Tumore al colon, per il test ora basta un prelievo: la svolta nella diagnosi arriva dagli USA Il nuovo esame si chiama Shield e rileva le alterazioni associate al cancro del colon-retto nel sangue: approvato dalla FDA come opzione primaria di screening, potrà essere utilizzato come alternativa alla colonscopia e al test del sangue occulto nelle feci. Negli Stati Uniti, il prezzo dell'esame non è ancora stato annunciato ma si calcola un costo di circa 50 euro, che potranno essere coperti dall'assicurazione sanitaria.

A cura di Valeria Aiello

Da oggi, per la diagnosi del cancro all’intestino, migliaia di oncologi ma soprattutto i medici e gli operatori sanitari di base potranno avvalersi di un nuovo esame del sangue, chiamato Shield: per il test, appena approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti come opzione primaria di screening, è infatti sufficiente un semplice prelievo, attraverso cui è possibile rilevare le alterazioni associate al cancro del colon-retto direttamente nel sangue.

Negli Usa, il test Shield potrà essere usato in modo simile alla colonscopia e al test del sangue occulto nelle feci: prodotto dalla società di biotecnologie californiana Guardant Health, con sede a Palo Alto, è il risultato di oltre 10 anni di ricerca e sviluppo che hanno coinvolto le principali organizzazioni sanitarie a livello globale. “L’approvazione da parte della FDA del test Shield è una vittoria significativa per i pazienti e un’importante pietra miliare per la nostra società” ha affermato AmirAli Talasaz, co-CEO di Guardant Health, che si sta preparando a lanciare il test anche in altri Paesi. “Siamo molto entusiasti di offrire ai medici un’opzione di screening che può essere effettuata mediante un semplice prelievo di sangue, che può essere eseguito durante le normali visite di controllo in ambulatorio”.

Come per altri tipi di tumore, le possibilità di trattamento del cancro al colon-retto sono maggiori quando la malattia è in fase iniziale, motivo per cui la diagnosi precoce è fondamentale. I dati indicano infatti che, se scoperto precocemente, il tasso di sopravvivenza a cinque anni è del 91% rispetto al 14% dei casi in cui il cancro si è diffuso ad altre parti del corpo (metastasi).

Come funziona il nuovo test del sangue per il tumore al colon

Il nuovo test Shield è un esame non invasivo che rileva le alterazioni associate al cancro del colon retto direttamente nel sangue. Nello specifico, il test identifica le variazioni genomiche ed epigenomiche nel DNA libero cellulare presente nel plasma sanguigno, offrendo un’opzione primaria di screening che, dove approvata, può essere utilizzata in modo simile alla colonscopia e al test del sangue occulto nelle feci.

Negli Stati Uniti, dove il test Shield è primo esame del sangue per il cancro del colon-retto ad aver ricevuto il via libera della FDA per gli adulti di età superiore ai 45 anni a medio rischio di malattia, l’esame si aggiunge ad metodi di screening per il cancro del colon-retto, offrendo un’alternativa meno invasiva alla colonscopia e meno imbarazzante del test delle feci.

Per il test non è necessaria nessuna preparazione speciale o cambiamento dietetico: può essere svolto anche congiuntamente ad altri esami del sangue, mediante un semplice prelievo, con un tasso di accuratezza simile a quello dei test delle feci, ovvero una sensibilità dell’83% e una specificità del 90%, come dettagliato nello studio che ha esaminato la sua validità, pubblicato a marzo sul New England Journal of Medicine. In caso di positività del test, il paziente viene indirizzato alla valutazione mediante colonscopia.

Negli Usa, il costo dell’esame non è ancora stato annunciato (nella versione di laboratorio il prezzo del kit era di circa 800 euro) ma per i pazienti si calcola un costo di circa 50 euro, che potranno essere coperti dall’assicurazione sanitaria, dal momento che il test soddisfa i requisiti per il rimborso.