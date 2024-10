Space X ha inviato nello Spazio altri satelliti spia per conto degli Stati Uniti: il video del lancio

video suggerito

SPACE x | Il lancio di Falcon 9 dalla Vandenberg Space Force Base di Santa Barbara, California

Nuovo record per SpaceX. Dalla Vandenberg Space Force Base di Santa Barbara, in California, è appena partito il 100° lancio di Falcon 9 del 2024. Questa volta il razzo di punta dell'azienda aerospaziale di Elon Musk è stato utilizzato per portare in orbita un nuovo lotto di satelliti spia di nuova generazione per il governo degli Stati Uniti nell'ambito di una collaborazione tra SpaceX e il Pentagono svelata ormai mesi fa.

Il lancio di Falcon 9 eseguito oggi 24 ottobre fa parte della missione NROL-167, avviata dal National Reconnaissance Office (NRO), la sezione del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America che si occupa di costruire e gestire satelliti spia. Il lancio è stato trasmesso sull'account X di SpaceX, sull'app X TV e sul sito ufficiale di SpaceX.

Il 100° lancio di Falcon 9 del 2024

Falcon 9, il primo razzo riutilizzabile al mondo, è partito alle 19.13 italiane (10.13 ora locale), come stabilito da programma. Dopo aver lasciato i satelliti nello spazio, il primo stadio di Falcon 9 – quello di fatti riutilizzabile – è tornato sulla Terra in soli otto minuti, su una delle due piattaforme galleggianti costruite da Space X per l'atterraggio del primo stadio di Falcon, la “Of Course I Still Love You”, a Port Canaveral, nell'Oceano Pacifico.

I razzi lanciatori Falcon 9 sono uno dei prodotti di punta di Space X, essendo i primi razzi di classe orbitale "riutilizzabili". Il loro punto forte è infatti la caratteristica di essere gli unici a permettere il rientro sulla Terra del primo stadio, che può essere riutilizzato per lanci futuri.

Oggi Falcon 9 viene utilizzato per trasportare merci e persone nello Spazio. Proprio un razzo Falcon è stato utilizzato a settembre 2024 per portare il primo uomo non astronauta a fare una passeggiata nello Spazio nell'ambito della missione Polaris Dawn.

La collaborazione tra Space X e gli Stati Uniti

Quello appena effettuato è stato il quarto lancio di Falcon 9 a supporto della costruzione i quella che il NRO definisce la sua "costellazione di satelliti", ovvero una flotta di satelliti dispiegati in orbita bassa per "osservare la Terra dalla prospettiva delle stelle". Una rete che dovrebbe permettere agli Stati Uniti di individuare ovunque potenziali obiettivi.

Il primo lotto di satelliti è stato lanciato in orbita il 22 maggio 2024, ma già a marzo 2024 Reuters riferiva che la sezione Starshield di Space X stava costruendo centinaia di satelliti spia per conto di un'agenzia di intelligence statunitense nell'ambito di un contratto da 1,8 miliardi di dollari firmato nel 2021 con il NRO. La notizia di un contratto tra Starshield e un'agenzia di intelligence statunitense era già trapelata in un articolo del Wall Street di febbraio 2024.