo. Il vaccino Vvax001 è stato progettato proprio come potenziale alternativa all'intervento chirurgico, non esente da possibili complicazioni. Fra esse figurano emorragie, infezioni e la formazione di cicatrici che possono determinare alcune problematiche con fertilità e gravidanza.

Nello studio di Fase 2 le pazienti hanno ricevuto tre dosi del vaccino Vvax001 – basato sul virus della foresta di Semliki (SFV) – e sono state monitorate periodicamente con una colposcopia e una biopsia finale. È doveroso sottolineare che le partecipanti avevano lesioni CIN3 positive per HPV16, uno specifico ceppo del papilloma virus umano. Il vaccino induce una reazione citotossica (che uccide le cellule) contro le proteine E6 ed E7 espresse dalle cellule infettate dall'HPV16. Come indicato, metà delle pazienti ha avuto una regressione delle lesioni dopo la somministrazione del farmaco; in tre sono sparite del tutto. Tutte tranne una hanno avuto una riduzione significativa di queste lesioni.

“L'esame colposcopico ha rivelato una riduzione delle dimensioni delle lesioni CIN3 in 17/18 pazienti (94%) già evidente da 3 settimane in poi dopo l'ultima immunizzazione. Una risposta istopatologica completa (regressione a CIN1 o nessuna displasia) è stata osservata in 9/18 pazienti (50%) e la clearance dell'HPV16 in 10/16 pazienti (63%)”, hanno spiegato gli scienziati nell'abstract dello studio. Ciò nonostante non è stata osservata clearance del patogeno nelle paziente infettate anche da altri ceppi di HPV. I risultati sono comunque estremamente significativi e gettano le basi per una potenziale, valida alternativa all'intervento chirurgico in parte delle pazienti con lesioni premaligne.

“Per quanto ne sappiamo, questo tasso di risposta rende Vvax001 uno dei vaccini terapeutici più efficaci per le lesioni CIN3 associate a HPV16 segnalate fino ad oggi. Se confermati in uno studio più ampio, i nostri risultati potrebbero significare che almeno la metà dei pazienti con CIN3 potrebbe essere in grado di omettere l'intervento chirurgico ed evitare tutti i suoi possibili effetti collaterali e complicazioni”, ha affermato la professoressa Yigit in un comunicato stampa. I dettagli della ricerca “Vvax001, a Therapeutic Vaccine for Patients with HPV16-positive High-grade Cervical Intraepithelial Neoplasia: a Phase II Trial” sono stati pubblicati su Clinical Cancer Research.