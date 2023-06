Una nana bianca si sta trasformando in un diamante cosmico davanti ai nostri occhi Denominata HD 190412 C, la stella rappresenta il primo caso di cristallizzazione di una nana bianca con un’età nota.

A cura di Valeria Aiello

Illustrazione di una nana bianca in via di cristallizzazione. Credit: Università di Warwick/Mark Garlick

Gli scienziati hanno scoperto una stella che sta per cristallizzarsi in un gigantesco diamante cosmico. Si tratta di una nana bianca, denominata HD 190412 C, che si trova a 104 anni luce di distanza da noi, composta principalmente da carbonio e ossigeno metallico, il cui profilo temperatura-massa suggerisce che il centro della stella si sta trasformando in un denso e duro “diamante celeste” costituito da carbonio cristallizzato e ossigeno. La sua temperatura – circa 11.420 gradi Fahrenheit (6.300 gradi Celsius) – colloca infatti la stella nella gamma delle nane bianche in cristallizzazione.

Trovandosi era gravitazionalmente legata a un sistema stellare chiamato HD 190412, dove le altre tre stelle non sono ancora collassate nello stato di nana bianca, i ricercatori sono stati in grado di determinare la quantità di metallo presente nel nucleo della nana bianca e di calcolare l’età della stella, circa 4,2 miliardi di anni. Di per sé, la datazione non è però sufficiente a modellare il suo processo di cristallizzazione, ma un’altra chiave per i calcoli, basata sulla distanza del sistema stellare dalla Terra, ha permesso di studiare il suo raffreddamento nel tempo, confermando il primo caso di una nana bianca in fase di cristallizzazione con un’età nota.

La scoperta è dettagliata in un articolo accettato negli Avvisi mensili della Royal Astronomical Society e disponibile sul sito di prestampa arXiv .

Poiché esistono altri sistemi simili a HD 190412, incluso il sistema stellare che ospita la stella luminosa Sirio, i ricercatori ritengono che altre nane bianche in fase di cristallizzazione possano trovarsi nel nostro vicinato cosmico. “Proponiamo che la scoperta di questo sistema a soli 32 parsec suggerisca che sistemi simili a Sirio contenenti nane bianche cristallizzanti siano probabilmente numerosi – indicano i ricercatori – . La scoperta del sistema HD 190412 ha aperto una nuova strada alla comprensione della cristallizzazione delle nane bianche”.