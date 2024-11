video suggerito

Tartaruga "volante" centra il parabrezza di un'auto e rischia di colpire il guidatore: com'è possibile Un SUV in transito su una strada della Florida è stato centrato in pieno da una tartaruga "volante", che ha distrutto il parabrezza e rischiato di decapitare il guidatore. Il rettile sarebbe sopravvissuto e nessun occupante dell'auto si sarebbe fatto male. Come può essere accaduto un incidente del genere.

A cura di Andrea Centini

La tartaruga che ha colpito la vettura in Florida. Starebbe bene. Credit: screenshot/ Reddit

Potrebbe sembrare assurdo, ma una tartaruga “volante” ha centrato in pieno e sfondato il parabrezza di un'auto in transito su una strada, rischiando di decapitare chi era al volante. A rendere questa storia ancora più incredibile e surreale, il fatto che incidenti analoghi si sono verificati anche altre volte in passato, non sempre con un lieto fine per gli sfortunati rettili coinvolti. Nel caso specifico, nessuno si sarebbe fatto (troppo) male, né la tartaruga né gli occupanti del SUV bianco coinvolto. La tartaruga, molto probabilmente una testuggine palustre del genere Pseudemys appartenente alla famiglia Emydidae, sarebbe stata già liberata in un laghetto.

Le informazioni genuine su ciò che è accaduto esattamente purtroppo latitano e mancano anche diversi dettagli importanti. Sappiamo solo che l'incidente si è verificato in Florida, negli Stati Uniti, ma non è disponibile nemmeno una data certa. Il video con più visite legato all'evento, tuttavia, è stato pubblicato sul social network Reddit il 31 ottobre scorso dall'utente Justin Godfrey, mentre i primi di novembre lo stesso filmato è stato condiviso più e più volte anche su Facebook, X (il fu Twitter), Instagram e altrove.

Al di là della fonte, possiamo essere certi che si tratta di un incidente realmente accaduto. Come indicato, infatti, non è la prima volta che una tartaruga “volante” finisce per spaccare il parabrezza di una macchina. Il 19 maggio 2020, ad esempio, la stessa dinamica coinvolse due giovani (Latonya Lark e Kevin Grant) mentre stavano guidando lungo la Harry S. Truman Parkway a Savannah, in Georgia, sempre negli Stati Uniti. In un'intervista alla CNN la ragazza ha affermato che il rettile ha colpito il parabrezza a tutta velocità sfondandolo e, anche in questo caso, rischiando di decapitare un passeggero. Fortunatamente, al di là dei piccoli graffi provocati dai frammenti del parabrezza in frantumi e il grandissimo spavento, gli occupanti dell'auto si sono fatti nulla. Purtroppo però la tartaruga è morta nell'impatto.

Ora, la domanda sorge spontanea: come fanno le tartarughe a finire come proiettili contro le auto in corsa? Ci sono tre alternative plausibili. La prima è che i rettili vengano colpiti da un veicolo in transito mentre stanno tentando di attraversare la strada, finendo per essere scagliati a tutta velocità contro le vetture di passaggio sulla corsia opposta. Vista la conformazione del carapace – quelle coinvolte sono tutte testuggini palustri – la dinamica dell'impatto deve essere molto particolare. Nella maggior parte dei casi, infatti, la tartaruga tenderebbe a finire sotto gli pneumatici e restare schiacciata, ma non si può escludere che possa anche essere proiettata a tutta velocità sulla corsia opposta.

La seconda ipotesi, la più verosimile, è che la tartaruga venga lancia sulla strada da un rapace; non è infatti insolito che questi uccelli per uccidere prede “difficili” le portino molto in alto nel cielo e poi le lascino cadere a terra per finirle. Le tartarughe, fra l'altro, vengono uccise in questo modo anche per favorire la rottura del carapace e permettere il consumo della carne. Ultima ipotesi, più improbabile, è che qualche delinquente abbia deliberatamente scagliato la tartaruga da un altro veicolo in corsa, facendolo finire su un altro col rischio di provocare una tragedia.

I commenti sui social network sotto al video sono principalmente ironici, con riferimenti alla reazione dell'assicurazione e al videogioco Mario Kart, ma in molti si sono voluti sincerare delle condizioni della tartaruga e degli occupanti dell'auto. Come indicato, la tartaruga se la sarebbe cavata e sarebbe stata già liberata in un laghetto, secondo alcuni commenti. Tuttavia non è noto se sia stata portata prima da un veterinario specializzato in erpetologia. Come avviene per le persone, infatti, i danni agli organi e le emorragie interne dopo un incidente stradale possono essere fatali anche se inizialmente sembra "tutto a posto". Un controllo sommario della tartaruga, infatti, potrebbe averla condannata a morte.