Tempesta geomagnetica in corso, fenomeni simili alle aurore polari anche in Italia: dove vederli Nella notte del 12 agosto la tempesta geomagnetica che sta investendo il Pianeta ha dato luogo ad alcuni affascinanti fenomeni luminosi. Potrebbero sembrare aurore polari, ma si tratta più verosimilmente di SAR. Alcuni sono stati visibili anche sulle Alpi italiane e altri potrebbero esserlo nella notte tra il 12 e il 13 agosto.

Foto scattata nella notte del 12 agosto dalla webcam di Passo Sella, a Sasso Levante

La tempesta geomagnetica che dalla notte tra l'11 e il 12 agosto si sta abbattendo sul Pianeta è ancora in corso. In questa scheda abbiamo spiegato le cause del fenomeno. È iniziata come una tempesta di Classe G3, ma durante il giorno ha mutato livello di intensità, raggiungendo il suo picco introno alle 17 (ore italiane), quando ha raggiunto la Classe G4. Secondo l'ultimo aggiornamento di Space Weather Live è tornata al livello di Classe G3.

Già nei giorni precedenti lo Space Weather Prediction Center della NOAA, l'agenzia federale statunitense che monitora le condizioni di oceani, atmosfera e meteo spaziale, aveva diffuso lo stato di allerta per il rischio di tempeste geomagnetiche dovute a un'ondata di espulsioni di massa coronale (CME) dal Sole, che si sono verificate negli ultimi giorni.

Come già successo nella notte dell'11 maggio 2024, anche per questa tempesta geomagnetica uno dei possibili effetti, oltre ai problemi nella rete elettrica, nella comunicazione radio e satellitare, sono dei fenomeni luminosi, simili alle aurore polari, che diventano visibili anche a latitudini insolitamente basse. Oggi in Italia se ne sono visti alcuni, e altri potrebbero essere visibili nelle prime ore di questa sera.

Dove sono state visibili le aurore polari in Italia

In genere, per vedere un'aurora polare in Italia è necessario che la tempesta geomagnetica sia abbastanza intensa, almeno di Classe G4. Tuttavia, già nella notte del 12 agosto alcune webcam collocate in alcune località delle Alpi italiane hanno avvistato dei fenomeni luminosi. Potrebbero sembrare aurore polari, ma più probabilmente si è trattato di SAR.

Questo acronimo sta per "Stable Aurora Red arc" e indica degli archi di luce rossa visibili dalla Terra in particolari condizioni. Qui ne abbiamo parlato in modo approfondito. Il fenomeno è stato descritto per la prima volta a metà del secolo scorso: in caso di tempesta geomagnetica, il vento solare altamente energetico che arriva dal Sole interagisce con il campo magnetico e i gas dell'atmosfera della Terra, creando questi fenomeni luminosi visibili nelle ore notturne.

Nello specifico, questa notte tra 2:10 e le 2:40, sulle Alpi il cielo si è tinto di rosso e rosa, dando vita a uno spettacolo unico, che alcune webcam locali sono riuscite a catturare. Una di questa, collocata a Passo Sella, a Sasso Levante, restituisce perfettamente quelli che molto probabilmente sono gli effetti della tempesta geomagnetica nel nostro cielo.

Dove sarà possibili vedere altre aurore

Dato che l'attuale tempesta geomagnetica si sta verificando mentre in Italia è pieno giorno è impossibile osservare altri fenomeni luminosi come quelli di questa notte. Tuttavia, come si è visto nelle ultime ore, la tempesta ha più volte subito dei cambiamenti nei livelli di intensità e dato che sono diversi i flussi di CME che stanno raggiungendo il pianeta, non possiamo escludere che anche questa notte, tra il 12 agosto e il 13 agosto, saranno visibili altri fenomeni simili, soprattutto al Nord Italia o sulle Alpi.

Secondo gli aggiornamenti più recenti rilasciati dallo Space Weather Prediction Center della NOAA "si prevede che le condizioni persistano fino a martedì, ma la durata dell'impatto della CME e il favore delle condizioni del vento solare rimangono altamente incerti".