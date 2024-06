video suggerito

Tre bambini hanno trovato i resti di un T-Rex: è uno degli esemplari più rari al mondo Durante una gita nel Nord Dakota, tre bambini si sono imbattuti in alcune ossa dalle dimensioni e forma davvero difficili da associare a un animale. Solo dopo, grazie all'intervento di un paleontologo, hanno scoperto che si trattava dei resti dello scheletro di un giovane esemplare di T-Rex, oggi esposti in un museo di scienze di Denver, in Colorado.

Per quanto ne possa pensare il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, oltre a dover essere studiati (qui vi abbiamo spiegato perché), i dinosauri sono anche tra le creature più amate dai bambini. Sicuramente lo sono per i tre giovanissimi esploratori che nel 2022 sono stati i protagonisti di una scoperta eccezionale: mentre stavano facendo un'escursione nel Nord Dakota, insieme al padre, i fratelli Jessin e Liam Fisher, oggi di 9 e 12 anni, con il cuginetto Kaiden Madsen di 11 anni, si sono imbattuti in alcune ossa lunghe quasi un metro: solo dopo hanno scoperto che avevano appena toccato i resti di un T-Rex.

Non avevano infatti idea di cosa potesse trattarsi, fino a quando il papà ha inviato le foto del ritrovamento a un suo amico paleontologo, curatore del Denver Museum of Nature & Science. L'uomo, esperto di fossili, non ci ha messo molto a capire che potesse trattarsi dello scheletro di un giovane esemplare di Tyrannosaurus rex. Dopo tutte le verifiche del caso, i fossili sono stati esposti al museo di Denver e a oggi rappresentano l'esemplare di T-Rex più completo presente nella struttura.

Com'è avvenuta la scoperta

Anche se il fortunato ritrovamento è avvenuto ormai anni fa, il museo di Denver ne ha dato notizia solo adesso, con un comunicato stampa, che ha annunciato la scoperta in occasione dell'apertura dello spazio espositivo dedicato all'esemplare.

Il Denver Museum li chiama i "tre giovani cacciatori di fossili": difatti la loro scoperta rappresenta davvero – scrivono i curatori – un "momento significativo per la scienza". Di fossili appartenenti a T.Rex infatti ce ne sono davvero pochi: oltre quello portato alla luce dai tre bambini, finora ne sono stati ritrovati pochissimi.

Dalle analisi e la ricostruzione che ne hanno fatto poi i paleontologi del museo si tratterebbe di ossa appartenenti a un dinosauro alto tre metri e dal peso di 15 quintali (una tonnellata e mezza). Dovrebbe trattarsi di un esemplare piuttosto giovane, i ricercatori lo definiscono con un simpatico gioco di parole "Teen Rex".

Dove si trova adesso il fossile ritrovato

Il caso ha voluto che l'adulto che stava accompagnando i tre bambini fosse amico a un paleontologo curatore di un museo di scienze di Denver e responsabile dell'area dedicata alla paleontologia, Tyler Lyson. Così quando si sono imbattuti in quelle ossa troppo grandi (un osso, probabilmente la tibia, era lungo tre metri) per appartenerne a un animale noto, l'uomo ha pensato di chiedere un parere al suo amico paleontologo.

Capendo subito di essere davanti a un ritrovamento davvero speciale, il paleontologo ha informato il museo, che senza pensarci due volte ha inviato una squadra di esperti, guidata da Lyson, sul posto. Lì hanno pulito e messo in sicurezza i resti per poterli portare poi nel museo, dove ora sono esposti.

Durante il lavoro di ricerca sul sito – spiega il museo – i bambini sono stati chiamati a collaborare con gli scienziati per studiare i fossili e assistere al lavoro dei paleontologi. I tre hanno raccontato di essere rimasti senza parole quando hanno capito davvero che cosa avevano scoperto durante quella che era nata come una semplice escursione in famiglia e che invece si è trasformata in un'avventura da far invidia a qualsiasi fan di Jurassic Park.