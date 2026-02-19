Trovate nei cordoni ombelicali molte più “sostanze chimiche per sempre” del previsto: lo studio sui PFAS

Dall’analisi dei campioni di sangue nei cordoni ombelicali di un gruppo di bambini nati tra il 2003 e il 2006 ha evidenziato la presenza di molti più PFAS, anche note come “sostanze chimiche per sempre”, di quanto era stato stimato finora.

Un recente studio ha analizzato il cordone ombelicale conservato di 120 bambini nati tra il 2003 e il 2006 negli Stati Uniti per misurare l'esposizione prenatale alle sostanze chimiche. Dal loro lavoro è emerso che prima di nascere quei bambini sono stati esposti a molti più PFAS di quanto fosse stato stimato finora dalle ricerche condotte su questo argomento.

Si tratta di una notizia di rilievo scientifico perché i PFAS, anche più comunemente noti come "sostanze chimiche per sempre", nonostante siano ancora oggetto di studio, sono stati associati a diversi rischi per la salute umana, oltre che per l'ambiente. A renderli ancora più pericolose è anche la loro estrema resistenza, sono infatti chiamate "sostanze chimiche per sempre" proprio perché non si degradano ma resistono nell'ambiente.

Cosa sono i PFAS

Nella classe dei PFAS – il nome per intero è sostanze per- e polifluoroalchiliche – rientrano migliaia di sostante, molte delle quali ancora oggi utilizzate nell'industria perché molto resistenti. Li troviamo ad esempio nel rivestimento pentole antiaderenti o in altri prodotti come i tessuti di giacche impermeabili, imballaggi per il cibo e vernici.

Gli studi condotti negli ultimi decenni ha infatti evidenziato come l'esposizione oltre una certa soglia a queste sostanze, sopratutto ad alcune di esse, può avere effetti negati per la salute, interagendo con diversi meccanismi biologici – spiega la Fondazione Airc – del nostro corpo. Sul lungo periodo può ad esempio aumentare lo stress ossidativo e l'infiammazione sistemica, incidendo sul rischio di diverse condizioni, come il diabete, l'osteoporosi, infertilità e perfino di alcuni tumori. Alcune di queste sostanze (PFOA e PFOS) sono state classificare dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) nel gruppo 1 delle sostanze cancerogene. Qualche anno fa la loro presenza nel sistema idrico del Veneto ha generato una vera e propria emergenza ambientale.

Che cos'è emerso dallo studio

I ricercatori del Mount Sinai Hospital di New York hanno ricercato i PFAS nei campioni di sangue dei cordoni ombelicali archiviati, raccolti tra il 2003 e il 2006 da 120 neonati dello studio HOME, condotto nella città di Cincinntati.

Attraverso una tecnica innovativa in grado di ricercare la presenza di migliaia di sostanze chimiche i ricercatori hanno scoperto che nei cordoni ombelicali appartenenti a 120 bambini nati tra il 2003 e il 2006 c'erano molti più PFAS di quelli stimati finora dalle tecniche tradizionali. Dai risultati è emerso infatti che prima della nascita quei bambini erano stati "esposti a un'ampia gamma di PFAS, tra cui sostanze chimiche perfluorurate, sostanze chimiche polifluorurate e fluorotelomeri". Per l'esattezza sono state individuati complessivamente 42 PFAS, che normalmente non vengono ricercate dai metodi di analisi tradizionali e di cui non sono noti gli effetti sulla salute. Per verificarli i ricercatori hanno infatti in programma di condurre nuovi studi su quei bambini, ormai adolescenti.

I rischi dell'esposizione prenatale

Il fatto che i ricercatori si siano concentrati sull'esposizione prenatale ai PFAS è un fattore di cruciale importanza in quanto la gravidanza è un periodo molto delicato e vulnerabile per lo sviluppo del feto e per la salute sul lungo periodo del bambino, spiegano gli autori. Nello specifico, altri studi in passato avevano già messo in guardia sui potenziali rischi dell'esposizione prenatale ai PFAS. Questa è stata associata infatti a complicanze come il parto pretermine, sottopeso alla nascita, ma anche ad alterazioni nella risposta immunitaria ai vaccini, nel sistema metabolico e ad altri problemi di sviluppo.

Ecco perché – spiegano i ricercatori – questo studio vuole gettare le basi scientifiche verso una più attenta valutazione dell'esposizione prenatale ai PFAS per migliorare la prevenzione fin dalla gravidanza. "Comprendere il quadro completo – spiegano i ricercatori – è essenziale se vogliamo proteggere la salute dei bambini e ridurre i rischi ambientali prevedibili".