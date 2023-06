Un piccolo kit per smartphone accelera la diagnosi dei tumori della pelle Può acquisire immagini dettagliate di nei e lesioni della pelle, velocizzando la fase di screening e le visite di controllo.

A cura di Valeria Aiello

Un innovativo kit di teledermatologia, un sistema che permette di studiare le principali patologie della pelle tramite smartphone, sta consentendo ai dermatologi inglesi di raddoppiare il numero di visite in un giorno. Lo indicano i dati dell’NHS England che, dopo il successo della fase di test, ha deciso di estendere il servizio a tutti i centri dermatologici dell’Inghilterra per accelerare le diagnosi di tumori della pelle. L’uso di questi dispositivi, attualmente in espansione anche negli studi di medicina generale, permetterà di velocizzare la fase di screening e snellire le visite di controllo.

“È un piccolo kit che ha il potenziale per accelerare la diagnosi e il trattamento di decine di migliaia di malati di cancro della pelle – ha affermato l’amministratore delegato dell’NHS England, Amanda Pritchard, che ha sottolineato come la promozione dell’uso della tecnologia digitale e di nuove pratiche di lavoro sia “la chiave” per ridurre le liste di attesa, nonché la ragione per cui il sistema sanitario inglese sta rapidamente ampliando l’uso della teledermatologia.

Il kit si compone di una piccola lente, chiamata dermatoscopio, da collegare allo smartphone, attraverso cui vengono acquisite immagini ad alta risoluzione di nei, lesioni della pelle e altre manifestazioni dermatologiche, che possono essere valutate direttamente dai medici di base, evitando ai pazienti di dover attendere per sottoporsi a valutazioni specialistiche non necessarie.

Leggi anche Dispositivo rivoluzionario rileva il cancro nelle urine: svolta per la diagnosi precoce

L’HNS sta anche sperimentando l’uso di lenti che utilizzano la tecnologia dell’intelligenza artificiale per identificare le lesioni cutanee cancerose in pochi secondi. Questa tecnologia è attualmente utilizzata insieme alle tradizionali valutazioni cliniche, ma la speranza è che nel lungo termine possa dimostrarsi più veloce e accurata delle tecniche standard. In una precedente fase di test, è stato dimostrato che la sua implementazione ha contribuito ad evitare circa 10.000 appuntamenti faccia a faccia non necessari.

“Stiamo facendo un ulteriore passo avanti, ampliando l’uso di lenti che utilizzano l’intelligenza artificiale in teledermatologia per diagnosticare i tumori della pelle, e questo si sta dimostrando molto efficace nelle aree che finora hanno sperimentato la tecnologia – ha aggiunto Pritchard – . Questo è solo un esempio di innovazione adottata dall’NHS per garantire che le persone ricevano diagnosi e cure per il cancro il prima possibile. Stiamo anche investendo per aumentare la capacità diagnostica e terapeutica e portare avanti iniziative di diagnosi precoce. E non ci fermeremo qui nei nostri sforzi, per trovare prima i tumori e salvare più vite”.