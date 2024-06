video suggerito

Trovato in un'urna funeraria il vino più antico del mondo: come è fatto Il vino denso di un colore rossastro era mischiato con le ceneri del defunto. I test hanno dimostrato che il liquido aveva un PH di 7,5, e conteneva elementi chimici molto simili a quelli dei vini odierni.

A cura di Elisabetta Rosso

Quando i ricercatori hanno aperto l’urna funebre di circa 2000 anni fa non si aspettavano di trovare il vino più antico del mondo conservato allo stato liquido, "è stata una sorpresa incredibile". Il vino è stato scoperto in una tomba romana nella città andalusa di Carmona. L'urna era stata recuperata nel 2019 in seguito a dei lavori per ristrutturare un'abitazione.

"Abbiamo trovato una tomba sommersa scavata nella roccia, che ha permesso all'urna di rimanere in piedi per 2.000 anni", ha spiegato José Rafael Ruiz Arrebola, chimico organico dell'Università di Córdoba che ha condotto le analisi. Prima, il vino più antico conservato allo stato liquido era stato trovato in una bottiglia del 325 d.C a Spira, Germania, nel 1867.

"Il profilo minerale del liquido rossastro è paragonabile a quello degli attuali vini sherry di Jerez, dei vini fini di Condado de Huelva e dei vini fini di Montilla-Moriles – una denominazione di origine non lontana da Carmona", hanno spiegato i ricercatori. "L'eccezionale ritrovamento dell'urna contenente i resti umani cremati e il liquido rossastro rimasto intatto per circa 2000 anni è stata un'occasione unica per esaminare la composizione chimica del liquido per accertare se fosse era il vino più antico del mondo".

Come è stata trovata l'urna

"Bisogna applaudire lo spirito civico dei proprietari della casa che hanno subito chiamato la Soprintendenza Archeologica del Comune", ha spiegato Arrebola. "Gli archeologi della città si resero presto conto che la tomba era incredibilmente insolita perché non era stata saccheggiata: i romani erano orgogliosi, anche da morti, e costruivano monumenti funebri, come torri, sopra le loro tombe in modo che la gente potesse vederle. Volevano rimanere nella memoria della gente."

La tomba è composta da otto nicchie sepolcrali, dentro erano custodite le urne realizzate in pietra calcarea, arenaria o vetro e piombo. I ricercatori hanno annunciato di aver trovato anche una bottiglia di cristallo in una delle urne che conteneva un profumo romano al patchouli di 2.000 anni fa. "C'è stata una sorpresa ancora maggiore quando gli archeologi hanno aperto l'urna e hanno visto che era piena di liquido", ha detto Ruiz Arrebola.

Le analisi del vino più vecchio al mondo

I test hanno dimostrato che il vino aveva un PH di 7,5, e conteneva elementi chimici molto simili a quelli dei vini odierni. "Abbiamo cercato i biomarcatori, che sono composti chimici che servono a capire cos'è una particolare sostanza", ha spiegato Arrebola. “Abbiamo cercato i polifenoli esclusivamente del vino e ne abbiamo trovati sette. A quel punto li abbiamo confrontati con i polifenoli dei vini preseti i Andalusia, e corrispondevano."

"Dopo aver costatato che si trattava di vino abbiamo cerato di capire se fosse bianco o rosso", ha aggiunto. "La mancanza di acido siringico, che si forma quando il pigmento principale dei vini rossi si decompone, indicava chiaramente un vino bianco, così come i mosaici romani locali che mostravano persone che calpestavano l’uva bianca."