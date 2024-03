Un tiktoker italiano si è fatto cambiare il colore degli occhi: come funziona l’operazione Si può cambiare colore degli occhi in meno di un’ora. Lo ha fatto un tiktoker italiano, che ha raccontato sui social tutto l’iter della costosa operazione chirurgica che lo rende possibile. Ma come ogni intervento medico, il rischio zero non esiste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

LUCKYY_JOHN | Foto dal profilo TikTok

"Cambio gli occhi da colore marrone a calore azzurro ghiaccio". Inizia così uno degli ultimi video caricato dal tiktoker italiano luckyy_john su TikTok: in una serie di video e nelle sue stories su Instagram il ragazzo romano ha raccontato il percorso che lo ha portato a realizzare "uno dei desideri più grandi della sua vita": cambiare definitivamente colore degli occhi.

No, non si tratta di lenti a contatto colorate, ma di un intervento di chirurgia estetica reversibile, che può essere effettuata anche in Italia: si chiama "cheratopigmentazione" ed è stata sviluppata negli anni 2000 inizialmente a scopo terapeutico. Poi, dopo circa dieci anni, dal 2010, il suo uso è stato esteso anche in ambito estetico.

L'intervento raccontato su TikTok

Basta dare un'occhiata all'account TikTok di luckyy_john per farsi un'idea di cosa si tratta. Nei suoi video il tiktoker romano ha raccontato tutte le fasi dell'intervento, dai test di idoneità al risultato finale. I contenuti in cui luckyy_john parla dell'intervento sono diversi, più di dieci, e alcuni sono stati visti da milioni di utenti. Il più visualizzato in assoluto ha oltre tre milioni di visualizzazioni.

L'operazione – spiega il tiktoker – è stata indolore, perché effettuata con anestesia oculare, ma non in stato di incoscienza: "Ovviamente ero sveglio perché dovevo seguire ciò che mi diceva il dolore, guarda su, guarda giù ecc”, ha spiegato il ragazzo sulle stories di Instagram. Per quanto riguarda l'esecuzione, luckyy_john ha raccontato che ha potuto sottoporsi all'intervento solo dopo aver testato con i medici la sua idoneità all'operazione: questa consiste nell'inserire il pigmento desiderato nell'iride attraverso il laser. Si tratta di un intervento piuttosto rapido: il creator ha spiegato ai suoi follower che, se non ci sono complicazioni, bastano 15 minuti a occhio.

Quanto costa l'intervento

Veloce sì, ma sicuramente non economico. Una delle domande più frequenti nei commenti riguarda proprio il costo dell'intervento: la risposta l'ha data in una storia su Ig lo stesso tiktoker. Parliamo di cifre piuttosto importanti: dagli 8.990 ai 9.760 euro, in base all'intensità del pigmento che si sceglie, ha spiegato il ragazzo.

"Ho realizzato uno dei miei più grandi sogni! Lo so per molti sarà una cosa superficiale, ma per me non è così!", ha detto il tiktoker, forse anche in risposta ai diversi commenti di critica ricevuti dagli utenti del social: "Ma seriamente hai tutti questi soldi da spendere? Boh, beato te!", ha scritto un utente. "Ma non facevi prima con delle lentine colorate? Costano meno, zero rischi, e puoi cambiare colore tutte le volte che vuoi", si chiede un altro nei commenti. Ma da parte del tiktoker, nessun pentimento: "Non mi piacevano i mei occhi naturali. Non mi rispecchiavano! Lo so dobbiamo accettarci, ma io non ci riuscivo. Dopo 10 anni che ci pensavo e con l’aiuto della mia famiglia finalmente un mio sogno è andato!".

Come funziona l'operazione

In realtà, luckyy_john non è l'unico ad aver postato contenuti simili su TikTok. Basta fare qualche ricerca in più per scovare sul social diversi video di ragazzi e ragazze che mostrano il loro prima e dopo essersi sottoposti alla stessa operazione chirurgica per modificare il colore degli occhi.

Come ha spiegato anche il tiktoker romano, l'intervento è effettuabile anche in Italia (lui si è recato in un centro a Roma, ma ce ne sono anche in altre città di Italia). Nello specifico, la tecnica utilizzata si chiama FLAAK (Femto Laser Aesthetic Annular Keratopigmentation): si tratta di un processo di pigmentazione che interessa la cornea del colore desiderato. La scelta è ampia: blu, verde, grigio e marrone, di cui si può scegliere anche sfumatura e intensità. Il pigmento utilizzato, il BioChromaEyes, è l'unico approvato dall’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé) e dalle autorità europee per la sicurezza sanitaria, spiega la clinica che effettua questo tipo di operazione.

Rispetto ad altre operazioni, come la depigmentazione laser dell’iride o l’inserimento di un’iride artificiale nell’occhio, la cheratopigmentazione con la tecnica FLAAK è reversibile. Per tornare indietro è però necessario sottoporsi a un nuovo intervento – la procedura R-FLAAK -, dopo la quale però è impossibile sottoporsi a un nuovo intervento di pigmentazione.

Quali sono i possibili rischi

Per quanto riguarda le possibili complicazioni, è la stessa clinica che effettua l'intervento a spiegare che "come ogni intervento chirurgico, il rischio zero non esiste": il rischio più frequente, sebbene comunque raro grazie all'uso dei colliri antibiotici, è quello di sviluppare un'infezione. Per quanto riguarda l'eventualità di perdere la vista, la clinica rassicura sul fatto che "se il paziente si attiene scrupolosamente al trattamento e al follow-up postoperatorio, non sono stati segnalati eventi di cecità". Il pigmento utilizzato nella FLAAK è inoltre biocompatibile e per questo non dovrebbe dare esito a reazioni infiammatorie. In sostanza, quest'operazione presenta rischi "paragonabili a quelli della chirurgia laser della miopia, di cui hanno beneficiato milioni di pazienti negli ultimi 30 anni".

In ogni caso, si tratta di un intervento che merita le giuste valutazioni, soprattutto se non risponde a un'esigenza medica. La raccomandazione quindi resta sempre quella di parlarne con il proprio oculista e farsi spiegare tutti gli eventuali rischi annessi a interventi di questo tipo, prima di prendere una decisione definitiva.