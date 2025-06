video suggerito

La stella nova V462 Lupi esplode improvvisamente e diventa visibile dall'Italia: dove osservarla La stella V462 Lupi, nella costellazione del Lupo, è esplosa in una nova, diventando visibile a occhio nudo dalla Terra: lo spettacolare evento astronomico, che coinvolge un sistema binario composto da una nana bianca e una gigante rossa, si osserva in tutto l'emisfero australe e oltre le basse latitudini nell'emisfero settentrionale. Dove vederla dall'Italia.

A cura di Valeria Aiello

Nova V462 Lupi, la stella improvvisamente esplosa nella costellazione del Lupo / Credit: Bum–Suk Yeom

La stella V462 Lupi, situata nella costellazione del Lupo, è improvvisamente esplosa in una nova, diventando visibile a occhio nudo dalla Terra: la stella, che realtà è un sistema binario composto da una nana bianca e una gigante rossa, si osserva completamente nel cielo notturno di tutto l’emisfero australe e fino a circa 35° di latitudine nell’emisfero settentrionale.

Questo significa che dall’Italia, chi si trova a Lampedusa o a tutte le latitudini più a sud, ha la possibilità di vedere l’intera costellazione, inclusa la nova V462 Lupi – stasera o nei prossimi giorni – dopo il tramonto, guardando verso l’orizzonte meridionale. A latitudini maggiori, come ad esempio a circa 40° di latitudine nord (a Napoli, per intenderci) la nova V462 Lupi appare a circa 10° sopra l’orizzonte meridionale dopo il tramonto, risultando sempre più bassa al crescere della latitudine.

L’esplosione di V462 Lupi è avvenuta il 12 giugno 2025 ed ha rapidamente generato un aumento di luminosità, fino a raggiungere una magnitudine apparente di +5,7 (appena sopra la soglia di visibilità ad occhio nudo) nella notte del 18 giugno 2025, rendendo la nova circa 4 milioni di volte più brillante di quanto fosse la stella prima che si verificasse l’evento astronomico.

Con ancora la possibilità che nei prossimi giorni continui ad aumentare di luminosità, V462 Lupi è stata classificata come una nova classica, un tipo di esplosione che si verifica quando la nana bianca è abbastanza vicina alla sua stella compagna da rubarle materiale, che accresce la sua superficie e si riscalda a tal punto da scatenare una reazione termonucleare, ovvero l’improvvisa comparsa di una stella luminosa – una stella apparentemente nuova (da cui deriva il nome latino “nova”) – che vediamo dalla Terra.

L’esplosione della stella nova V462 Lupi

La nova V462 Lupi, la stella esplosa il 12 giugno 2025 nella costellazione del Lupo, è una nova classica, un evento astronomico transitorio caratterizzato dall’improvvisa comparsa di una stella luminosa in un sistema binario: inizialmente individuata dagli astronomi dell’All-Sky Automated Survey for Supernovae dell’Ohio State University che hanno scoperto il nuovo oggetto stellare quando aveva una magnitudine apparente di +8,7 (ancora troppo debole per essere visto a occhio nudo), la nova ha assunto diversi nomi temporanei – AT 2025nlr, ASASSN-25cm e N Lup 2025 – fino a ricevere la sua designazione ufficiale di V462 Lupi, il 16 giugno.

La posizione della Nova V462 Lupi (cerchio rosso) nella costellazione del Lupo / Credit: IAU/SkyTelescope/Wikipedia

Dalla sua scoperta, la nova è aumentata rapidamente di luminosità, raggiungendo magnitudine di 5,7 al 18 giugno, che l’ha resa appena visibile a occhio nudo nel cielo notturno: la sua ascesa è considerata “fenomenale” dagli esperti, considerando che, prima dell'esplosione, la stella progenitrice aveva una magnitudine di circa 22,3 (nella banda blu), secondo l’osservatore dell’American Association for Variable Stars (AAVSO), Sebastián Otero.

Dove vedere la nova V462 Lupi nel cielo notturno

La nova V462 Lupi si trova nella costellazione meridionale del Lupo, un gruppo di stelle visibile in tutto il cielo australe tra le costellazioni di Scorpione e Centauro, specialmente nei mesi compresi fra marzo e luglio. Nonostante la sua declinazione fortemente australe, la nova V462 Lupi può essere osservata anche oltre le basse latitudini settentrionali.

Nell’area del Mediterraneo, in particolare, dove la costellazione meridionale è visibile quasi completamente (ad eccezione della sua parte più meridionale, che può essere osservata solo dalle coste africane), la nova V462 Lupi può essere vista dopo il tramonto, guardando verso l’orizzonte meridionale. Dall’Italia, la costellazione del Lupo appare nella sua completezza a chi si trova a Lampedusa, ma la nova V462 Lupi può essere vista anche a latitudini maggiori, incluse le regioni del Nord Italia, sebbene appaia progressivamente più bassa sull’orizzonte meridionale.

In Nord America, ad esempio, la nova V462 Lupi è stata avvistata, secondo quanto riportato dallo Sky & Telescope, in luoghi come l’Arizona e la California, ma anche fino al Lago Superiore, che si trova a una latitudine di circa di 47° nord (che corrisponde all’incirca alle nostre Alpi orientali), dove tuttavia appare ad appena 3° sopra l’orizzonte meridionale. Le mappe di Stellarium possono essere utili a individuarla in base alla propria posizione.

Fino a quando nova V462 Lupi sarà visibile a occhio nudo

Novae classiche come V462 Lupi che raggiungono una magnitudine di 6 o superiore sono rare. Appaiono “non più di una volta all’anno” spiegano gli esperti di Spaceweather.com, “e la maggior parte è così vicina al limite della sensibilità a occhio nudo che può essere invisibile pur essendo tecnicamente [visibile]”.

Trattandosi di un evento astronomico transitorio, la luminosità della nova V462 Lupi tenderà a variare, ma per rimanere aggiornati sulla sua luminosità e, di conseguenza, sulle possibilità di avvistarla, si può utilizzare il motore di ricerca AAVSO, digitando “V462 Lup” nella casella “Target(s)”.