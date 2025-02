video suggerito

Un uomo vuole battere il record di perdita di peso più rapida: ha già perso 60 chili in 6 mesi senza chirurgia Kamran Yousaf, 48 anni, sta cercando di perdere 100 kg in un anno senza ricorrere a interventi chirurgici, ma gli esperti lo hanno messo in guardia dai rischi del suo drastico regime alimentare: l’uomo mangia dalle 100 alle 800 calorie al giorno, molte meno delle 2.500 raccomandate. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Aiello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo inglese di 48 anni, Kamran Yousaf, sta cercando di battere il record di perdita di peso più rapida, dimagrendo di 100 kg in un anno senza ricorrere alla chirurgia: in appena sei mesi, ha già perso 60 chili, mangiando dalle 100 alle 800 calorie al giorno, molte meno delle 2.500 raccomandate per un uomo della sua età.

Prima di lanciarsi nell’impresa, Kamran pesava circa 200 kg e i medici gli avevano dato il 30% di possibilità di sopravvivenza a cinque anni. Questo duro avvertimento lo ha spinto ad adottare un piano alimentare estremo che, dallo scorso agosto, segue ogni giorno. “Mangio tutto quello che voglio, ma solo un cucchiaio o un boccone – ha raccontato l’uomo, che ora pesa circa 140 chili e dice di non sentire fame – . Se io non avessi preso provvedimenti, sarei morto nel giro di pochi giorni”.

La dieta estrema di Kamran Yousaf

All’inizio del suo percorso, il signor Kamran ha cominciato a mangiare solo un piccolo pasto al giorno, a bere bevande senza zucchero e consumare tisane e acqua. Il suo pasto preferito era il toast al formaggio con pastrami e, inizialmente, il suo apporto calorico giornaliero variava dalle 500 alle 800 calorie. “Ho capito che il sapore del cibo dura solo pochi secondi – ha detto l’uomo – . Se riesci a superare questo momento, capisci che la maggior parte delle volte non hai bisogno di mangiare”.

Leggi anche La terapia ormonale non aumenta il rischio di tumori al cervello nelle donne, secondo uno studio

Ad ottobre, Kamran si è rivolto a una clinica per la gestione del peso, dove gli è stato prescritto Wegovy, il farmaco a base di semaglutide per il trattamento di obesità e sovrappeso e, nel giro di un mese, l’uomo ha perso altri 14 kg. Il farmaco lo ha portato ad avere meno fame e consumare quantità minime di cibo, spesso anche solo 100 calorie al giorno, ed ora il suo obiettivo è quello di perdere quanti più chili possibile.

Gli esperti lo hanno però messo in guardia dai rischi di una restrizione alimentare così estrema, che può compromettere la sua salute, causandogli gravi carenze di vitamine e minerali, oltre a determinare una grave perdita di massa muscolare, l’indebolimento del sistema immunitario e complicare la funzionalità degli organi, incluso il cuore.

“Penso che sia fondamentale che quest’uomo consulti un dietologo, che possa aiutarlo a stabilire obiettivi sicuri e realistici” ha affermato la health coach Vanessa Sturman. Fissare un obiettivo come quello di una perdita di peso da record “può essere pericoloso” ha aggiunto Sturman che ha fortemente consigliato di adottare un approccio diverso. “Chiunque voglia gestire o perdere peso dovrebbe imparare a mangiare in un modo sostenibile, seguendo un’alimentazione sana, soddisfacente e che mantenga un peso sano nel lungo termine. Ad esempio, le fibre provenienti da cibi integrali di origine vegetale, come frutta, verdura, fagioli, cereali integrali, noci e semi, nutrono i nostri batteri intestinali buoni, possono aiutare a prevenire le malattie e sono sazianti. La diversità in questi cibi è fondamentale per la salute intestinale e la salute generale. Aggiungendo questi cibi alla nostra dieta e concentrandoci su un’alimentazione veramente equilibrata, senza restrizioni, possiamo mantenere meglio un peso sano”.

Il signor Kamran è però determinato a proseguire sulla sua strada. “Voglio dimostrare agli altri che importa quanto si è grassi, c’è sempre una via di uscita – ha detto l’uomo – . Non dico che tutti dovrebbero fare come me, ma se sai di essere prossimo alla morte per obesità, penso che questa sia un’opzione decisamente migliore”.