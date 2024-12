video suggerito

Siamo vicini al primo farmaco in grado di proteggere la memoria nei malati di Parkinson: come funziona Anche se la malattia di Parkinson si manifesta soprattutto con rigidità e problemi motori, può causare anche sintomi cognitivi e a lungo termine declino cognitivo. Ora un gruppo di ricercatori sta lavorando a un nuovo farmaco che potrebbe essere in grado di bloccarlo, agendo sull'infiammazione cerebrale.

La malattia di Parkinson è una patologia neurodegenerativa che causa rigidità, tremori e difficoltà nei movimenti o nella tenuta dell'equilibrio. Tuttavia, chi è affetto da questa patologia sviluppa spesso anche sintomi cognitivi, che nel lungo periodo possono degenerare in una forma di demenza. Se per i sintomi motori esistono dei farmaci in grado di controllarli, il declino cognitivo spesso associato alla malattia di Parkinson è tutt'ora privo di un trattamento efficace.

Le cose però potrebbero presto cambiare. O almeno è quello che spera il gruppo di ricercatori dell'Università dell'Arizona College of Medicine – Tucson attualmente al lavoro per trovare un farmaco in grado di bloccare la neurodegenerazione e i sintomi cognitivi associati al Parkinson ancor prima che si sviluppi la demenza vera e propria. Secondo le loro statistiche, al momento della diagnosi dal 25% al 30% dei pazienti ha una lieve compromissione cognitiva, ma sul lungo termine i sintomi cognitivi sono presenti in oltre metà dei pazienti. Vi lasciamo un approfondimento sulla differenza tra la malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza.

Il ruolo dell'infiammazione cerebrale

Ora, in un articolo pubblicato sulla rivista Experimental Neurology, gli autori dello studio svelano di essere sulla strada giusta: avrebbero trovato un farmaco potenziale che in base a quanto emerso negli esperimenti su topi si è rivelato in grado di invertire il declino cognitivo e di ridurre l'attività di alcune cellule del cervello, la microglia, che nel Parkinson viene prodotta in eccesso, contribuendo – suppongono i ricercatori – alla neuro-infiammazione tipica della malattia.

La sostanza chimica, PNA5, da cui i ricercatori sperano di produrre un farmaco capace di bloccare il declino cognitivo nella demenza da Parkinson – e non solo – è stata sviluppata a partire da una sostanza chimica che il corpo produce naturalmente a cui sono state apportate delle piccole modifiche.

Come può agire il nuovo farmaco

I risultati ottenuti nei test condotti finora fanno ben sperare: in un cervello sana le cellule della microglia, in quanto cellule immunitarie, cercano – spiegano gli autori – virus o lesioni e secernono sostanze che bloccano il danno, ma nella malattia di Parkinson la microglia dà luogo a un'iperattività immotivata "che può causare ulteriori danni al tessuto circostante, soprattutto nelle regioni associate al declino cognitivo", spiegano i ricercatori. Questa sovrapproduzione sarebbe collegata all'infiammazione cerebrale propria della malattia di Parkinson.

Tuttavia, dopo il trattamento con PNA5, i ricercatori hanno osservato una visibile riduzione dei livelli di infiammazione e una conseguente ridotta perdita delle cellule cerebrali. In base a ciò i ricercatori hanno ipotizzato che PNA5 sia in grado di controllare la risposta immunitaria in eccesso della microglia e riportarla a livelli normali, abbia quindi una funzione protettiva sulle cellule cerebrali.

Ovviamente la strada verso l'introduzione è lunga e prevede diversi step. Ora i ricercatori hanno spiegato che dovranno fare altre ricerche e test, capire gli eventuali dosaggi sicuri o indagare le differenze di sesso. Ciò non toglie che "PNA5 sembra poter fermare o ritardare in qualche misura la progressione del Parkinson e migliorare la salute delle cellule cerebrali o impedire alle cellule di morire", spiegano i ricercatori.