Cos'è la blefaroplastica, l'intervento per correggere le palpebre cadenti scelto da ClioMakeUp La blefaroplastica è un intervento chirurgico molto richiesto soprattutto per avere uno sguardo più giovane. Tuttavia, oltre a eliminare eventuali eccessi cutanei sulle palpebre, questa procedura medica può essere effettuata anche per scopi correttivi, a prescindere dall'età.

La blefaroplastica è un intervento chirurgico mirato a eliminare la pelle, o altri tessuti, in eccesso nell'area delle palpebre. Si tratta di un intervento estetico tra i più richiesti e nella maggior parte dei casi è finalizzato a ringiovanire lo sguardo, e quindi l'aspetto complessivo del volto. Questa procedura può interessare sia le palpebre superiori, sia quelle inferiori, o entrambe.

Sebbene la blefaroplastica sia una procedura chirurgica utilizzata soprattutto in ambito anti-age, ovvero anti-invecchiamento, vi si può ricorrere anche a scopi correttivi, a prescindere dell'età. Questo è il caso della make-up artist e beauty influencer, Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp, che sui suoi account social ha spiegato di aver deciso di voler ricorrere alla blefaroplastica per eliminare un eccesso di pelle sulla palpebra superiore dell'occhio destro, più evidente rispetto alla palpebra sinistra.

L'influencer ha aggiunto che nonostante ciò le è stato consigliato di eseguire comunque l'intervento su entrambi gli occhi per avere un effetto simmetrico. Come mostra il suo caso sono diversi gli inestetismi estetici su cui si può intervenire con la blefaroplastica.

A cosa serve la blefaroplastica

La blefaroplastica permette di asportare e rimuovere pelle, tessuti o muscoli in eccesso delle palpebre. Può essere effettuata per modificare un tratto del viso, eliminando ad esempio le borse agli occhi o correggere una palpebra più rigonfia dell'altra, ma la maggior parte delle persone la scelgono per far apparire la pelle intorno agli occhi più distesa e avere in questo modo un aspetto più giovane.

Come spiega la scheda fornita dall'ospedale Humanitas, l'età media delle persone che decidono di ricorrere a questo intervento è compresa tra i 35 e i 45 anni, e la richiesta più diffusa è eliminare i tessuti cadenti presenti nell'area che circonda l'occhio (palpebre superiori, inferiori o entrambe), che spesso sono vissuti come un'imperfezione, perché renderebbero gli occhi più stanchi e appesantiti.

Cosa corregge la blefaroplastica

Questo intervento chirurgico può essere eseguito da solo o in combinazione con altre procedure estetiche, anti-age o meno. Eliminando chirurgicamente gli eccessi di pelle o tessuto adiposo all'altezza delle palpebre, questo intervento riesce a rimuovere la presenza di palpebre superiori, le borse sotto gli occhi, se causate da un accumulo adiposo, correggere gli occhi percepiti come "cadenti", distendere la pelle e ridurre le rughe che si tendono a formare intorno agli occhi.

Questa procedura può servire anche per scopi curativi e non solo prettamente estetici, quando ad esempio, è necessario eliminare eventuali rigonfiamenti che possono avere delle conseguenze poco piacevoli, come arrossamenti o fastidi agli occhi, oppure limitare il campo visivo.

Come si effettua l'intervento chirurgico

La blefaroplastica viene in genere eseguita in anestesia locale e solo in casi particolari si ricorre alla sedazione totale. L'intervento può avere una durata variabile, compresa tra i 20 minuti e le due ore. Il tempo dipende soprattutto dal tipo di operazione e dagli obiettivi: se ad esempio si tratta di una blefaroplastica totale, ovvero che interessa sia le palpebre superiori che quelle inferiori, i tempi sono maggiori.

Durante l'intervento, il chirurgo pratica delle piccole incisioni attraverso le quali separa la pelle dal tessuto adiposo e elimina le parti in eccesso. Le incisioni, e quindi le cicatrici che lasceranno, sono piccole e coincidono con le pieghe naturali della palpebra o coincidono con la rima inferiore dell'occhio, così che, una volta trascorsi i tempi di guarigione, saranno minime e poco visibili.

La blefaroplastica non è considerato un intervento pericoloso, ma resta pur sempre un'operazione chirurgica e in quanto tale richiede un minimo di convalescenza, oltre a essere seguita da una terapia antibiotica, come avviene per molte procedure mediche chirurgiche.