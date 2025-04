video suggerito

Su Marte ci sono diavoli di polvere che "si divorano" tra loro: ecco cosa ha visto il rover della NASA Su Marte esistono vortici di aria calda, detti "diavoli di polvere" (dust devil), che sollevano polvere e detriti dalla superficie del pianeta: il rover Perseverance della NASA ha documentato per la prima volta la collisione di due di questi vortici, mostrando cosa succede durante l'interazione.

A cura di Valeria Aiello

Il rover Perseverance della NASA (a sinistra) ha osservato per la prima volta cosa succede quando un diavolo della polvere entra in collisione con un altro di questi vortici / Credit: NASA/JPL-Caltech

Il rover Perseverance della NASA ha osservato per la prima volta cosa succede quando un diavolo di polvere, o dust devil, uno dei vortici che sollevano polvere e detriti dalla superficie del pianeta, si scontra con un altro di questi mulinelli: il risultato, mostrato in un video appena diffuso dall’Agenzia spaziale americana, è una spettacolare collisione in cui il vortice più grande divora quello più piccolo.

“Perseverance stava esplorando il bordo del cratere Jezero quando ha individuato questi vortici – ha precisato la NASA – . Quello più grande era largo circa 210 piedi (65 metri), mentre quello più piccolo era largo 16 piedi (5 metri)”. Lo scontro tra i due diavoli di polvere è accaduto il 25 gennaio, mentre il rover si trovava in una posizione denominata “Witch Hazel Hill”, un punto al margine del cratere dove i materiali stratificati risalgono a un’epoca in cui Marte aveva un clima molto diverso da quello odierno.

“Questi vortici convettivi, più conosciuti come diavoli di polvere, possono essere piuttosto diabolici – ha affermato Mark Lemmon, scienziato di Perseverance presso lo Space Science Institute di Boulder, in Colorado – Vagano sulla superficie di Marte, raccogliendo polvere e riducendo la visibilità nelle loro immediate vicinanze”.

Cosa succede su Marte quando due diavoli di polvere si scontrano

“Quando due diavoli di polvere si scontrano, possono annientarsi a vicenda oppure fondersi, con quello più forte che divora il più debole” ha aggiunto Lemmon, spiegando in che modo si formano questi mulinelli.

“L’aria vicino alla superficie del pianeta – dice l’esperto – si riscalda a contatto con il terreno più caldo e sale attraverso l’aria più densa e fredda soprastante. Quando questo accade, altra aria si muove lungo la superficie per prendere il posto dell’aria calda che sale, iniziando a ruotare, ma è quando quest’aria in arrivo sale nella colonna che prende velocità, raccogliendo anche la polvere dalla superficie: è così che nasce un diavolo di polvere”.

I diavoli di polvere durano al massimo pochi minuti ma svolgono un ruolo significativo su Marte, in quanto sono responsabili di circa la metà della polvere che si trova nell’atmosfera marziana. “Il loro studio è importante perché questi fenomeni indicano le condizioni atmosferiche, come la velocità e le direzioni prevalenti del vento” ha aggiunto Katie Stack Morgan, scienziata di progetto per il rover Perseverance presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA.

Dall’atterraggio su Marte, nel 2021, il rover Perseverance ha mostrato più volte i diavoli di polvere, ma fino ad ora non aveva mai catturato lo scontro tra due vortici. “Le nuove immagini mostrano un vortice più grande che divora uno più piccolo – ha precisato la NASA – . L’evento è stato catturato durante un esperimento di imaging condotto dal team scientifico di Perseverance, per comprendere meglio le forze in gioco nell’atmosfera marziana”.