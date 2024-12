I farmaci per dimagrire come la semaglutide non riducono solo la massa grassa: gli effetti su muscoli e ossa

video suggerito

Tra le novità più importanti degli ultimi tempi nel trattamento dell'obesità, i farmaci a base di semaglutide e tirzepatide si sono rivelati efficaci nella perdita di peso nelle persone obese o in sovrappeso, oltre a realizzare l'obiettivo per cui erano stati inizialmente formulati, ovvero trattare il diabete. Parliamo di quei farmaci entrati nel mercato farmaceutico con nomi come Ozempic, Mounjaro, Wegovy e Zepbound.

In questo primo anno dalla loro effettiva entrata in commercio – il più innovativo dei due principi, il tirzepatide, è stato autorizzato dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) solo ad ottobre 2024 – diversi studi ne hanno mostrato i diversi benefici, non solo nella perdita effettiva di peso. Tuttavia, diversi esperti mettono in guardia sull'importanza di usare in modo corretto questi farmaci di ultima generazione.

Gli effetti su muscoli e ossa

Ad esempio in questo articolo sul sito di informazione scientifica The Conversation, gli esperti mettono in guardia su un aspetto non sempre messo adeguatamente in luce quando si parla dei tanti chili persi da chi ha assunto semaglutide o simili per trattare una condizione di sovrappeso grave o obesità (ovviamente sotto prescrizione medica): come accade in ogni perdita di peso importante, oltre alla massa grassa nei chili persi rientrano anche muscoli e massa ossea.

I farmaci a base diGLP-1 e GIP, ormoni naturalmente prodotti dall'intestino, inducono le persone a sentirsi più sazie, aiutandole a mangiare meno. Questa loro capacità permette ai pazienti che li assumono di perdere peso in modo efficace: diversi studi clinici hanno dimostrato anche una perdita di peso fino al 20% del peso corporeo di partenza. Tuttavia, fino a un terzo di questa perdita può essere rappresentata da massa non grassa, ovvero composta da muscoli e massa ossea, proprio come accade – specifica l'autrice dell'articolo – dopo una dieta o un intervento chirurgico per la perdita di peso.

Le possibili conseguenze sulla salute

Si tratta di un effetto collaterale che non può essere tralasciato o preso troppo alla leggera quando si inizia un trattamento per la perdita di peso, perché può implicare conseguenze importanti sulla salute complessiva della persona. Ad esempio, i muscoli svolgono una funzione fondamentale nel controllare la glicemia e quindi i livelli di zucchero nel sangue. Se questi sono per molto tempo sopra i valori raccomandati, si può infatti andare incontro a condizioni metaboliche come il diabete di tipo 2 e tutte le conseguenze possibili che ne derivano.

Allo stesso modo, anche perdere la densità ossea può avere effetti indesiderati sulla salute aumentando il rischio di fratture. Peso e e salute ossea sono infatti collegati: se diminuisce troppo il peso corporeo, le ossa sono sottoposte a un minore stress e questo potrebbe influenzare il processo di rinnovamento della massa ossea noto come turnover osseo.

Perché è importante fare attività fisica

A fronte di questi rischi collegati a ogni perdita di peso importante e dell'assenza di dati sui possibili effetti sul lungo periodo dell'assunzione di questi farmaci innovativi, dato che sono stati introdotti da così poco tempo, gli esperti raccomandano di non tralasciare la salute di muscoli e ossa. Vedere i chili scendere sulla bilancia potrebbe infatti dare l'illusione che la perdita di peso sia l'unico aspetto importante, invece, anche se questa è ottenuta dai farmaci di ultima generazione, come quelli a base di semaglutide e tirzepatide, resta fondamentale seguire tutti gli accorgimenti del caso per una perdita di peso sana, come mangiare il giusto quantitativo di proteine e fare attività fisica, così da ridurre la quantità di massa non grassa persa e i possibili effetti che da questa potrebbero derivare. Ecco perché quando si inizia un percorso per dimagrire, è fondamentale essere seguiti da un professionista che monitori la nostra salute, figura imprescindibile soprattutto se il percorso si avvale di farmaci.